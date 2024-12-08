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https://sarabic.ae/20241208/وزارة-الدفاع-التايوانية-رصدنا-14-سفينة-حربية-صينية-و7-طائرات-عسكرية-حول-أراضينا-1095589457.html
وزارة الدفاع التايوانية: رصدنا 14 سفينة حربية صينية و7 طائرات عسكرية حول أراضينا
وزارة الدفاع التايوانية: رصدنا 14 سفينة حربية صينية و7 طائرات عسكرية حول أراضينا
سبوتنيك عربي
قالت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأحد، إنه تم رصد سبع طائرات عسكرية صينية و14 سفينة بحرية وثلاث سفن رسمية حول تايوان حتى الساعة 6 صباحًا (بالتوقيت المحلي)... 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T02:02+0000
2024-12-08T02:01+0000
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التوتر العسكري بين الصين وتايوان
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وذكرت وكالة "ANI" أنه من بين الطائرات السبع التابعة للجيش الصيني، عبرت ست طائرات الخط الأوسط لمضيق تايوان ودخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الشمالية والجنوبية الغربية لتايوان، وفقًا لوزارة الدفاع الوطني التايوانية.من جانبها، أرسلت تايوان طائرات وسفنًا بحرية ونشرت أنظمة صواريخ ساحلية لمراقبة نشاط الجيش الصيني، وردًا على تحركاته.يذكر أن ذلك يأتي بعد يوم واحد من إعلان وزارة الدفاع التايوانية رصد 15 طائرة عسكرية صينية وثماني سفن بحرية وأربع سفن رسمية تعمل حول تايوان حتى الساعة 6 صباحًا (بالتوقيت المحلي) يوم السبت.يشار إلى أنه حتى الآن في ديسمبر/ كانون الأول الجاري، اكتشفت تايوان 71 طائرة عسكرية صينية و 50 سفينة منذ سبتمبر 2020، تستخدم الصين تكتيكات المنطقة الرمادية من خلال زيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن البحرية العاملة حول تايوان.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، أن المسؤولية عن عدم عقد اجتماع بين وزيري الدفاع الأمريكي والصيني تقع بالكامل على عاتق واشنطن.وأضاف وو تشيان أنه "لا يمكن للولايات المتحدة، من ناحية، أن تلحق الضرر بالمصالح الأساسية للصين في قضية تايوان، ومن ناحية أخرى، وكأن شيئًا لم يحدث، تجري اتصالات مع جيش جمهورية الصين الشعبية".وأشار ووي تشان إلى أنه "يجب على الولايات المتحدة تصحيح الأخطاء على الفور، واحترام المصالح الأساسية للصين فعليا، وخلق الظروف المواتية لاتصالات رفيعة المستوى بين القوات المسلحة للدولتين".
https://sarabic.ae/20241017/تايوان-تتهم-الصين-بترهيبها-للتخلي-عن-الحكم-الذاتي--1093887525.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الصين, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان
العالم, أخبار العالم الآن, الصين, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان

وزارة الدفاع التايوانية: رصدنا 14 سفينة حربية صينية و7 طائرات عسكرية حول أراضينا

02:02 GMT 08.12.2024
© Sputnik . Elena Kopylova / الانتقال إلى بنك الصوروصلت سفن البحرية الصينية إلى فلاديفوستوك بعد تدريبات روسية صينية مشتركة
وصلت سفن البحرية الصينية إلى فلاديفوستوك بعد تدريبات روسية صينية مشتركة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2024
© Sputnik . Elena Kopylova
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قالت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأحد، إنه تم رصد سبع طائرات عسكرية صينية و14 سفينة بحرية وثلاث سفن رسمية حول تايوان حتى الساعة 6 صباحًا (بالتوقيت المحلي) يوم الأحد.
وذكرت وكالة "ANI" أنه من بين الطائرات السبع التابعة للجيش الصيني، عبرت ست طائرات الخط الأوسط لمضيق تايوان ودخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الشمالية والجنوبية الغربية لتايوان، وفقًا لوزارة الدفاع الوطني التايوانية.
من جانبها، أرسلت تايوان طائرات وسفنًا بحرية ونشرت أنظمة صواريخ ساحلية لمراقبة نشاط الجيش الصيني، وردًا على تحركاته.
يذكر أن ذلك يأتي بعد يوم واحد من إعلان وزارة الدفاع التايوانية رصد 15 طائرة عسكرية صينية وثماني سفن بحرية وأربع سفن رسمية تعمل حول تايوان حتى الساعة 6 صباحًا (بالتوقيت المحلي) يوم السبت.
Taiwan - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2024
تايوان تتهم الصين بترهيبها للتخلي عن الحكم الذاتي
17 أكتوبر, 17:33 GMT
يشار إلى أنه حتى الآن في ديسمبر/ كانون الأول الجاري، اكتشفت تايوان 71 طائرة عسكرية صينية و 50 سفينة منذ سبتمبر 2020، تستخدم الصين تكتيكات المنطقة الرمادية من خلال زيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن البحرية العاملة حول تايوان.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، أن المسؤولية عن عدم عقد اجتماع بين وزيري الدفاع الأمريكي والصيني تقع بالكامل على عاتق واشنطن.
وأضاف وو تشيان أنه "لا يمكن للولايات المتحدة، من ناحية، أن تلحق الضرر بالمصالح الأساسية للصين في قضية تايوان، ومن ناحية أخرى، وكأن شيئًا لم يحدث، تجري اتصالات مع جيش جمهورية الصين الشعبية".
وأشار ووي تشان إلى أنه "يجب على الولايات المتحدة تصحيح الأخطاء على الفور، واحترام المصالح الأساسية للصين فعليا، وخلق الظروف المواتية لاتصالات رفيعة المستوى بين القوات المسلحة للدولتين".
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