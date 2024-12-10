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الأمين العام للجبهة الديمقراطية السورية لـ"سبوتنيك": روسيا تلعب دورا مهما في سوريا

الأمين العام للجبهة الديمقراطية السورية لـ"سبوتنيك": روسيا تلعب دورا مهما في سوريا

سبوتنيك عربي

أكد الأمين العام للجبهة الديمقراطية السورية، أحمد مرعي، أنّ "الأوضاع في دمشق حالياً هادئة ومستقرة، على الرغم من بعض الإشكاليات التي تشمل إطلاق النار العشوائي... 10.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-10T12:34+0000

2024-12-10T12:34+0000

2024-12-10T12:34+0000

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وأشار إلى أنّ "المحلات التجارية في العاصمة شبه مغلقة، وأن الأفران تعمل بشكل جزئي"، وفي ما يخص حركة النقل والاتصالات والمواصلات، قال مرعي إنّ "الوضع ضعيف جداً، لكن لا توجد حتى الآن أي حالات اعتقال أو مداهمات في دمشق".وفي ما يتعلق بالعلاقات الدولية، أوضح مرعي في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أنّ "روسيا تلعب دوراً مهماً في سوريا".وأضاف أنّ "هذه العلاقات تشمل التعاون الاقتصادي أيضاً، مما يعزز التفاهم المشترك بين البلدين في الماضي والحاضر والمستقبل"، لافتا إلى أنّ "من استلم السلطة في سوريا أخيرا أفاد بأنه سيحافظ على أمن وسلامة القواعد العسكرية الروسية في سوريا".وأفاد مرعي بأنّ "دخول المسلحين إلى مدن مثل طرطوس وبانياس واللاذقية لم يؤثر على القواعد العسكرية الروسية، حيث لم تتعرض هذه القواعد لأي تهديدات".وحول الهجمات الإسرائيلية، أشار ضيف "سبوتنيك" إلى أنّ "العدو الصهيوني ينفذ منذ عدة أشهر غارات جوية وصاروخية على مواقع استراتيجية في سوريا، تستهدف مراكز الأبحاث والقواعد العسكرية مثل الصواريخ والرادارات". وأكد أنّ "هذه الهجمات تسببت في مقتل العديد من السوريين ودمرت منشآت مهمة واستراتيجية في البلاد"، مشيرا إلى أنّ "الوضع الحالي في سوريا أسهم في استفزاز الاحتلال الإسرائيلي، الذي تمكن من السيطرة على المرصد السوري في جبل الشيخ في المنطقة العازلة بين سوريا وإسرائيل"، في تطور وصفه مرعي بأنه "استفزازي لا يقبله الشعب السوري ولا السلطة السورية سواء القديمة أو الجديدة أو المعارضة".واعتبر مرعي أنه "كان هناك مخطط لتقسيم البلاد إلى عدة مناطق، منها دولة في شمال شرق سوريا، ودولة في شمال غرب سوريا، ودولة في الوسط والجنوب"، لافتا إلى أنّ "هذا المشروع فشل بعد أن استطاعت حركة تحرير الشام السيطرة على العديد من المناطق، بما في ذلك حلب وإدلب وحمص وحماة ودمشق والساحل السوري". وأكد أنّ "هذا التقسيم لن ينجح في المرحلة الحالية، مع تأكيده على أن المعارضة السورية لا تقبل إلا بسوريا موحدة".وأشار مرعي إلى أنّ "المعارضة المسلحة في سوريا التي استطاعت السيطرة على العديد من المناطق لم تتعرض للمدنيين حتى الآن، وأن لديها مشروعاً سياسياً، على الرغم من عدم وجود اتصالات رسمية حتى الآن بين المعارضة الوطنية الداخلية وبين السلطة الجديدة"، كما تحدث عن "وجود قوى متعددة في سوريا"، مع الإشارة إلى أنّ ""هيئة تحرير الشام" هي من تسيطر على الأمور في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بقيادة أحمد الشرع الذي يتولى الاتصالات مع رئيس الحكومة".وفي ختام حديثه، أشار مرعي إلى "وجود حديث عن تكليف رئيس وزراء جديد بهدف ضمان انتقال السلطة بشكل سلس بين الحكومة القديمة والجديدة في سوريا".نائب إيراني بارز يكشف مفاجأة بشأن "الحرب السورية"... ماذا خسرت بلاده؟طهران: الجيش السوري كان عاجزا ما أدى إلى تغيير النظام

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