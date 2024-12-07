https://sarabic.ae/20241207/نجم-برشلونة-يعثر-على-أسنانه-في-أرضية-الملعب-1095587459.html

نجم برشلونة يعثر على "أسنانه" في أرضية الملعب.. صور

نجم برشلونة يعثر على "أسنانه" في أرضية الملعب.. صور

سبوتنيك عربي

فقد نجم نادي برشلونة الإسباني، أحد أسنانه إثر اصطدام قوي مع أحد لاعبي فريق ريال بيتيس، في المباراة التي أقيمت بينهما في وقت سابق من اليوم السبت. 07.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-07T20:44+0000

2024-12-07T20:44+0000

2024-12-07T20:55+0000

مجتمع

نادي برشلونة

الدوري الإسباني

ترتيب الدوري الإسباني

رياضة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/12/1058789318_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6aca585a1af2ee980bdb5fbf230f3774.jpg

وتعرض داني أولمو نجم برشلونة، لاصطدام قوي مع أحد لاعبي بيتيس، حتى فقد أحد أسنانه العلوية، قبل أن يعثر عليه على عشب أرضية الملعب.وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي لقطات وصور للاعب الإسباني داني ألمو، وهو يظهر لحكم المباراة "السن" الذي وجده ملقى على الأرض.ولعب داني أولمو 60 دقيقة من المباراة التي تعادل فيها برشلونة أمام غريمه التقليدي ريال بيتيس، وعقب الإصابة لم يستطع أولمو، العائد لتشكيلة الفريق الكاتالوني بعد غياب دام أسابيع، إكمال المباراة.وتلقى خلال المباراة المدير الفني لبرشلونة، المدرب الألماني هانسي فليك، بطاقة حمراء بعد اعتراضه بشدة على قرار الحكم، والقاضي بالإعلان على ركلة جزاء لريال بيتيس أدرك منها لوسيلسو التعادل.وبدوره، افتقد برشلونة نقطتين غاليتين من مباراته أمام ريال بيتيس، بعد التعادل (2 ـ 2) في الجولة 16.وبتلك النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 38 نقطة ليحتل صدارة الدوري الإسباني، حصدها خلال 17 مباراة، متفوقا بخمس نقاط كاملة عن الغريم التقليدي، ريال مدريد، الذي لعب مباراتين أقل والذي يمكنه تقليص الفارق إلى نقطتين في حال فوزه على جيرونا اليوم.وفي المقابل، ظل ريال بيتيس في المركز 11 في جدول الترتيب.

https://sarabic.ae/20241124/الدوري-السعودي-النصر-والهلال-يتنافسان-للتعاقد-مع-نجم-برشلونة-1095136151.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

نادي برشلونة, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني, رياضة