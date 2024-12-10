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مصدر تركي يكشف لـ"سبوتنيك" عن أولويات أنقرة في سوريا
مصدر تركي يكشف لـ"سبوتنيك" عن أولويات أنقرة في سوريا
سبوتنيك عربي
كشف مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، عن أولويات السياسة التركية في سوريا، عقب انهيار نظام الأسد. 10.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-10T15:03+0000
2024-12-10T15:03+0000
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وتحدثت مصادر تركية رفيعة المستوى، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، عن التوجهات ذات الأولوية لسياسة تركيا على المسار السوري.وبحسب المصادر التركية، فإن النقطة الأولى هي الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، حيث لا تريد تركيا تقسيم سوريا وتشكيل هياكل الدولة المختلفة على أراضيها بحكم الأمر الواقع.وذكر المصدر أنه ينبغي أن يكون لجميع شرائح السكان في البلاد الحق في التصويت. ومن المتوقع أن يتم وضع دستور جديد يغطي كافة شرائح السكان والمؤسسات في سوريا. وفي عملية إعداد دستور جديد، سوف يصبح من الواضح كيف سيتم تشكيل نظام الحكم الجديد.وأشار المصدر إلى أن تركيا تعول على العمل المنسق والبناء الذي تقوم به جماعات المعارضة في هذا الاتجاه. ويجب ألا يتم السماح لأي محاولات للضغط على بعضهم بعضا أو تعمد زيادة التناقضات بينهما.وتسعى تركيا إلى منع عودة قوة التنظيمات الإرهابية في المنطقة. ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أن مثل هذا الخطر موجود في ظل الوضع الحالي غير المستقر في البلاد.يذكر أن وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، قد قال في بيان، يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، إن عدد السوريين في تركيا بلغ 2,935,742. وتدعو تركيا إلى تسهيل عودة المواطنين السوريين إلى وطنهم مع استقرار الوضع في سوريا.الإمارات: المشاعر تختنق حول سوريا وسط مشاهد قاسية للمعاناة الإنسانيةإعلام: إسرائيل تنفذ عملية استراتيجية كبيرة وتدمر الأسطول البحري السوري
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حصري, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, تقارير سبوتنيك
حصري, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, تقارير سبوتنيك

مصدر تركي يكشف لـ"سبوتنيك" عن أولويات أنقرة في سوريا

15:03 GMT 10.12.2024
© Fotolia / Tarumarالعلم التركي
العلم التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
© Fotolia / Tarumar
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حصري
كشف مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، عن أولويات السياسة التركية في سوريا، عقب انهيار نظام الأسد.
وتحدثت مصادر تركية رفيعة المستوى، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، عن التوجهات ذات الأولوية لسياسة تركيا على المسار السوري.
وبحسب المصادر التركية، فإن النقطة الأولى هي الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، حيث لا تريد تركيا تقسيم سوريا وتشكيل هياكل الدولة المختلفة على أراضيها بحكم الأمر الواقع.
ودعت تركيا أيضًا إلى أن يتحمل جميع اللاعبين المهتمين والمنظمات الدولية المسؤولية في الحفاظ على سلامة أراضي البلاد.
العلم الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
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14:22 GMT
وذكر المصدر أنه ينبغي أن يكون لجميع شرائح السكان في البلاد الحق في التصويت. ومن المتوقع أن يتم وضع دستور جديد يغطي كافة شرائح السكان والمؤسسات في سوريا. وفي عملية إعداد دستور جديد، سوف يصبح من الواضح كيف سيتم تشكيل نظام الحكم الجديد.
وأشار المصدر إلى أن تركيا تعول على العمل المنسق والبناء الذي تقوم به جماعات المعارضة في هذا الاتجاه. ويجب ألا يتم السماح لأي محاولات للضغط على بعضهم بعضا أو تعمد زيادة التناقضات بينهما.
مدينة دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
محمد البشير يعلن رسميا تكليفه بتشكيل حكومة سورية مؤقتة
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وتسعى تركيا إلى منع عودة قوة التنظيمات الإرهابية في المنطقة. ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أن مثل هذا الخطر موجود في ظل الوضع الحالي غير المستقر في البلاد.
يذكر أن وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، قد قال في بيان، يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، إن عدد السوريين في تركيا بلغ 2,935,742. وتدعو تركيا إلى تسهيل عودة المواطنين السوريين إلى وطنهم مع استقرار الوضع في سوريا.
الإمارات: المشاعر تختنق حول سوريا وسط مشاهد قاسية للمعاناة الإنسانية
إعلام: إسرائيل تنفذ عملية استراتيجية كبيرة وتدمر الأسطول البحري السوري
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:17 GMT
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