https://sarabic.ae/20241206/الكشف-عن-145-طن-من-موارد-الذهب-في-ياقوتيا-الروسية--1095557135.html
الكشف عن 145 طن من موارد الذهب في ياقوتيا الروسية
الكشف عن 145 طن من موارد الذهب في ياقوتيا الروسية
سبوتنيك عربي
ذكرت شركة تنقيب روسية، أنها أن عثرت على أكثر من 145 طنًا من موارد خام الذهب المستنتجة في ياقوتيا بمنطقة ديليانكيرسكايا في روسيا. 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T15:38+0000
2024-12-06T15:38+0000
2024-12-06T15:38+0000
مجتمع
روسيا
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وأضافت شركة "روسجيولوجيا" الروسية، أنه "في الفترة 2022-2024، وفي إطار المشروع الفيدرالي الجيولوجي، قامت شركة "روسجيولوجيا" بأعمال التنقيب عن الذهب الخام في منطقة ديليانكيرسكايا، الواقعة على أراضي قريتي أويمياكونسكي ومومسكي في جمهورية ساخا الروسية (ياقوتيا)، تقدر الموارد المتوقعة من الذهب الخام بـ 145.17 طن".وبناء على نتائج الدراسات المخبرية والتكنولوجية لخامات الذهب تبين أن نسبة الاسترداد التكنولوجي للذهب تتراوح من 88.3% إلى 93.94%.
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
الكشف عن 145 طن من موارد الذهب في ياقوتيا الروسية
ذكرت شركة تنقيب روسية، أنها أن عثرت على أكثر من 145 طنًا من موارد خام الذهب المستنتجة في ياقوتيا بمنطقة ديليانكيرسكايا في روسيا.
وأضافت شركة "روسجيولوجيا" الروسية، أنه "في الفترة 2022-2024، وفي إطار المشروع الفيدرالي الجيولوجي، قامت شركة "روسجيولوجيا" بأعمال التنقيب عن الذهب الخام في منطقة ديليانكيرسكايا، الواقعة على أراضي قريتي أويمياكونسكي ومومسكي في جمهورية ساخا الروسية (ياقوتيا)، تقدر الموارد المتوقعة من الذهب الخام بـ 145.17 طن".
وفقا لنتائج التقييم الجيولوجي والاقتصادي، فإن أنشطة مؤسسة التعدين والمعالجة على أساس الموارد المحددة للمنشأة في الظروف الحديثة يمكن أن تكون فعالة للغاية.
ويرجع ذلك، في المقام الأول، إلى المحتوى الذهبي المرتفع إلى حد ما وقاعدة الموارد الكبيرة للمادة المستكشفة، فضلا عن موقعه في منطقة متطورة نسبيا في ياقوتيا، وفقا للبيان.
وبناء على نتائج الدراسات المخبرية والتكنولوجية لخامات الذهب تبين أن نسبة الاسترداد التكنولوجي للذهب تتراوح من 88.3% إلى 93.94%.