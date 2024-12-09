https://sarabic.ae/20241209/السعودية-تعلن-اكتشاف-أحافير-بحرية-عمرها--56-مليون-سنة-1095629161.html
السعودية تعلن اكتشاف أحافير بحرية عمرها 56 مليون سنة
السعودية تعلن اكتشاف أحافير بحرية عمرها 56 مليون سنة
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عن اكتشاف تاريخي لبقايا كائنات بحرية عمرها 56 مليون سنة في المنطقة الحدودية الشمالية. 09.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-09T13:32+0000
2024-12-09T13:32+0000
2024-12-09T13:32+0000
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وقال متحدث رسمي باسم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، إن "هذه الأحافير التي تشمل أسماكاً عظمية، تعد الأولى من نوعها في المملكة لهذه المرحلة الجيولوجية"، موضحاً أن "هذه الأحافير نسبت إلى سمك القرموط (السلوريات) المنقرضة ذات الأهمية الكبرى في فهم بيئة العصر الإيوسيني المبكر من منظور جغرافي وبيئي قديم".وأوضحت الهيئة، في بيان، أن "هذه الأحافير تعود للعصر الإيوسيني المبكر، وتم العثور عليها في طبقات من الصخور الجيرية".ويضاف هذا الاكتشاف لكثير من الاكتشافات للأحافير، منها الثدييات في منطقة النفود وسعدان الحجاز، وكذلك اكتشاف أجزاء من بقايا حوت منقرض منذ 37 مليون سنة، متكون من الرشراشية الجيرية في القريات بمنطقة الجوف (شمالي المملكة).
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السعودية تعلن اكتشاف أحافير بحرية عمرها 56 مليون سنة
أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عن اكتشاف تاريخي لبقايا كائنات بحرية عمرها 56 مليون سنة في المنطقة الحدودية الشمالية.
وقال متحدث رسمي باسم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية
، إن "هذه الأحافير التي تشمل أسماكاً عظمية، تعد الأولى من نوعها في المملكة لهذه المرحلة الجيولوجية"، موضحاً أن "هذه الأحافير نسبت إلى سمك القرموط (السلوريات) المنقرضة ذات الأهمية الكبرى في فهم بيئة العصر الإيوسيني المبكر من منظور جغرافي وبيئي قديم".
وأوضحت الهيئة،
في بيان، أن "هذه الأحافير تعود للعصر الإيوسيني المبكر، وتم العثور عليها في طبقات من الصخور الجيرية".
ويضاف هذا الاكتشاف لكثير من الاكتشافات للأحافير، منها الثدييات في منطقة النفود وسعدان الحجاز، وكذلك اكتشاف أجزاء من بقايا حوت منقرض منذ 37 مليون سنة، متكون من الرشراشية الجيرية في القريات بمنطقة الجوف (شمالي المملكة).