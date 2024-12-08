https://sarabic.ae/20241208/غوتيريش-يؤكد-ضرورة-دعم-المجتمع-الدولي-لضمان-انتقال-سياسي-شامل-يلبي-تطلعات-الشعب-السوري-1095611225.html
غوتيريش يؤكد ضرورة دعم المجتمع الدولي لضمان انتقال سياسي شامل يلبي تطلعات الشعب السوري
غوتيريش يؤكد ضرورة دعم المجتمع الدولي لضمان انتقال سياسي شامل يلبي تطلعات الشعب السوري
سبوتنيك عربي
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، ضرورة دعم المجتمع الدولي لضمان انتقال سياسي شامل يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري. 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T17:39+0000
2024-12-08T17:39+0000
2024-12-08T17:39+0000
منظمة الأمم المتحدة
العالم العربي
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وذكر غوتيريش، في بيان لمكتبه بشأن الوضع في سوريا: "مستقبل سوريا مسألة يقررها السوريون، وسوف يعمل مبعوثي الخاص معهم لتحقيق هذه الغاية".وشدد غوتيريش: "سوف نحتاج إلى دعم المجتمع الدولي لضمان أن يكون أي انتقال سياسي شاملاً ويلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، بكل تنوعاته. ويجب استعادة سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها".وكانت المعارضة السورية المسلحة قد أعلنت، اليوم الأحد، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام.وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.
https://sarabic.ae/20241208/محللون-مستقبل-سوريا-بين-الديمقراطية-والنزاعات-المسلحة-بعد-سقوط-النظام--1095609612.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
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منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي
منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي
غوتيريش يؤكد ضرورة دعم المجتمع الدولي لضمان انتقال سياسي شامل يلبي تطلعات الشعب السوري
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، ضرورة دعم المجتمع الدولي لضمان انتقال سياسي شامل يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري.
وذكر غوتيريش، في بيان لمكتبه بشأن الوضع في سوريا: "مستقبل سوريا مسألة يقررها السوريون، وسوف يعمل مبعوثي الخاص معهم لتحقيق هذه الغاية".
وتابع أن "هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لضمان انتقال سياسي منظم نحو مؤسسات متجددة. وأكرر دعوتي إلى الهدوء وتجنب العنف في هذا الوقت الحساس، مع حماية حقوق جميع السوريين، دون تمييز. وأشير إلى أنه يجب احترام حرمة المباني والبعثات الدبلوماسية والقنصلية في جميع الأحوال وفقاً للقانون الدولي".
وشدد غوتيريش: "سوف نحتاج إلى دعم المجتمع الدولي لضمان أن يكون أي انتقال سياسي شاملاً ويلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، بكل تنوعاته. ويجب استعادة سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها".
وكانت المعارضة السورية المسلحة قد أعلنت، اليوم الأحد، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام.
وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر اليوم الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.
وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية
محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.