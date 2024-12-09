https://sarabic.ae/20241209/عضو-في-اتحاد-رابطة-المحللين-السياسيين-بسوريا-المرحلة-الانتقالية-في-البلاد-قد-يتخللها-صدامات--1095629516.html

عضو في اتحاد رابطة المحللين السياسيين بسوريا: المرحلة الانتقالية في البلاد قد يتخللها صدامات

عضو في اتحاد رابطة المحللين السياسيين بسوريا: المرحلة الانتقالية في البلاد قد يتخللها صدامات

سبوتنيك عربي

أكّد عضو اتحاد رابطة المحللين السياسيين في سوريا، سلمان شبيب، أن "معالم نظام الحكم القادم في البلاد ما زالت غير واضحة"، مشيرًا إلى أنّ "القوى المسيطرة حالياً... 09.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-09T13:53+0000

2024-12-09T13:53+0000

2024-12-09T13:53+0000

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وأشار شبيب، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "سوريا تمر حالياً بمرحلة انتقالية صعبة، وهي من أخطر المراحل التي قد تمر بها أي دولة".وتطرق إلى العديد من الأسئلة التي تطرح حول تطبيق القرار 2254، مطالبًا "ببدء تطبيقه من قبل السلطة السورية".وفي ما يخص الوضع الأمني في بعض المناطق السورية، لفت شبيب إلى "وجود فوضى وانتشار مجموعات تقوم بأعمال سلب ونهب"، مشيراً إلى أنّ "هناك معلومات تفيد بحدوث عمليات تشليح على الحواجز في مدينة حمص، بالإضافة إلى سرقة المحلات، من قبل مجموعات مجهولة الهوية"، ورغم هذه الأحداث، أكد شبيب أن "الوضع لا يزال إيجابياً بشكل عام، وكنا نخشى فوضى أكبر".وفي ما يتعلق بالمستقبل السياسي، توقع ضيف "سبوتنيك"، أن "تكون المرحلة الانتقالية طويلة"، مشيراً إلى أنّ "الحوار كان يجب أن يبدأ قبل سقوط النظام، إلا أن الوضع اليوم يجعل الحوار أكثر صعوبة".وأكّد شبيب أن "المرحلة الانتقالية لن تكون سلمية بالكامل، بل قد تشهد صدامات أمنية وأعمال عسكرية"، ولفت إلى "تعقيدات الوضع الميداني مع قسد والقوات الإسرائيلية"، وتوقع أن "يكون هناك صدامات مقبلة تتطلب حلحلة العديد من العقد السياسية والعسكرية".وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن "استمرار الوزراء في عملهم يمثل عاملاً إيجابياً من شأنه أن يقلل من الفوضى".مصر تدين استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع القيادية المجاورةالكرملين يعلق على مسألة الوجود العسكري الروسي في سوريا

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