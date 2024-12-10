https://sarabic.ae/20241210/الجولاني-يتوعد-بمحاسبة-المتورطين-في-تعذيب-الشعب-السوري-ونشر-قائمة-بأسمائهم-1095649178.html

الجولاني يتوعد بمحاسبة المتورطين في "تعذيب الشعب السوري" ونشر قائمة بأسمائهم

الجولاني يتوعد بمحاسبة المتورطين في "تعذيب الشعب السوري" ونشر قائمة بأسمائهم

سبوتنيك عربي

توعد زعيم "هيئة تحرير الشام" ("جبهة النصرة" سابقا المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول)، أحمد الشرع (الجولاني)، بمحاسبة وملاحقة المسؤولين المتورطين في "تعذيب... 10.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-10T09:03+0000

2024-12-10T09:03+0000

2024-12-10T09:03+0000

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وقال الجولاني الذي يقود الآن فصائل المعارضة السورية المسلحة بعد سقوط نظام الأسد، في بيان، اليوم الثلاثاء: "سنعلن عن قائمة أولى تتضمن أسماء كبار المتورطين في تعذيب الشعب السوري لملاحقتهم ومحاسبتهم".وأشار إلى أنه سيتم تقديم مكافآت "لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين في جرائم حرب".وتعهد الجولاني بـ"عدم التواني عن محاسبة المجرمين والقتلة وضباط الأمن والجيش المتورطين في تعذيب الشعب السوري"، مؤكدا أنه "ستتم ملاحقتهم وطلبهم من الدول التي فروا إليها لتتم محاسبتهم وينالوا جزاءهم العادل".وأضاف: "لقد أكدنا التزامنا بالتسامح مع من لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب السوري ومنحنا العفو لمن كان ضمن الخدمة الإلزامية. دماء وحقوق القتلى والمعتقلين الأبرياء لن تهدر أو تنسى".وكانت المعارضة السورية المسلحة، قد أعلنت الأحد، سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام في البلاد، كما أعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر أمس الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.وفي ساعات الفجر الأولى من يوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة."لم يعد لنا قوات هناك"... تفاصيل جلسة "سرية" في إيران حول سوريا

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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, دمشق, دمشق, الجولاني