https://sarabic.ae/20241206/الكشف-عن-145-طن-من-موارد-الذهب-في-ياقوتيا-الروسية--1095557135.html

الكشف عن 145 طن من موارد الذهب في ياقوتيا الروسية

الكشف عن 145 طن من موارد الذهب في ياقوتيا الروسية

سبوتنيك عربي

ذكرت شركة تنقيب روسية، أنها أن عثرت على أكثر من 145 طنًا من موارد خام الذهب المستنتجة في ياقوتيا بمنطقة ديليانكيرسكايا في روسيا. 06.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-06T15:38+0000

2024-12-06T15:38+0000

2024-12-06T15:38+0000

مجتمع

روسيا

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وأضافت شركة "روسجيولوجيا" الروسية، أنه "في الفترة 2022-2024، وفي إطار المشروع الفيدرالي الجيولوجي، قامت شركة "روسجيولوجيا" بأعمال التنقيب عن الذهب الخام في منطقة ديليانكيرسكايا، الواقعة على أراضي قريتي أويمياكونسكي ومومسكي في جمهورية ساخا الروسية (ياقوتيا)، تقدر الموارد المتوقعة من الذهب الخام بـ 145.17 طن".وبناء على نتائج الدراسات المخبرية والتكنولوجية لخامات الذهب تبين أن نسبة الاسترداد التكنولوجي للذهب تتراوح من 88.3% إلى 93.94%.

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