الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة في وسط البلاد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
10:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
بعد الهجمات الإرهابية في سوريا، هل هناك فرصة للمسار السياسي؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
12:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
13:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:23 GMT
22 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
القوات السورية تنتشر على حدود حماة... وحراك سياسي واسع من أجل التهدئة
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:12 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:32 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:03 GMT
8 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
13:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار أستانا في إعادة الاستقرار إلى سوريا
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بغداد تحذر من تداعيات ما يحدث في سوريا على الدول المجاورة
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241207/الجيش-السوداني-يعلن-استعادة-مدينة-في-وسط-البلاد-1095588629.html
الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة في وسط البلاد
الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة في وسط البلاد
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش السوداني استعادة سيطرته الكاملة على مدينة ود الحداد جنوب مدني وسط السودان، بعد هزيمة قوات الدعم السريع. 07.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-07T22:32+0000
2024-12-07T22:31+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
الأخبار
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/13/1091877007_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_d96ebe460f6c4d5d1adda4adf228c1a7.jpg
ونقل موقع "المشهد السوداني" عن مصادر قولها بأن هذا التقدم الذي أحرزه الجيش السوداني يضع قوات للجيش السوداني على بعد نحو 50 كيلومترًا من مدينة مدني، حاضرة ولاية الجزيرة.وفي وقت سابق، نفى نائب القائد العام للجيش السوداني الفريق أول، ركن شمس الدين كباشي حدوث أي تفاوض أو هدنة أو وقف لإطلاق النار، مع قوات الدعم السريع.ونقلت صحيفة "السوداني" عن كباشي قوله بأن "لن يكون هناك مسار للتفاوض السياسي دون حسم المعركة ضد مليشيا الدعم السريع عسكرياً، كما أشار القائد العام"، على حد تعبيره.وأضاف القائد العسكري السوداني بقوله "أن المليشيا دوماً تخون عهودها واتفاقاتها معهم وتستغل وقف إطلاق النار والهدن لاستباحة البلاد وأعراض المواطنين الأبرياء"، مؤكدا عزم القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، على تحرير كل شبر دنسه العملاء والخونة ودحر المليشيا الإرهابية التي تستهدف وحدة السودان.وكان كباشى قد وصل يوم الثلاثاء الماضي، إلى مدينة سنار، وتفقد مصنع سكر سنار بعد ساعات من استرداده من قوات الدعم السريع، ووقف على حجم الأضرار التي لحقت به.وقدم التهنئة لقادة وضباط وضباط صف وجنود الجيش السوداني والمستنفرين على الانتصارات التي تحققت في محور سنار، مشيداً "بالتضحيات الجِسام التي بذلتها القوات المسلحة السودانية والقوات النظامية الأخرى والمستنفرون للذود عن حياض الوطن ورفعة شأنه وحماية أراضيه، مؤكدا حرص الحكومة السودانية على إعمار ما دمرته المليشيا الإرهابية المتمردة"، على حد قوله.وفي وقت سابق، أعلن قائد بارز بـ"قوات الدعم السريع" السودانية، يوم الأربعاء الماضي، عن إيقافه لهجوم على مناطق حدودية مع دولة تشاد يسيطر عليها الجيش السوداني.ونقلت صحيفة "سودان تربيون"، مساء الأربعاء، عن قائد قوات الدعم السريع قطاع غرب دارفور، عبد الرحمن جمعة بارك الله، دعوته إلى حوار بين الدعم السريع والحركات المسلحة لوقف القتال بينهم.وأوضح بارك الله أنه "أوقفت قوة من قواتنا من مهاجمة مناطق تنتشر فيها الحركات المسلحة منها جرجيرة ومستورة ومدينة الطينة. وقواتنا الآن متمركزة في منطقة كلبس".وقال القائد بقوات الدعم السري إنهم "مدوا أيديهم بيضاء لكل الحركات المسلحة، ودعاهم للتحاور بالمنطق، ورأيي الشخصي أن علينا أن نحتكم لصوت العقل وأن يكون هناك حوار فيما بيننا ولماذا نتحارب".وكشف عبد الرحمن جمعة بارك الله عن اتفاق سابق بين قوات "الدعم السريع" وقادة عسكريين من القوة المشتركة بولاية شمال دارفور يقضي لألا يتم توجيه السلاح ضد بعضهم.
https://sarabic.ae/20241206/السودان-والي-جنوب-دارفور-يكشف-وجود-5-مهابط-سرية-في-الولاية-1095547858.html
https://sarabic.ae/20241204/تصريحات-رسمية-من-دولة-مجاورة-تثير-غضبا-واسعا-في-السودان-1095488086.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/13/1091877007_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_874f8055a8c047cca714dba44d2304d7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة في وسط البلاد

22:32 GMT 07.12.2024
© AP Photoعبد الفتاح البرهان وسط قادة وأفراد الجيش السوداني
عبد الفتاح البرهان وسط قادة وأفراد الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلن الجيش السوداني استعادة سيطرته الكاملة على مدينة ود الحداد جنوب مدني وسط السودان، بعد هزيمة قوات الدعم السريع.
ونقل موقع "المشهد السوداني" عن مصادر قولها بأن هذا التقدم الذي أحرزه الجيش السوداني يضع قوات للجيش السوداني على بعد نحو 50 كيلومترًا من مدينة مدني، حاضرة ولاية الجزيرة.
وفي وقت سابق، نفى نائب القائد العام للجيش السوداني الفريق أول، ركن شمس الدين كباشي حدوث أي تفاوض أو هدنة أو وقف لإطلاق النار، مع قوات الدعم السريع.
ونقلت صحيفة "السوداني" عن كباشي قوله بأن "لن يكون هناك مسار للتفاوض السياسي دون حسم المعركة ضد مليشيا الدعم السريع عسكرياً، كما أشار القائد العام"، على حد تعبيره.
مسلحون موالون للحكومة - دارفور السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
السودان.. والي جنوب دارفور يكشف وجود 5 مهابط "سرية" في الولاية
أمس, 11:22 GMT
وأضاف القائد العسكري السوداني بقوله "أن المليشيا دوماً تخون عهودها واتفاقاتها معهم وتستغل وقف إطلاق النار والهدن لاستباحة البلاد وأعراض المواطنين الأبرياء"، مؤكدا عزم القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، على تحرير كل شبر دنسه العملاء والخونة ودحر المليشيا الإرهابية التي تستهدف وحدة السودان.
وكان كباشى قد وصل يوم الثلاثاء الماضي، إلى مدينة سنار، وتفقد مصنع سكر سنار بعد ساعات من استرداده من قوات الدعم السريع، ووقف على حجم الأضرار التي لحقت به.
وقدم التهنئة لقادة وضباط وضباط صف وجنود الجيش السوداني والمستنفرين على الانتصارات التي تحققت في محور سنار، مشيداً "بالتضحيات الجِسام التي بذلتها القوات المسلحة السودانية والقوات النظامية الأخرى والمستنفرون للذود عن حياض الوطن ورفعة شأنه وحماية أراضيه، مؤكدا حرص الحكومة السودانية على إعمار ما دمرته المليشيا الإرهابية المتمردة"، على حد قوله.
علم السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
تصريحات رسمية من دولة مجاورة تثير غضبا واسعا في السودان
4 ديسمبر, 16:57 GMT
وفي وقت سابق، أعلن قائد بارز بـ"قوات الدعم السريع" السودانية، يوم الأربعاء الماضي، عن إيقافه لهجوم على مناطق حدودية مع دولة تشاد يسيطر عليها الجيش السوداني.
ونقلت صحيفة "سودان تربيون"، مساء الأربعاء، عن قائد قوات الدعم السريع قطاع غرب دارفور، عبد الرحمن جمعة بارك الله، دعوته إلى حوار بين الدعم السريع والحركات المسلحة لوقف القتال بينهم.
وأوضح بارك الله أنه "أوقفت قوة من قواتنا من مهاجمة مناطق تنتشر فيها الحركات المسلحة منها جرجيرة ومستورة ومدينة الطينة. وقواتنا الآن متمركزة في منطقة كلبس".
وقال القائد بقوات الدعم السري إنهم "مدوا أيديهم بيضاء لكل الحركات المسلحة، ودعاهم للتحاور بالمنطق، ورأيي الشخصي أن علينا أن نحتكم لصوت العقل وأن يكون هناك حوار فيما بيننا ولماذا نتحارب".
وكشف عبد الرحمن جمعة بارك الله عن اتفاق سابق بين قوات "الدعم السريع" وقادة عسكريين من القوة المشتركة بولاية شمال دارفور يقضي لألا يتم توجيه السلاح ضد بعضهم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала