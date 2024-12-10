رئيس حركة "البناء الوطني": الوضع في سوريا غامض وهناك إشكالية كبيرة في تشكيل الحكومة الانتقالية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الانقراضات الجماعية تجعل الحياة تعود إلى طبيعتها بشكل أقوى!
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
10:03 GMT
30 د
من الملعب
برشلونة يخسر والريال يقلص الفارق ومعاناة غوارديولا مستمرة
10:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
سياسي معارض: دول الخليج ستدعم الاقتصاد السوري
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
تداعيات التحركات الإسرائيلية في الجولان وتعليق اتفاق فض الاشتباك
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تداعيات التحركات الإسرائيلية في الجولان وتعليق اتفاق فض الاشتباك
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قرعة مونديال الأندية تفرز مواجهات عربية منتظرة ومبابي يبحث عن نفسه
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
11:33 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:42 GMT
18 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
13:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: المخطط أكبر من سوريا وهي لن تخرج من عباءة إسرائيل أبدا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح المرحلة الانتقالية في سوريا الجديدة؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تخطط إسرائيل لهجوم واسع على اليمن؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241210/رئيس-حركة-البناء-الوطني-الوضع-في-سوريا-غامض-وهناك-إشكالية-كبيرة-في-تشكيل-الحكومة-الانتقالية-1095671110.html
رئيس حركة "البناء الوطني": الوضع في سوريا غامض وهناك إشكالية كبيرة في تشكيل الحكومة الانتقالية
رئيس حركة "البناء الوطني": الوضع في سوريا غامض وهناك إشكالية كبيرة في تشكيل الحكومة الانتقالية
سبوتنيك عربي
رأى أنس جودة، رئيس حركة "البناء الوطني" في سوريا، أن "الوضع في سوريا ما زال غامضاً للغاية بعد تشكيل الحكومة الأخيرة"، مشيراً إلى أن "هذا التشكيل قد يعكس توجهات... 10.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-10T17:28+0000
2024-12-10T17:28+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0a/1095670954_0:22:3082:1756_1920x0_80_0_0_4085ee8da3ab31c23e3a9390f0b91114.jpg
وقال جودة في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" إن "الواقع اليوم ما زال غامضاً، ونحن في انتظار ما سيحدث، ولكن تشكيل الحكومة بهذه الطريقة أعطى إشارة واضحة للغاية حول مستقبل سوريا"، مشدداً على أن "المصيبة الكبرى تكمن في انتهاء فعلي لمفاعيل القرار الدولي 2254، إذ لم يعد هناك أطراف قابلة للجلوس على الطاولة".وأوضح جودة أنّ "قوى الأمر الواقع قامت بتشكيل حكومة من جهة واحدة، وهذا ليس مجرد مسألة محلية أو تخص طرفاً دون آخر، بل يتعلق بقرار دولي مهم، ويجب تشكيل هيئة حكم انتقالية تشمل الجميع من أجل الانتقال إلى الأمام"، معبرا أنّه "يجب تشكيل حكومة شاملة تكون مفتوحة لجميع الأطراف في سوريا".وحول الوضع القانوني، أشار جودة إلى أنّ "عملياً في كل الثورات، يتم وقف العمل بالدستور، ويتم إصدار بيان يحدد الشكل القانوني للعمل في المرحلة المقبلة، لكننا لا نعرف كيفية تسليم واستلام السلطة في سوريا، والأمر غريب عن كل ما درسنها في الحركات الانقلابية"، مضيفاً أن هناك "إشكالية كبيرة في كيفية إدارة الأمور بعد إعلان التشكيل الحكومي".وتطرق ضيف "سبوتنيك" إلى التشكيلات المعارضة في سوريا، قائلاً: وأردف، قائلًا: "إذا بدأ الانحراف منذ البداية، فهذا سيكون له تداعيات كبيرة في النهاية"، مشيراً إلى أن "الثورة كانت تعبيراً عن رفض الاستبداد والتفرد بالسلطة".وتابع أن "ما يتم عملياً هو أن حكومة الإنقاذ في إدلب هي التي ستمتد لتكون حاكمة في سوريا، وهو أمر غير صحيح في سياق الحل السياسي المتوازن".وفي ما يخص المجتمع المدني، لفت جودة إلى أنّ "اليوم، مساحة المجتمع المدني أوسع وأرحب، وهناك فرص كبيرة للنضال من أجل حقوق الإنسان والحريات الأساسية".ودعا إلى ضرورة الحوار مع جميع الأطراف، مؤكداً أن "التعامل مع الواقع السياسي الحالي يتطلب الصراحة والتعاون مع الجميع". وبيّن أنّ "من الضروري أن يكون هناك حكومة إنقاذ مشتركة تضم جميع الأطراف السياسية والمجتمعية، وهذا هو الحل الأنسب للمرحلة المقبلة".وأشار في ختام حديثه إلى أن "سوريا التي نعرفها كانت دائماً تحمل القضية الفلسطينية، لكن نتيجة انهيار الدولة، أصبح هذا الأمر من الماضي، للأسف، نتيجة الضغوط الداخلية والخارجية، انتهى ذلك الدور، ولم يعد هناك أي مؤشر على استعادته في الوقت الحالي"، مؤكدا أن "سوريا اليوم في وضع مشابه لما كان عليه لبنان في نهايات الحرب الأهلية".
https://sarabic.ae/20241210/بعد-إسقاط-الأسد-ما-التأثير-والانعكاسات-في-سوريا-على-الداخل-اللبناني؟-1095669635.html
https://sarabic.ae/20241210/مصدر-تركي-يكشف-لـسبوتنيك-عن-أولويات-أنقرة-في-سوريا----1095666024.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0a/1095670954_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_8bf0916be50466090ae7ac787e9d2568.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك
حصري, تقارير سبوتنيك

رئيس حركة "البناء الوطني": الوضع في سوريا غامض وهناك إشكالية كبيرة في تشكيل الحكومة الانتقالية

17:28 GMT 10.12.2024
© Getty Images / Vyacheslav Argenbergدمشق
دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
© Getty Images / Vyacheslav Argenberg
تابعنا عبر
حصري
رأى أنس جودة، رئيس حركة "البناء الوطني" في سوريا، أن "الوضع في سوريا ما زال غامضاً للغاية بعد تشكيل الحكومة الأخيرة"، مشيراً إلى أن "هذا التشكيل قد يعكس توجهات خطيرة تجاه العملية السياسية في البلاد".
وقال جودة في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" إن "الواقع اليوم ما زال غامضاً، ونحن في انتظار ما سيحدث، ولكن تشكيل الحكومة بهذه الطريقة أعطى إشارة واضحة للغاية حول مستقبل سوريا"، مشدداً على أن "المصيبة الكبرى تكمن في انتهاء فعلي لمفاعيل القرار الدولي 2254، إذ لم يعد هناك أطراف قابلة للجلوس على الطاولة".
وأوضح جودة أنّ "قوى الأمر الواقع قامت بتشكيل حكومة من جهة واحدة، وهذا ليس مجرد مسألة محلية أو تخص طرفاً دون آخر، بل يتعلق بقرار دولي مهم، ويجب تشكيل هيئة حكم انتقالية تشمل الجميع من أجل الانتقال إلى الأمام"، معبرا أنّه "يجب تشكيل حكومة شاملة تكون مفتوحة لجميع الأطراف في سوريا".
بدء أهالي جنوب لبنان العودة إلى منازلهم وأراضيهم مع الساعات الأولى لوقف إطلاق النار، جنوب لبنان 27 نوفمبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
بعد إسقاط الأسد.. ما التأثير والانعكاسات في سوريا على الداخل اللبناني؟
17:07 GMT
وحول الوضع القانوني، أشار جودة إلى أنّ "عملياً في كل الثورات، يتم وقف العمل بالدستور، ويتم إصدار بيان يحدد الشكل القانوني للعمل في المرحلة المقبلة، لكننا لا نعرف كيفية تسليم واستلام السلطة في سوريا، والأمر غريب عن كل ما درسنها في الحركات الانقلابية"، مضيفاً أن هناك "إشكالية كبيرة في كيفية إدارة الأمور بعد إعلان التشكيل الحكومي".
وتطرق ضيف "سبوتنيك" إلى التشكيلات المعارضة في سوريا، قائلاً:

"صحيح أن هناك تشكيلات معارضة مختلفة في سوريا، ولكن المشكلة بدأت نتيجة الاستئثار بالسلطة، وكل الثورة قامت نتيجة الاستئثار بالسلطة، وإذا كانت النظرية تقول إن المنتصر هو من يسير الأمور، فلماذا قامت الثورة ضد نظام الأسد؟".

وأردف، قائلًا: "إذا بدأ الانحراف منذ البداية، فهذا سيكون له تداعيات كبيرة في النهاية"، مشيراً إلى أن "الثورة كانت تعبيراً عن رفض الاستبداد والتفرد بالسلطة".

وأضاف رئيس حركة البناء الوطني أنّ "البيانات والكلام لا تعنيني، ما يهمني هو الفعل، أي كيف يتم بناء الأسس الأساسية للمرحلة الانتقالية"، مشيراً إلى أنه "لم يتم مشاركة حتى حكومة الائتلاف في العملية السياسية، وهذه الحكومة تنتظر في قطر أو تركيا".

وتابع أن "ما يتم عملياً هو أن حكومة الإنقاذ في إدلب هي التي ستمتد لتكون حاكمة في سوريا، وهو أمر غير صحيح في سياق الحل السياسي المتوازن".
العلم التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
مصدر تركي يكشف لـ"سبوتنيك" عن أولويات أنقرة في سوريا
15:03 GMT
وفي ما يخص المجتمع المدني، لفت جودة إلى أنّ "اليوم، مساحة المجتمع المدني أوسع وأرحب، وهناك فرص كبيرة للنضال من أجل حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وتابع أن "النقطة الأساسية تكمن في تأكيد الحريات والحقوق، والنضال مستمر من أجل حق التعبير، وحق التجمع، وحق المشاركة السياسية"، مشددا أن "هذا النضال لا يتوقف، سواء على مستوى الحقوق الفردية أو الجماعية".

ودعا إلى ضرورة الحوار مع جميع الأطراف، مؤكداً أن "التعامل مع الواقع السياسي الحالي يتطلب الصراحة والتعاون مع الجميع".
وبيّن أنّ "من الضروري أن يكون هناك حكومة إنقاذ مشتركة تضم جميع الأطراف السياسية والمجتمعية، وهذا هو الحل الأنسب للمرحلة المقبلة".
وأشار في ختام حديثه إلى أن "سوريا التي نعرفها كانت دائماً تحمل القضية الفلسطينية، لكن نتيجة انهيار الدولة، أصبح هذا الأمر من الماضي، للأسف، نتيجة الضغوط الداخلية والخارجية، انتهى ذلك الدور، ولم يعد هناك أي مؤشر على استعادته في الوقت الحالي"، مؤكدا أن "سوريا اليوم في وضع مشابه لما كان عليه لبنان في نهايات الحرب الأهلية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала