بعد إسقاط الأسد.. ما التأثير والانعكاسات في سوريا على الداخل اللبناني؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الانقراضات الجماعية تجعل الحياة تعود إلى طبيعتها بشكل أقوى!
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
10:03 GMT
30 د
من الملعب
برشلونة يخسر والريال يقلص الفارق ومعاناة غوارديولا مستمرة
10:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
سياسي معارض: دول الخليج ستدعم الاقتصاد السوري
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
تداعيات التحركات الإسرائيلية في الجولان وتعليق اتفاق فض الاشتباك
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تداعيات التحركات الإسرائيلية في الجولان وتعليق اتفاق فض الاشتباك
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قرعة مونديال الأندية تفرز مواجهات عربية منتظرة ومبابي يبحث عن نفسه
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
11:33 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:42 GMT
18 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
13:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: المخطط أكبر من سوريا وهي لن تخرج من عباءة إسرائيل أبدا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح المرحلة الانتقالية في سوريا الجديدة؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تخطط إسرائيل لهجوم واسع على اليمن؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241210/بعد-إسقاط-الأسد-ما-التأثير-والانعكاسات-في-سوريا-على-الداخل-اللبناني؟-1095669635.html
بعد إسقاط الأسد.. ما التأثير والانعكاسات في سوريا على الداخل اللبناني؟
بعد إسقاط الأسد.. ما التأثير والانعكاسات في سوريا على الداخل اللبناني؟
سبوتنيك عربي
مع تطور الأوضاع السياسية والعسكرية في سوريا، وبعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، تستعد سوريا لدخول حقبة جديدة سيكون لها انعكاساتها على المنطقة. 10.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-10T17:07+0000
2024-12-10T17:07+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
لبنان
أخبار سوريا اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1b/1095231656_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_9794d242c68040f5074e6c463cff486c.jpg
ويقول خبراء إن الأوضاع في سوريا يكون لها تأثير وانعكاس مباشر على لبنان، بفعل الحدود المشتركة والجغرافيا السياسية الواحدة، مؤكدين أن النظام الجديد سيكون له تأثير على الداخل السوري.وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.انعكاسات خطيرةاعتبر سركيس أبو زيد، المحلل السياسي السوري، أنه من الطبيعي أن يكون هناك تأثير لما يحدث في سوريا على لبنان، كما أثرت أحداث لبنان على سوريا في السابق، وهذا التداخل أمر طبيعي في ظل الحدود المشتركة ووجود الكثير من التقاطعات والتداخلات.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، بين لبنان وسوريا هناك تداخل وتأثير متبادل وقوي، ويجب انتظار استقرار الأمور في سوريا، في ظل وجود تغيير جذري، ومعرفة من سوف يستلم الحكم وبأي أفق، ومصير القواعد الدولية في سوريا.ويرى أن "من ينتصر في سوريا سوف يتمدد، وسيكون له مؤيدون وجماعات في لبنان، حيث سيستقوون بهم، وهو ما بدأ في الظهور بمختلف المناطق اللبنانية والطوائف"، مؤكدًا أن "استقرار الوضع في سوريا واتضاح القوى ذات النفوذ سيكون لها تأثير وانعكاسات في لبنان".وتابع: "إذا لم يكن اللبنانيون عقلاء ربما قد نرى توترات وخلافات ومواجهات، والأمور قد بدأت تظهر بأشكال أمنية محدودة، لكن يمكن أن تتطور ليستقوى البعض بمن ينتصر في سوريا، حتى يعزز موقعه السياسي والأمني".وأكد أن الوضع قد ينعكس كذلك على ملف رئاسة الجمهورية، حيث سيسعى البعض لأن يقبل الرئيس الجديد بالمعارضة السورية، فيما قد لا توافق أطراف أخرى.ويعتقد أبو زيد أن لبنان قد يرى تجاذبات كبيرة تؤثر على مستوى اختيار الرئيس، وعلى التوازنات، فيما يتخوف البعض من أن يكون هناك مشروع للتقسيم يتناسب مع ما يحدث في سوريا، وانعكاساتها في لبنان.جغرافيا سياسية مشتركةبدوره، قال المحلل السياسي اللبناني، أسامة وهبي، إن الجغرافيا السياسية بين لبنان وسوريا تتحكم في مصير البلدين، وتأثير كل بلد على الآخر، حيث خضع لبنان للحكم السوري المباشر من خلال الوصاية التي مارسها النظام السوري في لبنان لمدة 30 عاما وانتهت باغتيال رفيق الحريري وخروج الجيش السوري، لكن بقى له حلفاء في لبنان.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، "الشعب اللبناني اليوم يتنفس الصعداء بعد سقوط نظام الأسد، الذي كان يتدخل بكل الأمور السياسية، وإن خف هذا التدخل في السنوات الأخيرة، لكن سوريا تشكل للبنان بعدا حيويا، ولبنان كان متنفسا وعرف باسم رئة سوريا باعتباره بلد الحريات والسرية المصرفية، وكان الشعب السوري يتنفس الحرية في لبنان، ويهرب من النظام".وتابع: "اليوم هناك مرحلة جديدة يشعر فيها اللبنانيون بالارتياح وإن كان يشوبها بعض القلق، لكن الآتي في سوريا لن يكون بالوضع السيء الذي كان عليه أيام نظام الأسد، وهناك ترقب لتشكيل السلطة في سوريا، وترقب للانتقال السلمي من خلال مرحلة انتقالية".وأكد أن الشعب السوري أبدى وعيا استثنائيا من خلال الوعي الذي مارسته إدارة المعارك العسكرية بأنها منعت الانتقام والمجازر المذهبية والسرقات، ومنعت أي اعتداء على الأملاك العامة، وأبقت على رئيس وزراء بشار الأسد لتسليم السلطة للرئيس المكلف، وهي خطوات تشي بأن هناك وعيا واستخلاص عبر من التجارب المريرة التي مر بها العراق وليبيا وغيرها من الدول.وشدد على أهمية قرار الإبقاء على الجيش وعدم الدخول في خطأ العراق الذي عانى بعد حل الجيش من انتشار المليشيات، مؤكدًا أن هناك ترقبا وتفاؤلا بأن الوضع في سوريا مع قيام نظام ديمقراطي سيعطي للبنان بعدا حيويا وعلاقات مميزة وتبادل علاقات اقتصادية وتجارية متبادلة على عكس ما كان عليه الوضع في عهد نظام الأسد.وأعلن رئيس الحكومة السورية المؤقتة الجديد محمد البشير، اليوم الثلاثاء، أنه تم تكليفه بتسيير أعمال الحكومة الانتقالية حتى 1 مارس/ آذار المقبل.وقال البشير إنه تم عقد اجتماع في مجلس الوزراء، ضم الفريق العامل في حكومة الإنقاذ السورية، التي كانت عاملة في محافظة إدلب وما حولها، بالإضافة للحكومة السورية التابعة للنظام المخلوع، وكانت الجلسة بعنوان "نقل الملفات والمؤسسات من حكومة النظام المخلوع إلى الحكومة السورية المؤقتة"، من أجل استلام الملفات وتسيير الأعمال خلال فترة انتقالية.وأضاف البشير أن "هذا التكليف كان من القيادة العامة لتسيير الأعمال حتى 1 مارس/ آذار 2025".وتابع البشير: "نحن في حكومة الإنقاذ السورية سابقا، كان لدينا بعض الوزارات، وبعض المديريات والمؤسسات العامة. وهناك وزرات لها نظير في الحكومة السورية للنظام المخلوع، مثل وزارة العدل ووزارة الأوقاف".وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء السوري السابق، محمد غازي الجلالي، إنه وعدد من الوزراء ما زالوا في البلاد وأجروا اتصالات مع قيادة المعارضة المسلحة.ويذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد، وبعد مفاوضات مع عدد من المشاركين في الصراع، قرر الاستقالة من منصبه وغادر البلاد، معطيا تعليماته بانتقال السلطة سلميا، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية.من جهته، قال مصدر في الكرملين لوكالة "سبوتنيك"، إن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، وقدمت لهم روسيا حق اللجوء. وأشار مراسل وكالة "سبوتنيك" أيضًا إلى أن المسؤولين الروس على اتصال بممثلي المعارضة السورية المسلحة، التي يضمن قادتها أمن القواعد العسكرية والمؤسسات الدبلوماسية لروسيا.
https://sarabic.ae/20241210/-وزير-الدفاع-الإسرائيلي-أوعزت-للجيش-بإنشاء-منطقة-دفاعية-خالية-من-السلاح-على-حدود-سوريا-1095667322.html
https://sarabic.ae/20241209/الوزير-اللبناني-الأسبق-فادي-عبود-سوريا-بحاجة-ليد-عاملة-وفرص-اقتصادية-مشتركة-مع-لبنان-1095628767.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1b/1095231656_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7d67b9133ace768903e1b992fe69fcda.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار سوريا اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار سوريا اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة

بعد إسقاط الأسد.. ما التأثير والانعكاسات في سوريا على الداخل اللبناني؟

17:07 GMT 10.12.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبدء أهالي جنوب لبنان العودة إلى منازلهم وأراضيهم مع الساعات الأولى لوقف إطلاق النار، جنوب لبنان 27 نوفمبر 2024
بدء أهالي جنوب لبنان العودة إلى منازلهم وأراضيهم مع الساعات الأولى لوقف إطلاق النار، جنوب لبنان 27 نوفمبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
حصري
مع تطور الأوضاع السياسية والعسكرية في سوريا، وبعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، تستعد سوريا لدخول حقبة جديدة سيكون لها انعكاساتها على المنطقة.
ويقول خبراء إن الأوضاع في سوريا يكون لها تأثير وانعكاس مباشر على لبنان، بفعل الحدود المشتركة والجغرافيا السياسية الواحدة، مؤكدين أن النظام الجديد سيكون له تأثير على الداخل السوري.
وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.
انعكاسات خطيرة
اعتبر سركيس أبو زيد، المحلل السياسي السوري، أنه من الطبيعي أن يكون هناك تأثير لما يحدث في سوريا على لبنان، كما أثرت أحداث لبنان على سوريا في السابق، وهذا التداخل أمر طبيعي في ظل الحدود المشتركة ووجود الكثير من التقاطعات والتداخلات.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، بين لبنان وسوريا هناك تداخل وتأثير متبادل وقوي، ويجب انتظار استقرار الأمور في سوريا، في ظل وجود تغيير جذري، ومعرفة من سوف يستلم الحكم وبأي أفق، ومصير القواعد الدولية في سوريا.
ويرى أن "من ينتصر في سوريا سوف يتمدد، وسيكون له مؤيدون وجماعات في لبنان، حيث سيستقوون بهم، وهو ما بدأ في الظهور بمختلف المناطق اللبنانية والطوائف"، مؤكدًا أن "استقرار الوضع في سوريا واتضاح القوى ذات النفوذ سيكون لها تأثير وانعكاسات في لبنان".
وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد إسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
وزير الدفاع الإسرائيلي: أوعزت للجيش بإنشاء منطقة دفاعية خالية من السلاح على حدود سوريا
15:38 GMT
وتابع: "إذا لم يكن اللبنانيون عقلاء ربما قد نرى توترات وخلافات ومواجهات، والأمور قد بدأت تظهر بأشكال أمنية محدودة، لكن يمكن أن تتطور ليستقوى البعض بمن ينتصر في سوريا، حتى يعزز موقعه السياسي والأمني".
وأكد أن الوضع قد ينعكس كذلك على ملف رئاسة الجمهورية، حيث سيسعى البعض لأن يقبل الرئيس الجديد بالمعارضة السورية، فيما قد لا توافق أطراف أخرى.
ويعتقد أبو زيد أن لبنان قد يرى تجاذبات كبيرة تؤثر على مستوى اختيار الرئيس، وعلى التوازنات، فيما يتخوف البعض من أن يكون هناك مشروع للتقسيم يتناسب مع ما يحدث في سوريا، وانعكاساتها في لبنان.
جغرافيا سياسية مشتركة
بدوره، قال المحلل السياسي اللبناني، أسامة وهبي، إن الجغرافيا السياسية بين لبنان وسوريا تتحكم في مصير البلدين، وتأثير كل بلد على الآخر، حيث خضع لبنان للحكم السوري المباشر من خلال الوصاية التي مارسها النظام السوري في لبنان لمدة 30 عاما وانتهت باغتيال رفيق الحريري وخروج الجيش السوري، لكن بقى له حلفاء في لبنان.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، "الشعب اللبناني اليوم يتنفس الصعداء بعد سقوط نظام الأسد، الذي كان يتدخل بكل الأمور السياسية، وإن خف هذا التدخل في السنوات الأخيرة، لكن سوريا تشكل للبنان بعدا حيويا، ولبنان كان متنفسا وعرف باسم رئة سوريا باعتباره بلد الحريات والسرية المصرفية، وكان الشعب السوري يتنفس الحرية في لبنان، ويهرب من النظام".
وتابع: "اليوم هناك مرحلة جديدة يشعر فيها اللبنانيون بالارتياح وإن كان يشوبها بعض القلق، لكن الآتي في سوريا لن يكون بالوضع السيء الذي كان عليه أيام نظام الأسد، وهناك ترقب لتشكيل السلطة في سوريا، وترقب للانتقال السلمي من خلال مرحلة انتقالية".
وأكد أن الشعب السوري أبدى وعيا استثنائيا من خلال الوعي الذي مارسته إدارة المعارك العسكرية بأنها منعت الانتقام والمجازر المذهبية والسرقات، ومنعت أي اعتداء على الأملاك العامة، وأبقت على رئيس وزراء بشار الأسد لتسليم السلطة للرئيس المكلف، وهي خطوات تشي بأن هناك وعيا واستخلاص عبر من التجارب المريرة التي مر بها العراق وليبيا وغيرها من الدول.
وشدد على أهمية قرار الإبقاء على الجيش وعدم الدخول في خطأ العراق الذي عانى بعد حل الجيش من انتشار المليشيات، مؤكدًا أن هناك ترقبا وتفاؤلا بأن الوضع في سوريا مع قيام نظام ديمقراطي سيعطي للبنان بعدا حيويا وعلاقات مميزة وتبادل علاقات اقتصادية وتجارية متبادلة على عكس ما كان عليه الوضع في عهد نظام الأسد.
مسلحون من المعارضة السورية عند بوابة الوصول في مطار حلب الدولي في حلب، سوريا، 2 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2024
الوزير اللبناني الأسبق فادي عبود: سوريا بحاجة ليد عاملة... وفرص اقتصادية مشتركة مع لبنان
أمس, 13:31 GMT
وأعلن رئيس الحكومة السورية المؤقتة الجديد محمد البشير، اليوم الثلاثاء، أنه تم تكليفه بتسيير أعمال الحكومة الانتقالية حتى 1 مارس/ آذار المقبل.
وقال البشير إنه تم عقد اجتماع في مجلس الوزراء، ضم الفريق العامل في حكومة الإنقاذ السورية، التي كانت عاملة في محافظة إدلب وما حولها، بالإضافة للحكومة السورية التابعة للنظام المخلوع، وكانت الجلسة بعنوان "نقل الملفات والمؤسسات من حكومة النظام المخلوع إلى الحكومة السورية المؤقتة"، من أجل استلام الملفات وتسيير الأعمال خلال فترة انتقالية.
وأضاف البشير أن "هذا التكليف كان من القيادة العامة لتسيير الأعمال حتى 1 مارس/ آذار 2025".
وتابع البشير: "نحن في حكومة الإنقاذ السورية سابقا، كان لدينا بعض الوزارات، وبعض المديريات والمؤسسات العامة. وهناك وزرات لها نظير في الحكومة السورية للنظام المخلوع، مثل وزارة العدل ووزارة الأوقاف".
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء السوري السابق، محمد غازي الجلالي، إنه وعدد من الوزراء ما زالوا في البلاد وأجروا اتصالات مع قيادة المعارضة المسلحة.
ويذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد، وبعد مفاوضات مع عدد من المشاركين في الصراع، قرر الاستقالة من منصبه وغادر البلاد، معطيا تعليماته بانتقال السلطة سلميا، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية.
من جهته، قال مصدر في الكرملين لوكالة "سبوتنيك"، إن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، وقدمت لهم روسيا حق اللجوء. وأشار مراسل وكالة "سبوتنيك" أيضًا إلى أن المسؤولين الروس على اتصال بممثلي المعارضة السورية المسلحة، التي يضمن قادتها أمن القواعد العسكرية والمؤسسات الدبلوماسية لروسيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала