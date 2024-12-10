https://sarabic.ae/20241210/البيت-الأبيض-لا-محادثات-حاليا-بشأن-إزالة-هيئة-تحرير-الشام-من-لائحة-الإرهاب-1095669025.html
البيت الأبيض: لا محادثات حاليا بشأن إزالة "هيئة تحرير الشام" من لائحة الإرهاب
البيت الأبيض: لا محادثات حاليا بشأن إزالة "هيئة تحرير الشام" من لائحة الإرهاب
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، بأن الإدارة الأمريكية الحالية تجري اتصالات مع فريق دونالد ترامب، الفائز بالانتخابات الرئاسية، بشأن الصراعات في سوريا... 10.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-10T16:44+0000
2024-12-10T16:44+0000
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وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي للصحفيين: "لقد أجرينا محادثات مع المسؤولين المعنيين من فريق ترامب، لا سيما حول ما يحدث في سوريا، ولكن أيضًا حول ما يحدث في أوكرانيا والشرق الأوسط بشكل عام".وقال كيربي: "لا أستطيع أن أقول ما هي صلاحياتهم".وفي السياق ذاته، أكد أن الولايات المتحدة لم تناقش بعد إزالة "هيئة تحرير الشام" من قائمة الإرهاب، لكنها تراقب تصرفات الجماعة.وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية على اتصال وثيق مع قوات سوريا الديمقراطية لضمان استمرار تركيزها على القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي "داعش" (المحظور في روسيا).وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر يوم الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.وفي ساعات الفجر الأولى من يوم الأحد، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.
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إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض: لا محادثات حاليا بشأن إزالة "هيئة تحرير الشام" من لائحة الإرهاب
أفاد المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، بأن الإدارة الأمريكية الحالية تجري اتصالات مع فريق دونالد ترامب، الفائز بالانتخابات الرئاسية، بشأن الصراعات في سوريا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن الإدارة الجديدة نفسها ستقرر أي التوجهات المتبعة ستبقى سارية المفعول.
وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي للصحفيين: "لقد أجرينا محادثات مع المسؤولين المعنيين من فريق ترامب، لا سيما حول ما يحدث في سوريا، ولكن أيضًا حول ما يحدث في أوكرانيا والشرق الأوسط بشكل عام".
وفي الوقت ذاته، قال إن إدارة ترامب نفسها ستقرر "ما هي السياسات التي يريدون الحفاظ عليها، وما هي الأساليب التي يريدون الاستمرار فيها والتي لا يريدونها".
وقال كيربي: "لا أستطيع أن أقول ما هي صلاحياتهم".
وفي السياق ذاته، أكد أن الولايات المتحدة لم تناقش بعد إزالة "هيئة تحرير الشام" من قائمة الإرهاب، لكنها تراقب تصرفات الجماعة.
وقال: "لا يوجد نقاش في الوقت الحالي حول تغيير السياسة تجاه "هيئة تحرير الشام"، لكننا نراقب ما يفعلونه".
وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية على اتصال وثيق مع قوات سوريا الديمقراطية لضمان استمرار تركيزها على القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي "داعش" (المحظور في روسيا).
وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر يوم الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.
وفي ساعات الفجر الأولى من يوم الأحد، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية
محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.