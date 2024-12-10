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https://sarabic.ae/20241210/دراسة-الشباب-أقل-قدرة-على-مقاومة-ارتفاع-الحرارة-مقارنة-بكبار-السن-1095657984.html
دراسة: الشباب أقل قدرة على مقاومة ارتفاع الحرارة مقارنة بكبار السن
دراسة: الشباب أقل قدرة على مقاومة ارتفاع الحرارة مقارنة بكبار السن
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة قامت بها مجموعة من العلماء في جامعة كولومبيا في المكسيك، أن الشباب أقل قدرة على تحمل موجات الحرارة مقارنة بكبار السن. 10.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-10T11:13+0000
2024-12-10T11:13+0000
مجتمع
علوم
حرارة الجسم
درجة حرارة
حرارة الشمس
موجة حرارة
الشباب
كبار السن
احتباس حراري
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وبحسب الدراسة، فإن كبار السن أكثر قدرة على تحمل موجات الحرارة مقارنة بالشباب، بعدما تبيّن حسب إحصاءات أن موجات الطقس الحار في المكسيك أودت بحياة أعداد أكبر من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما مقارنة بمن تزيد أعمارهم على خمسين عاما.وأظهرت الدراسة التي نشرتها مجلة "ساينس أدفانسز"، أنه عندما تصل الحرارة إلى مستويات غير مريحة مثل ثلاثين درجة مئوية وترتفع الرطوبة إلى 50%، ترتفع احتمالات وفيات الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما مقارنة بالأشخاص الذين تزيد أعمارهم على خمسين عاما.وأشارت الدراسة إلى أن احتمالات الوفاة جراء موجات الحرارة تزيد في الشريحة العمرية من 18 حتى 35 عاما بواقع تسعة أمثال مقارنة بالشريحة العمرية فوق خمسين عاما.وبحسب العلماء، هناك نظريتان لهذه الظاهرة، أولا أن العمال الذي يعملون في أماكن مفتوحة لا يستطيعون تفادي التعرض للحرارة، وثانيا أن الشباب يبالغون في تقدير قدرتهم على تحمل الحرارة.ووفقا للدراسة، فإنه من المتوقع أن تتزايد هذه الظاهرة مع ارتفاع درجة حرارة الأرض في ظل ظاهرة الاحتباس الحراري.سر الارتفاع السريع لدرجات الحرارة في العالم.. علماء يكشفون اللغز خبراء في المناخ: "علامات" تنبئ باقتراب الأرض من كارثة لا رجعة فيها
https://sarabic.ae/20241027/دولة-مهددة-بكارثة-بسبب-ارتفاع-درجة-الحرارة-1094201757.html
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علوم, حرارة الجسم, درجة حرارة, حرارة الشمس, موجة حرارة, الشباب, كبار السن, احتباس حراري
علوم, حرارة الجسم, درجة حرارة, حرارة الشمس, موجة حرارة, الشباب, كبار السن, احتباس حراري

دراسة: الشباب أقل قدرة على مقاومة ارتفاع الحرارة مقارنة بكبار السن

11:13 GMT 10.12.2024
© AP Photo / Wong Maye-Eطفل يبرد نفسه في رذاذ الماء من صنبور إطفاء الحرائق خلال حفلة في حي بروكلين بنيويورك، 21 مايو 2022
طفل يبرد نفسه في رذاذ الماء من صنبور إطفاء الحرائق خلال حفلة في حي بروكلين بنيويورك، 21 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Wong Maye-E
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كشفت دراسة جديدة قامت بها مجموعة من العلماء في جامعة كولومبيا في المكسيك، أن الشباب أقل قدرة على تحمل موجات الحرارة مقارنة بكبار السن.
وبحسب الدراسة، فإن كبار السن أكثر قدرة على تحمل موجات الحرارة مقارنة بالشباب، بعدما تبيّن حسب إحصاءات أن موجات الطقس الحار في المكسيك أودت بحياة أعداد أكبر من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما مقارنة بمن تزيد أعمارهم على خمسين عاما.
وأظهرت الدراسة التي نشرتها مجلة "ساينس أدفانسز"، أنه عندما تصل الحرارة إلى مستويات غير مريحة مثل ثلاثين درجة مئوية وترتفع الرطوبة إلى 50%، ترتفع احتمالات وفيات الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما مقارنة بالأشخاص الذين تزيد أعمارهم على خمسين عاما.
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يقول الباحث جيفري شرادر، خبير الاقتصاد والمناخ في جامعة كولومبيا: "لقد وجدنا أن الأشخاص الأصغر سنا معرضون بصفة خاصة للحرارة والطقس المشبع بالرطوبة".
وأشارت الدراسة إلى أن احتمالات الوفاة جراء موجات الحرارة تزيد في الشريحة العمرية من 18 حتى 35 عاما بواقع تسعة أمثال مقارنة بالشريحة العمرية فوق خمسين عاما.
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وبحسب العلماء، هناك نظريتان لهذه الظاهرة، أولا أن العمال الذي يعملون في أماكن مفتوحة لا يستطيعون تفادي التعرض للحرارة، وثانيا أن الشباب يبالغون في تقدير قدرتهم على تحمل الحرارة.
ووفقا للدراسة، فإنه من المتوقع أن تتزايد هذه الظاهرة مع ارتفاع درجة حرارة الأرض في ظل ظاهرة الاحتباس الحراري.
سر الارتفاع السريع لدرجات الحرارة في العالم.. علماء يكشفون اللغز
خبراء في المناخ: "علامات" تنبئ باقتراب الأرض من كارثة لا رجعة فيها
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