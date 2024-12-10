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https://sarabic.ae/20241210/-وزير-الدفاع-الإسرائيلي-أوعزت-للجيش-بإنشاء-منطقة-دفاعية-خالية-من-السلاح-على-حدود-سوريا-1095667322.html
وزير الدفاع الإسرائيلي: أوعزت للجيش بإنشاء منطقة دفاعية خالية من السلاح على حدود سوريا
وزير الدفاع الإسرائيلي: أوعزت للجيش بإنشاء منطقة دفاعية خالية من السلاح على حدود سوريا
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، بأن سلاح البحرية عمل، الليلة الماضية، على تدمير الأسطول السوري بنجاح. 10.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-10T15:38+0000
2024-12-10T15:38+0000
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن يسرائيل كاتس خلال تفقده لسلاح البحرية الإسرائيلي، أن قواته البحرية عملت بنجاح على تدمير الأسطول السوري في ميناءي اللاذقية والبيضاء.وقال وزير الدفاع الإسرائيلي: "أوعزت للجيش بإنشاء منطقة دفاعية خالية من السلاح ومن تهديدات الإرهاب على حدود سوريا"، مضيفا "لن نسمح لكيان إرهابي إسلامي متطرف بالعمل ضد إسرائيل من وراء حدودها".ولم يكتف يسرائيل كاتس بذلك، بل حذر ما أسماهم بـ"قادة المتمردين أن من سيسير على خطى الأسد سينتهي به المطاف كما انتهى بالأسد"، على حد زعمه.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت السلطات الإسرائيلية، أن "القوات البحرية نفذت عملية استراتيجية كبيرة ضد البحرية السورية ودمرت الأسطول السوري".وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "السفن الإسرائيلية دمرت بالصواريخ العديد من السفن السورية في منطقة مينا البيضا وميناء اللاذقية"، مؤكدة أن "القوات الإسرائيلية دمرت طائرات وسفنا حربية ومنشآت استراتيجية في سوريا لمنع وصول المعارضة لها".وتعزز إسرائيل بنشاط دفاعاتها على مرتفعات الجولان السوري المحتل، وسط سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في سوريا، واستيلاء قوات المعارضة المسلحة على جزء كبير من البلاد.وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر أمس الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.وفي ساعات الفجر الأولى من أول أمس الأحد، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.
https://sarabic.ae/20241210/ما-الهجمات-التي-نفذتها-إسرائيل-لتقليص-القدرات-العسكرية-السورية-حتى-الآن-1095665470.html
https://sarabic.ae/20241210/إعلام-إسرائيل-تنفذ-عملية-استراتيجية-كبيرة-وتدمر-الأسطول-البحري-السوري-1095649736.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار سوريا اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار سوريا اليوم

وزير الدفاع الإسرائيلي: أوعزت للجيش بإنشاء منطقة دفاعية خالية من السلاح على حدود سوريا

15:38 GMT 10.12.2024
© AP Photoوزير الدفاع الإسرائيلي الجديد إسرائيل كاتس
وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد إسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، بأن سلاح البحرية عمل، الليلة الماضية، على تدمير الأسطول السوري بنجاح.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن يسرائيل كاتس خلال تفقده لسلاح البحرية الإسرائيلي، أن قواته البحرية عملت بنجاح على تدمير الأسطول السوري في ميناءي اللاذقية والبيضاء.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي: "أوعزت للجيش بإنشاء منطقة دفاعية خالية من السلاح ومن تهديدات الإرهاب على حدود سوريا"، مضيفا "لن نسمح لكيان إرهابي إسلامي متطرف بالعمل ضد إسرائيل من وراء حدودها".
ما الهجمات التي نفذتها إسرائيل لتقليص القدرات العسكرية السورية حتى الآن؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
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ما الهجمات التي نفذتها إسرائيل لتقليص القدرات العسكرية السورية حتى الآن؟
15:05 GMT
ولم يكتف يسرائيل كاتس بذلك، بل حذر ما أسماهم بـ"قادة المتمردين أن من سيسير على خطى الأسد سينتهي به المطاف كما انتهى بالأسد"، على حد زعمه.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت السلطات الإسرائيلية، أن "القوات البحرية نفذت عملية استراتيجية كبيرة ضد البحرية السورية ودمرت الأسطول السوري".
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "السفن الإسرائيلية دمرت بالصواريخ العديد من السفن السورية في منطقة مينا البيضا وميناء اللاذقية"، مؤكدة أن "القوات الإسرائيلية دمرت طائرات وسفنا حربية ومنشآت استراتيجية في سوريا لمنع وصول المعارضة لها".
وتعزز إسرائيل بنشاط دفاعاتها على مرتفعات الجولان السوري المحتل، وسط سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في سوريا، واستيلاء قوات المعارضة المسلحة على جزء كبير من البلاد.
البحرية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
إعلام: إسرائيل تنفذ عملية استراتيجية كبيرة وتدمر الأسطول البحري السوري
08:57 GMT
وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر أمس الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.
وفي ساعات الفجر الأولى من أول أمس الأحد، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.
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