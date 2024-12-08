الرئيس الإيراني: ندعو جميع الأطراف إلى اليقظة من محاولة إسرائيل استغلال الأوضاع في سوريا

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:12 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:32 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:03 GMT
8 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
13:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار أستانا في إعادة الاستقرار إلى سوريا
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بغداد تحذر من تداعيات ما يحدث في سوريا على الدول المجاورة
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
09:17 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:32 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار أستانا في إعادة الاستقرار إلى سوريا
12:31 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
13:30 GMT
30 د
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البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
رئيس الوزراء السوري يطالب بمصالحة بين فئات الشعب
17:03 GMT
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مرايا العلوم
الانقراضات الجماعية تجعل الحياة تعود إلى طبيعتها بشكل أقوى!
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29 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
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الرئيس الإيراني: ندعو جميع الأطراف إلى اليقظة من محاولة إسرائيل استغلال الأوضاع في سوريا
الرئيس الإيراني: ندعو جميع الأطراف إلى اليقظة من محاولة إسرائيل استغلال الأوضاع في سوريا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشکیان أن الشعب السوري هو الجهة الوحيدة القادرة على تحديد مستقبل بلاده ونظامها السياسي والحكومي. 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T20:43+0000
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وأشار الرئيس الإيراني في كلمته في اجتماع الحكومة، اليوم الأحد، إلى ضرورة إنهاء المواجهات العسكرية بأسرع وقت ممكن، "ليتمكن السوريون من اتخاذ قراراتهم بشأن مصيرهم في بيئة هادئة بعيدًا عن العنف والتدخلات الخارجية المدمرة".وكانت المعارضة السورية المسلحة قد أعلنت، اليوم الأحد، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام.وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.
https://sarabic.ae/20241208/القيادة-المركزية-الأمريكية-واشنطن-نفذت-أكثر-من-75-غارة-في-سوريا-لمنع-داعش-من-استغلال-الوضع-الراهن-1095615234.html
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العالم العربي, العالم

الرئيس الإيراني: ندعو جميع الأطراف إلى اليقظة من محاولة إسرائيل استغلال الأوضاع في سوريا

20:43 GMT 08.12.2024
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال قمة "بريكس 2024" في قازان
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال قمة بريكس 2024 في قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2024
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أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشکیان أن الشعب السوري هو الجهة الوحيدة القادرة على تحديد مستقبل بلاده ونظامها السياسي والحكومي.
وأشار الرئيس الإيراني في كلمته في اجتماع الحكومة، اليوم الأحد، إلى ضرورة إنهاء المواجهات العسكرية بأسرع وقت ممكن، "ليتمكن السوريون من اتخاذ قراراتهم بشأن مصيرهم في بيئة هادئة بعيدًا عن العنف والتدخلات الخارجية المدمرة".
كما دعا الرئيس الإيراني جميع الأطراف الداخلية في سوريا، إضافة إلى دول المنطقة، إلى اليقظة والحذر "من محاولات الكيان الإسرائيلي استغلال الأوضاع الراهنة في المنطقة لصالحه".
وكانت المعارضة السورية المسلحة قد أعلنت، اليوم الأحد، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام.
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20:35 GMT
وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر اليوم الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.
وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.
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