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طائرات مسيرة تتسلل إلى قاعدة جوية جنوبي إسرائيل

طائرات مسيرة تتسلل إلى قاعدة جوية جنوبي إسرائيل

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن عددا من الطائرات المسيرة تسللت إلى قاعدة جوية إسرائيلية وقامت بتصويرها فيما وصف بأنه "اختراق أمني خطير". 10.12.2024, سبوتنيك عربي

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2024-12-10T09:26+0000

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "آي - 24 نيوز"، مساء يوم الاثنين، فإن المسيرات تسللت إلى قاعدة سلاح الجو في نيفاتيم، من منطقة "عرعرة" المجاورة، مشيرة إلى أنها صورت العديد من الأماكن أبرزها سكن الطيارين والمباني العسكرية والجنود.ونقلت الصحيفة عن مصادر في القاعدة الجوية الواقعة جنوبي إسرائيل، قولها إن تسلل الطائرات المسيرة المعادية أصبح مشكلة تواجه مواقع القوات الجوية، مشيرة إلى أنه يجري البحث عن حلول فعالة لمواجهتها.كما أفادت الصحيفة أن الشرطة أيضا لم تقم بأي إجراءات للمساهمة في مكافحة تلك العمليات والبحث عن مصادر إطلاق هذه الطائرات المسيرة، مشيرة إلى أن تأخر عمليات الإبلاغ عنها هو السبب وراء عدم التوصل إلى حل لمكافحتها.وفي الأسابيع الأخيرة، ارتفع عدد عمليات التسلل التي تنفذها طائرات مسيرة في سماء القواعد الجوية الإسرائيلية، حسب الصحيفة، التي أشارت إلى قول بعض المصادر إن عمليات التسلل تحدث بصورة يومية.ولفتت الصحيفة إلى قول مسؤولين أمنيين إن الجيش الإسرائيلي هو الذي يتولى مسؤولية تأمين القواعد الجوية، بينما قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي رداً على ذلك، إن الجيش يستخدم مجموعة متنوعة من الأدوات لمراقبة القواعد العسكرية وحمايتها من تهديد الطائرات المسيرة.

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