الجولاني يتوعد بمحاسبة المتورطين في "تعذيب الشعب السوري" ونشر قائمة بأسمائهم

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القوات الروسية تحرر بلدة جيلتويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
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ع الموجة مع ايلي
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03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
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09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
10:03 GMT
30 د
من الملعب
برشلونة يخسر والريال يقلص الفارق ومعاناة غوارديولا مستمرة
10:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
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17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
تداعيات التحركات الإسرائيلية في الجولان وتعليق اتفاق فض الاشتباك
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تداعيات التحركات الإسرائيلية في الجولان وتعليق اتفاق فض الاشتباك
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قرعة مونديال الأندية تفرز مواجهات عربية منتظرة ومبابي يبحث عن نفسه
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
11:33 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:42 GMT
18 د
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انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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57 د
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عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
13:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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https://sarabic.ae/20241210/الجولاني-يتوعد-بمحاسبة-المتورطين-في-تعذيب-الشعب-السوري-ونشر-قائمة-بأسمائهم-1095649178.html
الجولاني يتوعد بمحاسبة المتورطين في "تعذيب الشعب السوري" ونشر قائمة بأسمائهم
الجولاني يتوعد بمحاسبة المتورطين في "تعذيب الشعب السوري" ونشر قائمة بأسمائهم
سبوتنيك عربي
توعد زعيم "هيئة تحرير الشام" ("جبهة النصرة" سابقا المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول)، أحمد الشرع (الجولاني)، بمحاسبة وملاحقة المسؤولين المتورطين في "تعذيب... 10.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-10T09:03+0000
2024-12-10T09:03+0000
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وقال الجولاني الذي يقود الآن فصائل المعارضة السورية المسلحة بعد سقوط نظام الأسد، في بيان، اليوم الثلاثاء: "سنعلن عن قائمة أولى تتضمن أسماء كبار المتورطين في تعذيب الشعب السوري لملاحقتهم ومحاسبتهم".وأشار إلى أنه سيتم تقديم مكافآت "لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين في جرائم حرب".وتعهد الجولاني بـ"عدم التواني عن محاسبة المجرمين والقتلة وضباط الأمن والجيش المتورطين في تعذيب الشعب السوري"، مؤكدا أنه "ستتم ملاحقتهم وطلبهم من الدول التي فروا إليها لتتم محاسبتهم وينالوا جزاءهم العادل".وأضاف: "لقد أكدنا التزامنا بالتسامح مع من لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب السوري ومنحنا العفو لمن كان ضمن الخدمة الإلزامية. دماء وحقوق القتلى والمعتقلين الأبرياء لن تهدر أو تنسى".وكانت المعارضة السورية المسلحة، قد أعلنت الأحد، سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام في البلاد، كما أعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر أمس الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.وفي ساعات الفجر الأولى من يوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة."لم يعد لنا قوات هناك"... تفاصيل جلسة "سرية" في إيران حول سوريا
https://sarabic.ae/20241209/تصويت-كيف-ترى-مستقبل-سوريا-بعد-حدوث-تغيير-جذري-وسريع-بأقل-خسائر-ممكنة؟--1095623841.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, دمشق, دمشق, الجولاني
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, دمشق, دمشق, الجولاني

الجولاني يتوعد بمحاسبة المتورطين في "تعذيب الشعب السوري" ونشر قائمة بأسمائهم

09:03 GMT 10.12.2024
© AP Photo / Omar Sanadikiخروج السوريين للشوراع بعد إعلان "المعارضة السورية المسلحة" إسقاط النظام في البلاد 8 ديسمبر 2024
خروج السوريين للشوراع بعد إعلان المعارضة السورية المسلحة إسقاط النظام في البلاد 8 ديسمبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Omar Sanadiki
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توعد زعيم "هيئة تحرير الشام" ("جبهة النصرة" سابقا المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول)، أحمد الشرع (الجولاني)، بمحاسبة وملاحقة المسؤولين المتورطين في "تعذيب السوريين ونشر قائمة بأسمائهم".
وقال الجولاني الذي يقود الآن فصائل المعارضة السورية المسلحة بعد سقوط نظام الأسد، في بيان، اليوم الثلاثاء: "سنعلن عن قائمة أولى تتضمن أسماء كبار المتورطين في تعذيب الشعب السوري لملاحقتهم ومحاسبتهم".
وأشار إلى أنه سيتم تقديم مكافآت "لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين في جرائم حرب".
مدينة دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2024
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أمس, 11:49 GMT
وتعهد الجولاني بـ"عدم التواني عن محاسبة المجرمين والقتلة وضباط الأمن والجيش المتورطين في تعذيب الشعب السوري"، مؤكدا أنه "ستتم ملاحقتهم وطلبهم من الدول التي فروا إليها لتتم محاسبتهم وينالوا جزاءهم العادل".
وأضاف: "لقد أكدنا التزامنا بالتسامح مع من لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب السوري ومنحنا العفو لمن كان ضمن الخدمة الإلزامية. دماء وحقوق القتلى والمعتقلين الأبرياء لن تهدر أو تنسى".
علم سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
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08:18 GMT
وكانت المعارضة السورية المسلحة، قد أعلنت الأحد، سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام في البلاد، كما أعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر أمس الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.
وفي ساعات الفجر الأولى من يوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.
"لم يعد لنا قوات هناك"... تفاصيل جلسة "سرية" في إيران حول سوريا
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:59 GMT
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