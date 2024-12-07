https://sarabic.ae/20241207/الخارجية-الأمريكية-تدعو-مواطنيها-لمغادرة-سوريا-فورا-1095564964.html

الخارجية الأمريكية تدعو مواطنيها لمغادرة سوريا فورا

الخارجية الأمريكية تدعو مواطنيها لمغادرة سوريا فورا

سبوتنيك عربي

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، صباح اليوم السبت، تنبيهًا أمنيًا دعت فيه المواطنين الأمريكيين إلى مغادرة سوريا فورًا. 07.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-07T00:00+0000

2024-12-07T00:00+0000

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وجاء في البيان: "لا تزال الأوضاع الأمنية في سوريا غير مستقرة وغير متوقعة، مع استمرار الاشتباكات بين الجماعات المسلحة في أنحاء البلاد".وأضاف البيان: "تحث وزارة الخارجية المواطنين الأمريكيين على مغادرة سوريا الآن، طالما أن الخيارات التجارية لا تزال متاحة في دمشق".وأكدت الخارجية الأمريكية أن السفارة الأمريكية في دمشق علّقت عملياتها منذ عام 2012، مضيفة أن الحكومة الأمريكية غير قادرة على تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين الأمريكيين داخل سوريا.وجاء في البيان: "تتولى جمهورية التشيك دور الدولة الحامية للمصالح الأمريكية في سوريا".وكانت جماعة "هيئة تحرير الشام" الإرهابية (المعروفة سابقًا بجبهة النصرة والمصنفة كمنظمة محظورة في روسيا) وعدد من الجماعات المسلحة الأخرى قد بدأت عملية واسعة النطاق ضد القوات الحكومية السورية في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، متقدمة من شمال منطقة إدلب الشمالية الغربية باتجاه مدينتي حلب وحماة.وفي اليوم التالي، سيطرت الجماعات المسلحة بالكامل على مدينة حلب، ثاني أكبر مدينة في سوريا، للمرة الأولى منذ بداية الصراع في عام 2011.وفي 5 ديسمبر/كانون الأول، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن القوات المسلحة السورية انسحبت من مدينة حماة بعد معارك عنيفة مع المسلحين.

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