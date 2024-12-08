تقارير: إسرائيل تكشف مدة بقائها في المنطقة العازلة بالجولان للولايات المتحدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:12 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:32 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:03 GMT
8 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
13:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار أستانا في إعادة الاستقرار إلى سوريا
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بغداد تحذر من تداعيات ما يحدث في سوريا على الدول المجاورة
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
09:17 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:32 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار أستانا في إعادة الاستقرار إلى سوريا
12:31 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
13:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
رئيس الوزراء السوري يطالب بمصالحة بين فئات الشعب
17:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
الانقراضات الجماعية تجعل الحياة تعود إلى طبيعتها بشكل أقوى!
18:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241208/تقارير-إسرائيل-تكشف-مدة-بقائها-في-المنطقة-العازلة-بالجولان-للولايات-المتحدة-1095616491.html
تقارير: إسرائيل تكشف مدة بقائها في المنطقة العازلة بالجولان للولايات المتحدة
تقارير: إسرائيل تكشف مدة بقائها في المنطقة العازلة بالجولان للولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير، اليوم الاثنين، بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقًا بأنها ستسيطر على المنطقة العازلة في الجولان وعدد من المواقع السورية الأخرى. 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T23:00+0000
2024-12-08T23:00+0000
أخبار سوريا اليوم
الجولان
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
بشار الأسد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/01/1093308097_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_362cff5f2deda569875d193c5f12d50e.jpg
ونقلت التقارير الأمريكية عن مسؤول إسرائيل قوله، أبلغت إسرائيل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن هذا الإجراء مؤقت وسيظل ساري المفعول من عدة أيام إلى عدة أسابيع حتى يعود الوضع الأمني ​​على الحدود بين مرتفعات الجولان والجزء السوري المجاور لها إلى طبيعته.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق، إن اتفاق فك الارتباط مع سوريا في مرتفعات الجولان، الذي تم التوصل إليه بعد وقت قصير من حرب يوم الغفران عام 1973، لم يعد ساري المفعول لأن الجيش السوري تخلى عن مواقعه.وفي وقت سابق، أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي إدري، تحذيراً، دعا فيه سكان خمس قرى حدودية في جنوب سوريا إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج لأسباب أمنية.وتعزز إسرائيل بنشاط دفاعاتها على مرتفعات الجولان وسط سقوط الرئيس بشار الأسد في سوريا واستيلاء قوات المعارضة المسلحة على جزء كبير من البلاد.واستولت فصائل المعارضة المسلحة على العاصمة السورية دمشق، أمس الأحد. وقال رئيس الوزراء السوري محمد غازي الجلالي، إنه و18 وزيراً آخرين قرروا البقاء في دمشق.ولفت الجلالي إلى أنه اتصل بقادة الجماعات المسلحة التي دخلت المدينة.وقال مصدر في الكرملين لوكالة "سبوتنيك"، يوم الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول، إن الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى موسكو، ومنحتهم روسيا اللجوء لأسباب إنسانية.وأشار المصدر إلى، أن مسؤولين روس كانوا على اتصال بممثلي المعارضة السورية المسلحة، التي ضمن قادتها أمن القواعد العسكرية والمؤسسات الدبلوماسية الروسية في سوريا.كانت مرتفعات الجولان جزءا من سوريا حتى عام 1967، وخلال حرب الأيام الستة، احتلت القوات الإسرائيلية هذه المنطقة، وبعد حرب أكتوبر (1973)، أبرم الطرفان اتفاقا بشأن الهدنة وفصل القوات.
https://sarabic.ae/20241208/رئيس-أركان-الجيش-الإسرائيلي-الحرب-ستنتقل-إلى-سوريا-بدءا-من-هذه-الليلة-1095609928.html
https://sarabic.ae/20241208/مصدر-في-الكرملين-بشار-الأسد-وأفراد-عائلته-يصلون-إلى-موسكو-وتم-منحهم-اللجوء-لدواع-إنسانية-1095612040.html
الجولان
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/01/1093308097_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_929787868b9e1094d5f6f9189f44f76e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, الجولان, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, بشار الأسد
أخبار سوريا اليوم, الجولان, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, بشار الأسد

تقارير: إسرائيل تكشف مدة بقائها في المنطقة العازلة بالجولان للولايات المتحدة

23:00 GMT 08.12.2024
© AP Photo / Leo Correaتمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل
تمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
أفادت تقارير، اليوم الاثنين، بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقًا بأنها ستسيطر على المنطقة العازلة في الجولان وعدد من المواقع السورية الأخرى.
ونقلت التقارير الأمريكية عن مسؤول إسرائيل قوله، أبلغت إسرائيل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن هذا الإجراء مؤقت وسيظل ساري المفعول من عدة أيام إلى عدة أسابيع حتى يعود الوضع الأمني ​​على الحدود بين مرتفعات الجولان والجزء السوري المجاور لها إلى طبيعته.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق، إن اتفاق فك الارتباط مع سوريا في مرتفعات الجولان، الذي تم التوصل إليه بعد وقت قصير من حرب يوم الغفران عام 1973، لم يعد ساري المفعول لأن الجيش السوري تخلى عن مواقعه.

وأكد رئيس الوزراء، أنه أمر مع وزير الدفاع وبدعم كامل من مجلس الوزراء الجيش الإسرائيلي باحتلال منطقة ترسيم الحدود والمواقع التي تسيطر عليها.

وفي وقت سابق، أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي إدري، تحذيراً، دعا فيه سكان خمس قرى حدودية في جنوب سوريا إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج لأسباب أمنية.
وتعزز إسرائيل بنشاط دفاعاتها على مرتفعات الجولان وسط سقوط الرئيس بشار الأسد في سوريا واستيلاء قوات المعارضة المسلحة على جزء كبير من البلاد.
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2024
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: الحرب ستنتقل إلى سوريا بدءا من هذه الليلة
17:22 GMT
واستولت فصائل المعارضة المسلحة على العاصمة السورية دمشق، أمس الأحد. وقال رئيس الوزراء السوري محمد غازي الجلالي، إنه و18 وزيراً آخرين قرروا البقاء في دمشق.
ولفت الجلالي إلى أنه اتصل بقادة الجماعات المسلحة التي دخلت المدينة.

في سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الرئيس السوري بشار الأسد تنحى وغادر سوريا بعد مفاوضات مع بعض المشاركين في الصراع السوري.

وقال مصدر في الكرملين لوكالة "سبوتنيك"، يوم الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول، إن الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى موسكو، ومنحتهم روسيا اللجوء لأسباب إنسانية.
وأشار المصدر إلى، أن مسؤولين روس كانوا على اتصال بممثلي المعارضة السورية المسلحة، التي ضمن قادتها أمن القواعد العسكرية والمؤسسات الدبلوماسية الروسية في سوريا.
الرئيس السوري بشار الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2024
مصدر في الكرملين لـ"سبوتنيك": وصول بشار الأسد وأفراد عائلته إلى موسكو بعد منحهم اللجوء لدواع إنسانية
17:58 GMT
كانت مرتفعات الجولان جزءا من سوريا حتى عام 1967، وخلال حرب الأيام الستة، احتلت القوات الإسرائيلية هذه المنطقة، وبعد حرب أكتوبر (1973)، أبرم الطرفان اتفاقا بشأن الهدنة وفصل القوات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала