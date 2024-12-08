https://sarabic.ae/20241208/الرئيس-الإيراني-يؤكد-ضرورة-الحوار-بين-أطياف-المجتمع-السوري-للتوصل-لتفاهم-1095612579.html
الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة الحوار بين أطياف المجتمع السوري للتوصل لتفاهم
الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة الحوار بين أطياف المجتمع السوري للتوصل لتفاهم
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، اليوم الأحد، على "ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا"، مشيرا إلى أن شعبها هو من يقرر مستقبل البلاد ونظامها السياسي. 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T18:43+0000
2024-12-08T18:43+0000
2024-12-08T18:43+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار إيران
إيران
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/12/1093905450_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7082735f76cc8d6ab1f3809ccf2f041d.jpg
وشدد بيزشكيان، خلال اجتماع الحكومة الإيرانية، على "أهمية تأمين سلامة كل المواطنين والمقيمين وحماية الأماكن الدينية والدبلوماسية بسوريا"، مؤكدا ضرورة الحوار بين أطياف المجتمع السوري للتوصل لتفاهم، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.وأعرب عن "أمل بلاده في انتهاء المواجهات العسكرية في أقرب وقت ممكن حتى يتمكن الشعب السوري من العيش في بيئة سلمية وبعيداً عن أي تدخل".وأدن الرئيس الإيراني انتهاك إسرائيل للأراضي السورية، داعيًا كافة الأطراف ودول المنطقة إلى الحذر من الأطماع الإسرائيلية وتحقيق طموحاته التوسعية وغير القانونية تجاه دول المنطقة.وكانت المعارضة السورية المسلحة قد أعلنت، اليوم الأحد، سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام، وأفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر، بأن قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بسقوط "النظام".وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر اليوم الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.
https://sarabic.ae/20241208/مصدر-في-الكرملين-بشار-الأسد-وأفراد-عائلته-يصلون-إلى-موسكو-وتم-منحهم-اللجوء-لدواع-إنسانية-1095612040.html
أخبار إيران
إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/12/1093905450_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_3c810a9040ffeaae56698fd2a50d19c1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, أخبار إيران, إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار سوريا اليوم, أخبار إيران, إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة الحوار بين أطياف المجتمع السوري للتوصل لتفاهم
أكد الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، اليوم الأحد، على "ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا"، مشيرا إلى أن شعبها هو من يقرر مستقبل البلاد ونظامها السياسي.
وشدد بيزشكيان، خلال اجتماع الحكومة الإيرانية، على "أهمية تأمين سلامة كل المواطنين والمقيمين وحماية الأماكن الدينية والدبلوماسية بسوريا"، مؤكدا ضرورة الحوار بين أطياف المجتمع السوري للتوصل لتفاهم، حسب وكالة
"مهر" الإيرانية.
وأعرب عن "أمل بلاده في انتهاء المواجهات العسكرية في أقرب وقت ممكن حتى يتمكن الشعب السوري من العيش في بيئة سلمية وبعيداً عن أي تدخل".
وأدن الرئيس الإيراني انتهاك إسرائيل للأراضي السورية، داعيًا كافة الأطراف ودول المنطقة إلى الحذر من الأطماع الإسرائيلية وتحقيق طموحاته التوسعية وغير القانونية تجاه دول المنطقة.
وكانت المعارضة السورية المسلحة قد أعلنت، اليوم الأحد، سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام، وأفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر، بأن قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بسقوط "النظام".
وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر اليوم الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.
وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية
محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.