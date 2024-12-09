https://sarabic.ae/20241209/العلم-السوري-الجديد-ما-قصته-منذ-زمان-الانتداب-وحتى-اليوم؟-1095633498.html

العلم السوري الجديد... ما قصته منذ زمن الانتداب الفرنسي وحتى اليوم؟

العلم السوري الجديد... ما قصته منذ زمن الانتداب الفرنسي وحتى اليوم؟

سبوتنيك عربي

أثار رفع العلم السوري الجديد فوق مبنى السفارة السورية في العاصمة الروسية موسكو، بالإضافة إلى رفعه على المؤسسات الرسمية السورية، العديد من التساؤلات حول ماهية... 09.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-09T15:55+0000

2024-12-09T15:55+0000

2024-12-09T15:56+0000

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/09/1095632616_0:0:3152:1773_1920x0_80_0_0_4ba581b790926d004f4c95668fc1a972.jpg

كانت سوريا جزءا من الدولة العثمانية منذ معركة مرج دابق عام 1516، وظلت هكذا حتى عام 1918، عندما رفعت علم الثورة العربية.ويتكون العلم من 3 ألوان، إذ يمثل اللون الأخضر الخلافة الراشدة، أما اللون الأبيض فيمثل الدولة الأموية، أما اللون الأسود فيرمز للدولة العباسية، والنجوم الحمراء الثلاث فكانت في أصلها تمثل 3 مناطق في سوريا وهي حلب ودمشق ودير الزور.وفي عام 1936 تم ضم سنجق (المنطقة أو المقاطعة بالعربية) اللاذقية وجبل الدروز إلى سوريا، حيث تغيرت معاني النجوم الثلاث، حيث تمثل النجمة الأولى حلب ودمشق ودير الزور، أما النجمة الثانية تمثل جبل الدروز، أما النجمة الثالثة تمثل سنجق اللاذقية.وتبنى الائتلاف السوري المعارض علم الاستقلال بعد عام 2011، كما تم استخدامه من قبل الحكومة السورية المؤقتة، التي شكلتها المعارضة.وبعد سيطرة المعارضة السورية المسلحة على سوريا في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عاد علم استقلال سوريا للظهور وتم اعتماده رسميا.

https://sarabic.ae/20241209/مصرف-سوريا-المركزي-يصدر-بيانا-بشأن-ودائع-المواطنين-بعد-سقوط-نظام-بشار-الأسد-1095628055.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, العالم العربي