https://sarabic.ae/20241209/وزيرة-التنمية-الإدارية-السورية-العملية-السياسية-في-البلاد-قد-تستغرق-6-أشهر-1095637474.html
وزيرة التنمية الإدارية السورية: العملية السياسية في البلاد قد تستغرق 6 أشهر
وزيرة التنمية الإدارية السورية: العملية السياسية في البلاد قد تستغرق 6 أشهر
سبوتنيك عربي
رأت وزيرة التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال السورية، سلام سفاف، أن "العملية السياسية في سوريا من المتوقع أن تستغرق 6 أشهر". 09.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-09T18:09+0000
2024-12-09T18:09+0000
2024-12-09T18:09+0000
حصري
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/09/1095637589_0:98:1024:674_1920x0_80_0_0_307b7c6c0fb11b6410802d6ca76bfbd7.jpg
وقالت سفاف، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، ردًا على سؤال عن الوقت الذي سيستغرقه ضبط الأمور في سوريا: "العملية السياسية كاملة أتوقع أن تستغرق 6 أشهر".وحول التواصل مع "المناطق المحررة"، أضافت وزيرة التنمية الإدارية السورية: "يوجد تواصل، أنا في الأصل من مدينة حماة، وهناك تواصل، وأيضا لدي أقرباء في مدينة حلب وهناك تواصل معهم".وأكدت سفاف: "اليوم مدينة حلب بوضع جيد جدا، حيث بدأت المؤسسات بالعمل، وأيضا في حماة الوضع ممتاز، فقد بدأت البلديات بالعمل وضبط حركة المرور والنظافة وما إلى ذلك".وحول علاقات سوريا الخارجية، توقعت سفاف أن "دمشق قادمة على علاقات دولية أفضل بكثير مما سبق، وستعيد ترتيب بيتها الخارجي بشكل أفضل".كما أعلن رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.
https://sarabic.ae/20241209/مجلس-الشعب-السوري-يؤكد-تأييده-إرادة-الشعب-لبناء-سوريا-الجديدة-1095637287.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/09/1095637589_59:0:970:683_1920x0_80_0_0_18f71797bb086cd9cf613b89173017e6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
حصري, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
وزيرة التنمية الإدارية السورية: العملية السياسية في البلاد قد تستغرق 6 أشهر
حصري
رأت وزيرة التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال السورية، سلام سفاف، أن "العملية السياسية في سوريا من المتوقع أن تستغرق 6 أشهر".
وقالت سفاف، في حديث لوكالة "سبوتنيك
"، ردًا على سؤال عن الوقت الذي سيستغرقه ضبط الأمور في سوريا: "العملية السياسية كاملة أتوقع أن تستغرق 6 أشهر".
وحول التواصل مع "المناطق المحررة"، أضافت وزيرة التنمية الإدارية السورية: "يوجد تواصل، أنا في الأصل من مدينة حماة، وهناك تواصل، وأيضا لدي أقرباء في مدينة حلب وهناك تواصل معهم".
وأكدت سفاف: "اليوم مدينة حلب بوضع جيد جدا، حيث بدأت المؤسسات
بالعمل، وأيضا في حماة الوضع ممتاز، فقد بدأت البلديات بالعمل وضبط حركة المرور والنظافة وما إلى ذلك".
وحول علاقات سوريا الخارجية، توقعت سفاف أن "دمشق قادمة على علاقات دولية أفضل بكثير مما سبق، وستعيد ترتيب بيتها الخارجي بشكل أفضل".
وكانت المعارضة السورية المسلحة، قد أعلنت أمس الأحد، سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام في البلاد، كما أعلن قائدها أحمد الشرع (الجولاني)، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.
كما أعلن رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري
، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.