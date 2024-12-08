https://sarabic.ae/20241208/الرئيس-الإيراني-ندعو-جميع-الأطراف-إلى-اليقظة-من-محاولة-إسرائيل-استغلال-الأوضاع-في-سوريا-1095615369.html

الرئيس الإيراني: ندعو جميع الأطراف إلى اليقظة من محاولة إسرائيل استغلال الأوضاع في سوريا

الرئيس الإيراني: ندعو جميع الأطراف إلى اليقظة من محاولة إسرائيل استغلال الأوضاع في سوريا

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشکیان أن الشعب السوري هو الجهة الوحيدة القادرة على تحديد مستقبل بلاده ونظامها السياسي والحكومي. 08.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-08T20:43+0000

2024-12-08T20:43+0000

2024-12-08T20:43+0000

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وأشار الرئيس الإيراني في كلمته في اجتماع الحكومة، اليوم الأحد، إلى ضرورة إنهاء المواجهات العسكرية بأسرع وقت ممكن، "ليتمكن السوريون من اتخاذ قراراتهم بشأن مصيرهم في بيئة هادئة بعيدًا عن العنف والتدخلات الخارجية المدمرة".وكانت المعارضة السورية المسلحة قد أعلنت، اليوم الأحد، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام.وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.

https://sarabic.ae/20241208/القيادة-المركزية-الأمريكية-واشنطن-نفذت-أكثر-من-75-غارة-في-سوريا-لمنع-داعش-من-استغلال-الوضع-الراهن-1095615234.html

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