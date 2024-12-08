https://sarabic.ae/20241208/غوتيريش-يؤكد-ضرورة-دعم-المجتمع-الدولي-لضمان-انتقال-سياسي-شامل-يلبي-تطلعات-الشعب-السوري-1095611225.html

غوتيريش يؤكد ضرورة دعم المجتمع الدولي لضمان انتقال سياسي شامل يلبي تطلعات الشعب السوري

غوتيريش يؤكد ضرورة دعم المجتمع الدولي لضمان انتقال سياسي شامل يلبي تطلعات الشعب السوري

سبوتنيك عربي

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، ضرورة دعم المجتمع الدولي لضمان انتقال سياسي شامل يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري. 08.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-08T17:39+0000

2024-12-08T17:39+0000

2024-12-08T17:39+0000

منظمة الأمم المتحدة

العالم العربي

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وذكر غوتيريش، في بيان لمكتبه بشأن الوضع في سوريا: "مستقبل سوريا مسألة يقررها السوريون، وسوف يعمل مبعوثي الخاص معهم لتحقيق هذه الغاية".وشدد غوتيريش: "سوف نحتاج إلى دعم المجتمع الدولي لضمان أن يكون أي انتقال سياسي شاملاً ويلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، بكل تنوعاته. ويجب استعادة سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها".وكانت المعارضة السورية المسلحة قد أعلنت، اليوم الأحد، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام.وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.

https://sarabic.ae/20241208/محللون-مستقبل-سوريا-بين-الديمقراطية-والنزاعات-المسلحة-بعد-سقوط-النظام--1095609612.html

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