https://sarabic.ae/20241208/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-بلوغوداتنوي--في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1095593659.html
الجيش الروسي يحرر بلدة بلوغوداتنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
الجيش الروسي يحرر بلدة بلوغوداتنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية حررت بلدة بلوغوداتنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T09:11+0000
2024-12-08T09:11+0000
2024-12-08T09:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع في بيان: "وحدات من مجموعة "الشرق" الروسية، نتيجة للعمليات الهجومية الناجحة، حررت بلدة بلاغوداتنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، واصلت قوات المجموعة التقدم في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوة البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الاوكرانية، في مناطق عدة في في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 8 هجمات مضادة شنتها القوات المسلحة الأوكرانية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 500 عسكري، ومركبات قتالية مدرعة، وعددا من المدافع".وتابع البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بتحسين الوضع التكتيكي واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد هجومين مضادين، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 225 عسكريًا ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".
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روسيا
الجيش الروسي يحرر بلدة بلوغوداتنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:11 GMT 08.12.2024 (تم التحديث: 09:18 GMT 08.12.2024)
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية حررت بلدة بلوغوداتنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع في بيان: "وحدات من مجموعة "الشرق" الروسية، نتيجة للعمليات الهجومية الناجحة، حررت بلدة بلاغوداتنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان: "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، واصلت قوات المجموعة التقدم في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوة البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الاوكرانية، في مناطق عدة في في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 8 هجمات مضادة شنتها القوات المسلحة الأوكرانية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 500 عسكري، ومركبات قتالية مدرعة، وعددا من المدافع".
وتابع البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بتحسين الوضع التكتيكي واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد هجومين مضادين، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 225 عسكريًا ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".