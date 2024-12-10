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صدى الحياة
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30 د
من الملعب
برشلونة يخسر والريال يقلص الفارق ومعاناة غوارديولا مستمرة
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الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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183 د
مساحة حرة
تداعيات التحركات الإسرائيلية في الجولان وتعليق اتفاق فض الاشتباك
09:17 GMT
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https://sarabic.ae/20241210/إحباط-مخطط-للمخابرات-الفرنسية-في-دولة-عربية-ما-القصة-1095646935.html
إحباط مخطط للمخابرات الفرنسية في دولة عربية... ما القصة؟
إحباط مخطط للمخابرات الفرنسية في دولة عربية... ما القصة؟
سبوتنيك عربي
تمكنت مصالح الأمن الوطني في الجزائر، من "إحباط مخطط للمخابرات الفرنسية يهدف إلى الاتصال بمتطرفين في الجزائر العاصمة من أجل الحصول على معلومات". 10.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-10T07:15+0000
2024-12-10T07:15+0000
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أفادت صحيفة "الخبر" الجزائرية بأنه وفق تسجيل فيديو بثه التلفزيون الجزائري، يكشف اعترافات لشخص موقوف من ولاية تيبازة، كان يتعامل مع المخابرات الفرنسية وينقل أخبار المتطرفين.وقال الموقوف، خلال اعترافه لمصالح الأمن، إن "المخابرات الفرنسية أرادت التوغل في أحياء العاصمة، من خلال إرساله إلى الأحياء الشعبية على غرار باب الواد، المقرية، حسين داي والحراش، للبحث عن معلومات حول الأشخاص المتطرفين، بعد الانتهاء من ولاية تيبازة طلبوا التنقل إلى العاصمة".وأضاف أن "المخابرات الفرنسية طلبت التوقف عن استعمال تطبيق واتساب بعد انتهاء العمل، وتحميل تطبيق جديد يحمل اسم "واير" واستعمال أسماء مستعارة مثلا "ريال مدريد" من أجل التواصل معهم بكلام مشفّر".كما كشف الموقوف أيضا أنه "عاود الاتصال بالشخص الذي كان ينسق معه من المخابرات الجزائرية، والذي أخبره بمواصلة العمل معهم ومتابعة مخططهم لكشف خيوط المؤامرة".وآثارت هذه الاتهامات الخطيرة جدلا واسعا، ما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الناشئة بين البلدين على خلفية الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء والتقارب الفرنسي المغربي.وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا متصاعدا عقب اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمغربية الصحراء وألغى الرئيس عبد المجيد تبون، زيارة كانت مقررة إلى باريس في الخريف، بينما لم تخلو هذه الفترة من حوادث وإجراءات تزيد من تشنج البلدين.
https://sarabic.ae/20241106/معاقبة-باريسهل-حظرت-الجزائر-استيراد-السلع-والمنتجات-من-فرنسا؟--1094549518.html
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الجزائر, أخبار فرنسا , الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجزائر, أخبار فرنسا , الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

إحباط مخطط للمخابرات الفرنسية في دولة عربية... ما القصة؟

07:15 GMT 10.12.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالانتخابات الرئاسية في الجزائر
الانتخابات الرئاسية في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
تمكنت مصالح الأمن الوطني في الجزائر، من "إحباط مخطط للمخابرات الفرنسية يهدف إلى الاتصال بمتطرفين في الجزائر العاصمة من أجل الحصول على معلومات".
أفادت صحيفة "الخبر" الجزائرية بأنه وفق تسجيل فيديو بثه التلفزيون الجزائري، يكشف اعترافات لشخص موقوف من ولاية تيبازة، كان يتعامل مع المخابرات الفرنسية وينقل أخبار المتطرفين.
وقال الموقوف، خلال اعترافه لمصالح الأمن، إن "المخابرات الفرنسية أرادت التوغل في أحياء العاصمة، من خلال إرساله إلى الأحياء الشعبية على غرار باب الواد، المقرية، حسين داي والحراش، للبحث عن معلومات حول الأشخاص المتطرفين، بعد الانتهاء من ولاية تيبازة طلبوا التنقل إلى العاصمة".
الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
معاقبة باريس...هل حظرت الجزائر استيراد السلع والمنتجات من فرنسا؟
6 نوفمبر, 15:49 GMT
وأضاف أن "المخابرات الفرنسية طلبت التوقف عن استعمال تطبيق واتساب بعد انتهاء العمل، وتحميل تطبيق جديد يحمل اسم "واير" واستعمال أسماء مستعارة مثلا "ريال مدريد" من أجل التواصل معهم بكلام مشفّر".
كما كشف الموقوف أيضا أنه "عاود الاتصال بالشخص الذي كان ينسق معه من المخابرات الجزائرية، والذي أخبره بمواصلة العمل معهم ومتابعة مخططهم لكشف خيوط المؤامرة".
وآثارت هذه الاتهامات الخطيرة جدلا واسعا، ما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الناشئة بين البلدين على خلفية الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء والتقارب الفرنسي المغربي.
وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا متصاعدا عقب اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمغربية الصحراء وألغى الرئيس عبد المجيد تبون، زيارة كانت مقررة إلى باريس في الخريف، بينما لم تخلو هذه الفترة من حوادث وإجراءات تزيد من تشنج البلدين.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:59 GMT
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