https://sarabic.ae/20241210/محمد-البشير-يعلن-رسميا-تكليفه-بتشكيل-حكومة-سورية-مؤقتة---1095662307.html

محمد البشير يعلن رسميا تكليفه بتشكيل حكومة سورية مؤقتة

محمد البشير يعلن رسميا تكليفه بتشكيل حكومة سورية مؤقتة

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الحكومة السورية المؤقتة الجديد محمد البشير، اليوم الثلاثاء، أنه تم تكليفه بتسيير أعمال الحكومة الانتقالية حتى 1 مارس/ آذار المقبل. 10.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-10T13:43+0000

2024-12-10T13:43+0000

2024-12-10T13:43+0000

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وقال البشير إنه تم عقد اجتماع في مجلس الوزراء، ضم الفريق العامل في حكومة الإنقاذ السورية، التي كانت عاملة في محافظة إدلب وما حولها، بالإضافة للحكومة السورية التابعة للنظام المخلوع، وكانت الجلسة بعنوان "نقل الملفات والمؤسسات من حكومة النظام المخلوع إلى الحكومة السورية المؤقتة"، من أجل استلام الملفات وتسيير الأعمال خلال فترة انتقالية.وأضاف البشير أن "هذا التكليف كان من القيادة العامة لتسيير الأعمال حتى 1 مارس/ آذار 2025".وأشار البشير إلى أنهم يمتلكون مديريات عامة أو "دمج بين وزارات"، وهذه القضايا سترتب بين المديريات ووزارات حكومة النظام المخلوع.وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء السوري السابق، محمد غازي الجلالي، إنه وعدد من الوزراء ما زالوا في البلاد وأجروا اتصالات مع قيادة المعارضة المسلحة.ويذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد، وبعد مفاوضات مع عدد من المشاركين في الصراع، قرر الاستقالة من منصبه وغادر البلاد، معطيا تعليماته بانتقال السلطة سلميا، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية.من جهته، قال مصدر في الكرملين لوكالة "سبوتنيك"، إن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، وقدمت لهم روسيا حق اللجوء. وأشار مراسل وكالة "سبوتنيك" أيضًا إلى أن المسؤولين الروس على اتصال بممثلي المعارضة السورية المسلحة، التي يضمن قادتها أمن القواعد العسكرية والمؤسسات الدبلوماسية لروسيا.الإمارات: المشاعر تختنق حول سوريا وسط مشاهد قاسية للمعاناة الإنسانيةإعلام: إسرائيل تنفذ عملية استراتيجية كبيرة وتدمر الأسطول البحري السوري

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