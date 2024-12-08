https://sarabic.ae/20241208/لحظة-خروج-رئيس-الوزراء-السوري-من-منزله-لتسليم-السلطة-فيديو-1095593230.html

لحظة خروج رئيس الوزراء السوري من منزله لتسليم السلطة... فيديو

لحظة خروج رئيس الوزراء السوري من منزله لتسليم السلطة... فيديو

سبوتنيك عربي

تداولت منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقاطع مصورة تظهر رئيس الوزراء السوري محمد غازي الجلالي، برفقة مسلحين من المعارضة، خلال توجهه لعقد اجتماع. 08.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-08T09:06+0000

2024-12-08T09:06+0000

2024-12-08T09:10+0000

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وأفادت تقارير أن الجلالي، توجه لأحد الفنادق في العاصمة السورية دمشق، لتسليم السلطة لقيادة المعارضة السورية المسلحة.تأتي هذه التطورات عقب إعلان المعارضة السورية، فجر اليوم الأحد، سيطرتها على العاصمة دمشق، ومغادرة الرئيس بشار الأسد البلاد.وكان الجلالي، قد صرّح في وقت سابق من اليوم، أنه لا يزال في منزله ولا يعتزم مغادرة البلاد، مؤكدا أنه لا يعلم مكان الرئيس بشار الأسد، ووزير دفاعه علي محمود عباس.وأوضح أنه تواصل مع قيادة المعارضة السورية المسلحة، حيث اتفقا على أهمية الحفاظ على المؤسسات"، معربا عن أمنيته أن تكون هناك "مصالحة بين فئات الشعب السوري"، بحسب قوله.تأتي هذه التطورات بعد سيطرة المعارضة السورية المسلحة على العاصمة السورية دمشق، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، وذلك بعد شنها عملية واسعة النطاق، على مدينة حلب في الـ29 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.وكانت المعارضة المسلحة في سوريا، قد أعلنت اليوم الأحد، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام، وأفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر، بأن قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بسقوط "النظام".

https://sarabic.ae/20241208/رئيس-الوزراء-السوري-يكشف-تفاصيل-آخر-مكالمة-له-مع-الرئيس-الأسد-1095591936.html

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