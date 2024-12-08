https://sarabic.ae/20241208/وزارة-الدفاع-التايوانية-رصدنا-14-سفينة-حربية-صينية-و7-طائرات-عسكرية-حول-أراضينا-1095589457.html

وزارة الدفاع التايوانية: رصدنا 14 سفينة حربية صينية و7 طائرات عسكرية حول أراضينا

وزارة الدفاع التايوانية: رصدنا 14 سفينة حربية صينية و7 طائرات عسكرية حول أراضينا

سبوتنيك عربي

قالت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأحد، إنه تم رصد سبع طائرات عسكرية صينية و14 سفينة بحرية وثلاث سفن رسمية حول تايوان حتى الساعة 6 صباحًا (بالتوقيت المحلي)... 08.12.2024, سبوتنيك عربي

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وذكرت وكالة "ANI" أنه من بين الطائرات السبع التابعة للجيش الصيني، عبرت ست طائرات الخط الأوسط لمضيق تايوان ودخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الشمالية والجنوبية الغربية لتايوان، وفقًا لوزارة الدفاع الوطني التايوانية.من جانبها، أرسلت تايوان طائرات وسفنًا بحرية ونشرت أنظمة صواريخ ساحلية لمراقبة نشاط الجيش الصيني، وردًا على تحركاته.يذكر أن ذلك يأتي بعد يوم واحد من إعلان وزارة الدفاع التايوانية رصد 15 طائرة عسكرية صينية وثماني سفن بحرية وأربع سفن رسمية تعمل حول تايوان حتى الساعة 6 صباحًا (بالتوقيت المحلي) يوم السبت.يشار إلى أنه حتى الآن في ديسمبر/ كانون الأول الجاري، اكتشفت تايوان 71 طائرة عسكرية صينية و 50 سفينة منذ سبتمبر 2020، تستخدم الصين تكتيكات المنطقة الرمادية من خلال زيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن البحرية العاملة حول تايوان.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، أن المسؤولية عن عدم عقد اجتماع بين وزيري الدفاع الأمريكي والصيني تقع بالكامل على عاتق واشنطن.وأضاف وو تشيان أنه "لا يمكن للولايات المتحدة، من ناحية، أن تلحق الضرر بالمصالح الأساسية للصين في قضية تايوان، ومن ناحية أخرى، وكأن شيئًا لم يحدث، تجري اتصالات مع جيش جمهورية الصين الشعبية".وأشار ووي تشان إلى أنه "يجب على الولايات المتحدة تصحيح الأخطاء على الفور، واحترام المصالح الأساسية للصين فعليا، وخلق الظروف المواتية لاتصالات رفيعة المستوى بين القوات المسلحة للدولتين".

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