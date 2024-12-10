https://sarabic.ae/20241210/مصدر-تركي-يكشف-لـسبوتنيك-عن-أولويات-أنقرة-في-سوريا----1095666024.html

مصدر تركي يكشف لـ"سبوتنيك" عن أولويات أنقرة في سوريا

مصدر تركي يكشف لـ"سبوتنيك" عن أولويات أنقرة في سوريا

سبوتنيك عربي

كشف مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، عن أولويات السياسة التركية في سوريا، عقب انهيار نظام الأسد. 10.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-10T15:03+0000

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2024-12-10T15:03+0000

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وتحدثت مصادر تركية رفيعة المستوى، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، عن التوجهات ذات الأولوية لسياسة تركيا على المسار السوري.وبحسب المصادر التركية، فإن النقطة الأولى هي الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، حيث لا تريد تركيا تقسيم سوريا وتشكيل هياكل الدولة المختلفة على أراضيها بحكم الأمر الواقع.وذكر المصدر أنه ينبغي أن يكون لجميع شرائح السكان في البلاد الحق في التصويت. ومن المتوقع أن يتم وضع دستور جديد يغطي كافة شرائح السكان والمؤسسات في سوريا. وفي عملية إعداد دستور جديد، سوف يصبح من الواضح كيف سيتم تشكيل نظام الحكم الجديد.وأشار المصدر إلى أن تركيا تعول على العمل المنسق والبناء الذي تقوم به جماعات المعارضة في هذا الاتجاه. ويجب ألا يتم السماح لأي محاولات للضغط على بعضهم بعضا أو تعمد زيادة التناقضات بينهما.وتسعى تركيا إلى منع عودة قوة التنظيمات الإرهابية في المنطقة. ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أن مثل هذا الخطر موجود في ظل الوضع الحالي غير المستقر في البلاد.يذكر أن وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، قد قال في بيان، يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، إن عدد السوريين في تركيا بلغ 2,935,742. وتدعو تركيا إلى تسهيل عودة المواطنين السوريين إلى وطنهم مع استقرار الوضع في سوريا.الإمارات: المشاعر تختنق حول سوريا وسط مشاهد قاسية للمعاناة الإنسانيةإعلام: إسرائيل تنفذ عملية استراتيجية كبيرة وتدمر الأسطول البحري السوري

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