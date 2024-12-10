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https://sarabic.ae/20241210/روسيا-تطور-نظاما-جينيا-مستقلا-بحلول-2034-1095660868.html
روسيا تطور نظاما جينيا مستقلا بحلول 2034
روسيا تطور نظاما جينيا مستقلا بحلول 2034
سبوتنيك عربي
صرحت مديرة شركة "إنوبراكتكا" الروسية، كاترينا تيخونوفا، أنه يتم العمل على تشكيل التقييم الجينومي المستقل لروسيا خلال خمس إلى عشر سنوات 10.12.2024, سبوتنيك عربي
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2024-12-10T12:54+0000
مجتمع
روسيا
علوم
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وقالت تيخونوفا خلال المؤتمر الحادي عشر "الممارسة المبتكرة: العلم مع الأعمال": "من بين المبادرات العلمية، يمكننا الإشارة إلى برامجنا التي تهدف إلى إنشاء نظام مستقل للوراثة والتربية، الذي يساعد في تحسين الإمكانيات الجينية للحيوانات الزراعية. حاليًا، يتم تنفيذ هذه البرنامج في 10 مناطق، ومن المخطط أن يتم توسيعها لتشمل 15 منطقة أخرى بحلول عام 2025".وأشارت رئيسة شركة "إنوبراكتكا" إلى أن تحقيق هذا الهدف يتم بفضل تعاون مع معهد كورتشاتوف، الذي تم من خلاله إنشاء تحالف استراتيجي مشترك.وأشارت تيخونوفا إلى أنه من أجل تحقيق السيادة الشاملة، تحتاج روسيا دعم مختلف المجالات، بما في ذلك العلوم والتعليم والثقافة.”إنوبراكتيكا" هي مؤسسة تنمية روسية غير حكومية تتمثل مهمتها في تعزيز نمو رأس المال البشري الوطني الروسي من خلال تهيئة الظروف المواتية لابتكار تكنولوجيات ومنتجات جديدة.دراسة: الشباب أقل قدرة على مقاومة ارتفاع الحرارة مقارنة بكبار السن"أيونوسفير-أم" الروسي رقم 1 يرسل أول بياناته العلمية
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روسيا, علوم
روسيا, علوم

روسيا تطور نظاما جينيا مستقلا بحلول 2034

12:54 GMT 10.12.2024
© Fotolia / Sergey Nivensجينات
جينات - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
© Fotolia / Sergey Nivens
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صرحت مديرة شركة "إنوبراكتكا" الروسية، كاترينا تيخونوفا، أنه يتم العمل على تشكيل التقييم الجينومي المستقل لروسيا خلال خمس إلى عشر سنوات
وقالت تيخونوفا خلال المؤتمر الحادي عشر "الممارسة المبتكرة: العلم مع الأعمال": "من بين المبادرات العلمية، يمكننا الإشارة إلى برامجنا التي تهدف إلى إنشاء نظام مستقل للوراثة والتربية، الذي يساعد في تحسين الإمكانيات الجينية للحيوانات الزراعية. حاليًا، يتم تنفيذ هذه البرنامج في 10 مناطق، ومن المخطط أن يتم توسيعها لتشمل 15 منطقة أخرى بحلول عام 2025".

وتابعت: "في غضون خمس إلى عشر سنوات سنتمكن من تشكيل التقييم الجينومي المستقل لروسيا".

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وأشارت رئيسة شركة "إنوبراكتكا" إلى أن تحقيق هذا الهدف يتم بفضل تعاون مع معهد كورتشاتوف، الذي تم من خلاله إنشاء تحالف استراتيجي مشترك.

وتابعت تيخونوفا: "تشمل مؤشرات هذا التحالف السمات المختلفة للحيوانات، بما في ذلك السمات التكنولوجية والوراثية، وهذه المبادرة يمكن أن تتحول إلى مستودع وطني، بنك للحيوانات".

وأشارت تيخونوفا إلى أنه من أجل تحقيق السيادة الشاملة، تحتاج روسيا دعم مختلف المجالات، بما في ذلك العلوم والتعليم والثقافة.
”إنوبراكتيكا" هي مؤسسة تنمية روسية غير حكومية تتمثل مهمتها في تعزيز نمو رأس المال البشري الوطني الروسي من خلال تهيئة الظروف المواتية لابتكار تكنولوجيات ومنتجات جديدة.
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