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الجيش الروسي ينفذ ضربات موجعة ضد قوات نظام كييف خلال الأسبوع ويحرر بلدات عدة
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جاك فيل.. "بطل خارق" بلا مأوى
جاك فيل.. "بطل خارق" بلا مأوى
سبوتنيك عربي
كشف الممثل جاك فيل، عن الخلاف العائلي الذي يدعي أنه تركه بلا مأوى، وأجبر على النوم في شاحنة صغيرة، مشيرا إلى أنه يمر بأوقات عصيبة. 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T08:21+0000
2024-12-06T08:21+0000
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وادعى الممثل البريطاني المراهق، صاحب الـ"17" عاما الذي لعب دور كيد لوكي البطولي في مسلسل "لوكي" لعام 2021، أيضًا أنه أصبح محرومًا ماليًا بعد الخلاف العائلي.ونشر فيل مؤخرًا على "تيك توك" مقطع فيديو تحدث فيه عن الصعوبات التي يواجهها، قائلاً: "مرحبًا. أنا ممثل مشهور، عمري 17 عامًا وأنا بلا مأوى".وتابع: "دون الخوض كثيرًا في التفاصيل، تعرضت للإساءة في المنزل. كان عنفًا جسديًا وإساءة عاطفية وما إلى ذلك".وتحدث عن صراعاته المتعلقة بـ "الصحة العقلية"، وطلب من المعجبين مشاركة مقطع الفيديو الخاص به و"نشر رسالة حول كيفية معاملة الحكومة للأطفال".وفي وقت لاحق، قال إن الخدمات الاجتماعية اتصلت به لترتيب اجتماع بشأن الرعاية الحاضنة والسكن المدعوم. ولكن يوم الأربعاء 4 ديسمبر/ كانون الأول في مقطع فيديو آخر، قال إنه لا يزال بلا مأوى."قالوا لي إنني إما لي التشرد في الشوارع مرة أخرى أو العودة إلى المنزل حتى يجدوا لي مكانًا للرعاية البديلة، وهو ما قد يستغرق بعض الوقت"، كما قال. وأضاف: "لقد أخبروني أن الأمر سيستغرق أيامًا، وهو ما قد يستغرق أسابيع على الأرجح. لذا، سيتعين علي أن أصبح مشردًا في الشوارع".وسط تحقيق موسع.. مرض غامض يحصد الأرواح في دولة أفريقيةصورة طائشة تورط مبابي مع جمهور ريال مدريد... ماذا ظهر في الخلفية؟
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جاك فيل.. "بطل خارق" بلا مأوى

08:21 GMT 06.12.2024
© Photo / Unsplash/ Judeus Samsonرجل العنكبوت "سبايدر مان" الرجل الخارق
رجل العنكبوت سبايدر مان الرجل الخارق - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
© Photo / Unsplash/ Judeus Samson
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كشف الممثل جاك فيل، عن الخلاف العائلي الذي يدعي أنه تركه بلا مأوى، وأجبر على النوم في شاحنة صغيرة، مشيرا إلى أنه يمر بأوقات عصيبة.
وادعى الممثل البريطاني المراهق، صاحب الـ"17" عاما الذي لعب دور كيد لوكي البطولي في مسلسل "لوكي" لعام 2021، أيضًا أنه أصبح محرومًا ماليًا بعد الخلاف العائلي.
ونشر فيل مؤخرًا على "تيك توك" مقطع فيديو تحدث فيه عن الصعوبات التي يواجهها، قائلاً: "مرحبًا. أنا ممثل مشهور، عمري 17 عامًا وأنا بلا مأوى".

وأضاف: "ربما تعرفني من مسلسل (لوكي) أو (نهاية العالم اللعين)، أو العديد من الأفلام الأخرى التي لعبت فيها أدوارًا مهمة. لم أذكر الكثير عما يحدث في حياتي، لكنني أعتقد أنه حان الوقت للكشف عن الحقيقة".

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وتابع: "دون الخوض كثيرًا في التفاصيل، تعرضت للإساءة في المنزل. كان عنفًا جسديًا وإساءة عاطفية وما إلى ذلك".
وتحدث عن صراعاته المتعلقة بـ "الصحة العقلية"، وطلب من المعجبين مشاركة مقطع الفيديو الخاص به و"نشر رسالة حول كيفية معاملة الحكومة للأطفال".

ووفقا له، فإنه يعاني من التوحد واضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة، ويخضع لفحص الاضطراب الثنائي القطب والذهان، مشيرا إلى أنه ينام في الوقت الحالي في مقطورة نوافذها محطمة، وهي غير آمنة وتبعد ساعتين عن مكان عمله.

وفي وقت لاحق، قال إن الخدمات الاجتماعية اتصلت به لترتيب اجتماع بشأن الرعاية الحاضنة والسكن المدعوم. ولكن يوم الأربعاء 4 ديسمبر/ كانون الأول في مقطع فيديو آخر، قال إنه لا يزال بلا مأوى.
"قالوا لي إنني إما لي التشرد في الشوارع مرة أخرى أو العودة إلى المنزل حتى يجدوا لي مكانًا للرعاية البديلة، وهو ما قد يستغرق بعض الوقت"، كما قال. وأضاف: "لقد أخبروني أن الأمر سيستغرق أيامًا، وهو ما قد يستغرق أسابيع على الأرجح. لذا، سيتعين علي أن أصبح مشردًا في الشوارع".
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