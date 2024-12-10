https://sarabic.ae/20241210/دراسة-عن-التوائم-تكشف-عن-تأثير-مدهش-عندما-يتناول-أحدهما-طعاما-صحيا-عكس-الآخر-1095668597.html

دراسة عن التوائم تكشف عن تأثير مدهش عندما يتناول أحدهما طعاما صحيا عكس الآخر

دراسة عن التوائم تكشف عن تأثير مدهش عندما يتناول أحدهما طعاما صحيا عكس الآخر

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة حديثة على توأمين متطابقين، تأثير النظام الغذائي على الصحة العقلية والجسدية. 10.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-10T16:11+0000

2024-12-10T16:11+0000

2024-12-10T16:11+0000

مجتمع

علوم

منوعات

الصحة

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وتوصل الباحثون، بعد تتبع أكثر من 1700 زوج من التوائم لمدة 11 عاما، إلى أن تناول كميات أقل من الفاكهة والخضروات، يرتبط بزيادة احتمالية الإصابة بالاكتئاب.وأكدت المؤلفة الرئيسية للدراسة، الدكتورة آنابيل ماتيسون، أن تحسين النظام الغذائي يمكن أن يدعم العلاج التقليدي للاكتئاب، مشيرة إلى أهمية زيادة تناول الأطعمة الطازجة، خاصة بين البالغين فوق سن 45 عاما.وأوضحت ماتيسون أن استخدام التوائم في الدراسة يساعد في استبعاد تأثير العوامل غير الوراثية، مثل الوضع الاجتماعي والاقتصادي.وفي الدراسة التي نشرت في مجلة "Journal Scientific Reports"، قارن الباحثون بين توأمين اتبع أحدهما نظاما غذائيا نباتيا، مما أدى إلى فقدان الدهون الحشوية بشكل ملحوظ، بينما لم يظهر الآخر تغييرا مماثلا.من ناحيتها، بيّنت الدكتورة كارين ماثر، التي شاركت في تأليف البحث، أن دراسات التوائم تعتبر "المعيار الذهبي" لبحثهم، "لأنه لديك مشاركان لديهما حمض نووي متطابق تقريبا يمكنك دراستهما في وقت واحد"، وفقا لقولها.وأكدن أن "إحدى مزايا دراسة التوأم هي أنه يمكن أن يساعد في معالجة قضية العوامل غير المرغوب فيها، مثل الوضع الاجتماعي والاقتصادي في وقت مبكر من الحياة، مما يؤثر على نتائج البحث العلمي".وتدعم النتائج فوائد النظام الغذائي الصحي على الصحة العقلية والجسدية.

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