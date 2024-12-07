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https://sarabic.ae/20241207/تأجيل-ديربي-ميرسيسايد-بين-ليفربول-وإيفرتون-بسبب-العاصفة-دارا-1095570945.html
تأجيل "ديربي ميرسيسايد" بين ليفربول وإيفرتون بسبب العاصفة "دارا"
تأجيل "ديربي ميرسيسايد" بين ليفربول وإيفرتون بسبب العاصفة "دارا"
سبوتنيك عربي
قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تأجيل مباراة "ديربي ميرسيسايد" بين إيفرتون ونظيره ليفربول، في افتتاح منافسات الجولة الـ15 من منافسات الدوري. 07.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-07T10:35+0000
2024-12-07T10:35+0000
مجتمع
ليفربول
أخبار الدوري الإنجليزي
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رياضة
الأخبار
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وقال نادي إيفرتون إنه "تم تأجيل مباراة ديربي ميرسيسايد، التي كانت مقررة اليوم على ملعب جوديسون بارك بسبب الظروف الجوية السيئة والعاصفة دارا".وكان نادي ليفربول، قد حذر مشجعيه من حالة الطقس الصعبة قبل "ديربي ميرسيسايد" ضد إيفرتون.من جهته، أصدر مكتب الأرصاد الجوية في ميرسيسايد، تحذيرا من الرياح الشديدة ابتداء من الساعة الواحدة صباحا بتوقيت غرينتش اليوم السبت، مع احتمال هبوب رياح تتراوح سرعتها بين 60 و70 ميلا في الساعة.ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة بفارق 7 نقاط عن تشيلسي وأرسنال صاحبا المركزين الثاني والثالث، و9 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب الذي يتواجد في المركز الرابع، بينما يحتل إيفرتون المركز الـ15 برصيد 14 نقطة.
https://sarabic.ae/20241201/آخر-مباراة-ضد-مانشستر-سيتي-محمد-صلاح-يصدم-الجميع-بخصوص-مستقبله-مع-ليفربول-1095383203.html
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ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, منوعات, رياضة, الأخبار
ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, منوعات, رياضة, الأخبار

تأجيل "ديربي ميرسيسايد" بين ليفربول وإيفرتون بسبب العاصفة "دارا"

10:35 GMT 07.12.2024
© AP Photo / Jon Superديربي الميرسيسايد بين إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي
ديربي الميرسيسايد بين إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
© AP Photo / Jon Super
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قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تأجيل مباراة "ديربي ميرسيسايد" بين إيفرتون ونظيره ليفربول، في افتتاح منافسات الجولة الـ15 من منافسات الدوري.
وقال نادي إيفرتون إنه "تم تأجيل مباراة ديربي ميرسيسايد، التي كانت مقررة اليوم على ملعب جوديسون بارك بسبب الظروف الجوية السيئة والعاصفة دارا".
وكان نادي ليفربول، قد حذر مشجعيه من حالة الطقس الصعبة قبل "ديربي ميرسيسايد" ضد إيفرتون.
من جهته، أصدر مكتب الأرصاد الجوية في ميرسيسايد، تحذيرا من الرياح الشديدة ابتداء من الساعة الواحدة صباحا بتوقيت غرينتش اليوم السبت، مع احتمال هبوب رياح تتراوح سرعتها بين 60 و70 ميلا في الساعة.
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ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة بفارق 7 نقاط عن تشيلسي وأرسنال صاحبا المركزين الثاني والثالث، و9 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب الذي يتواجد في المركز الرابع، بينما يحتل إيفرتون المركز الـ15 برصيد 14 نقطة.
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