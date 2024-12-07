https://sarabic.ae/20241207/الجيش-السوداني-يعلن-استعادة-مدينة-في-وسط-البلاد-1095588629.html

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة في وسط البلاد

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة في وسط البلاد

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش السوداني استعادة سيطرته الكاملة على مدينة ود الحداد جنوب مدني وسط السودان، بعد هزيمة قوات الدعم السريع. 07.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-07T22:32+0000

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2024-12-07T22:31+0000

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قوات الدعم السريع السودانية

الجيش السوداني

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ونقل موقع "المشهد السوداني" عن مصادر قولها بأن هذا التقدم الذي أحرزه الجيش السوداني يضع قوات للجيش السوداني على بعد نحو 50 كيلومترًا من مدينة مدني، حاضرة ولاية الجزيرة.وفي وقت سابق، نفى نائب القائد العام للجيش السوداني الفريق أول، ركن شمس الدين كباشي حدوث أي تفاوض أو هدنة أو وقف لإطلاق النار، مع قوات الدعم السريع.ونقلت صحيفة "السوداني" عن كباشي قوله بأن "لن يكون هناك مسار للتفاوض السياسي دون حسم المعركة ضد مليشيا الدعم السريع عسكرياً، كما أشار القائد العام"، على حد تعبيره.وأضاف القائد العسكري السوداني بقوله "أن المليشيا دوماً تخون عهودها واتفاقاتها معهم وتستغل وقف إطلاق النار والهدن لاستباحة البلاد وأعراض المواطنين الأبرياء"، مؤكدا عزم القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، على تحرير كل شبر دنسه العملاء والخونة ودحر المليشيا الإرهابية التي تستهدف وحدة السودان.وكان كباشى قد وصل يوم الثلاثاء الماضي، إلى مدينة سنار، وتفقد مصنع سكر سنار بعد ساعات من استرداده من قوات الدعم السريع، ووقف على حجم الأضرار التي لحقت به.وقدم التهنئة لقادة وضباط وضباط صف وجنود الجيش السوداني والمستنفرين على الانتصارات التي تحققت في محور سنار، مشيداً "بالتضحيات الجِسام التي بذلتها القوات المسلحة السودانية والقوات النظامية الأخرى والمستنفرون للذود عن حياض الوطن ورفعة شأنه وحماية أراضيه، مؤكدا حرص الحكومة السودانية على إعمار ما دمرته المليشيا الإرهابية المتمردة"، على حد قوله.وفي وقت سابق، أعلن قائد بارز بـ"قوات الدعم السريع" السودانية، يوم الأربعاء الماضي، عن إيقافه لهجوم على مناطق حدودية مع دولة تشاد يسيطر عليها الجيش السوداني.ونقلت صحيفة "سودان تربيون"، مساء الأربعاء، عن قائد قوات الدعم السريع قطاع غرب دارفور، عبد الرحمن جمعة بارك الله، دعوته إلى حوار بين الدعم السريع والحركات المسلحة لوقف القتال بينهم.وأوضح بارك الله أنه "أوقفت قوة من قواتنا من مهاجمة مناطق تنتشر فيها الحركات المسلحة منها جرجيرة ومستورة ومدينة الطينة. وقواتنا الآن متمركزة في منطقة كلبس".وقال القائد بقوات الدعم السري إنهم "مدوا أيديهم بيضاء لكل الحركات المسلحة، ودعاهم للتحاور بالمنطق، ورأيي الشخصي أن علينا أن نحتكم لصوت العقل وأن يكون هناك حوار فيما بيننا ولماذا نتحارب".وكشف عبد الرحمن جمعة بارك الله عن اتفاق سابق بين قوات "الدعم السريع" وقادة عسكريين من القوة المشتركة بولاية شمال دارفور يقضي لألا يتم توجيه السلاح ضد بعضهم.

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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني