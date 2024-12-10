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من الملعب
برشلونة يخسر والريال يقلص الفارق ومعاناة غوارديولا مستمرة
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الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:33 GMT
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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قيادي بالائتلاف السوري لـ"سبوتنيك": منفتحون على بناء علاقة جديدة وجيدة مع روسيا
قيادي بالائتلاف السوري لـ"سبوتنيك": منفتحون على بناء علاقة جديدة وجيدة مع روسيا
سبوتنيك عربي
قال عضو الهيئة السياسية للائتلاف السوري، أنس العبدة، إن القيادة الجديدة في سوريا "تسعى لزيادة الأصدقاء وتقليل الأعداء ويجب أن تشمل العلاقات الإيجابية الغرب... 10.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-10T13:52+0000
2024-12-10T13:52+0000
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وأضاف في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" أنهم "بحاجة إلى بناء علاقة جديدة وجيدة مع روسيا على أساس المصالح المشتركة بين الشعبين".وردا على سؤال حول الفاتورة التي يتعين دفعها لتركيا نظير دعمها للفصائل خلال العقد الماضي واستقلالية قرار المعارضة، أوضح العبدة أن "هذه من التحديات غير السهلة، نتطلع لعملية انتقالية سلسة ودعم السلم الأهلي وإذا تفاهمنا مع بعض كسورييين يصبح التفاهم مع الآخر أسهل بكثير". وأردف: "لانريد أن نكون أحزاب تعمل لأطراف خارجية يجب أن نسعى لزيادة عدد الأصدقاء خاصة الدول المجاورة".كما أشار إلى أن "تركيا لديها أكبر حدود مع سوريا، وهذه الجغرافيا تتطلب علاقات ممتازة، و يمكن أن تلعب دورا ايجابيا، وأن تساهم تركيا بشكل ايجابي في العلاقات الاقتصادية ودعم إعادة الإعمار في سوريا".
https://sarabic.ae/20241210/الأمين-العام-للجبهة-الديمقراطية-السورية-لـسبوتنيك-روسيا-تلعب-دورا-مهما-في-سوريا--1095660197.html
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حصري, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, روسيا
حصري, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, روسيا

قيادي بالائتلاف السوري لـ"سبوتنيك": منفتحون على بناء علاقة جديدة وجيدة مع روسيا

13:52 GMT 10.12.2024
© Sputnik . Shams Molhem دراجون من سوريا والعراق ولبنان والأردن يجوبون شوارع دمشق احتفالا بعيد العلم الروسي
 دراجون من سوريا والعراق ولبنان والأردن يجوبون شوارع دمشق احتفالا بعيد العلم الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
© Sputnik . Shams Molhem
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حصري
قال عضو الهيئة السياسية للائتلاف السوري، أنس العبدة، إن القيادة الجديدة في سوريا "تسعى لزيادة الأصدقاء وتقليل الأعداء ويجب أن تشمل العلاقات الإيجابية الغرب والشرق".
وأضاف في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" أنهم "بحاجة إلى بناء علاقة جديدة وجيدة مع روسيا على أساس المصالح المشتركة بين الشعبين".

وتابع: "هناك من المبررات ما يكفي لأن نفتح صفحة جديدة تكون الأساس لهذه العلاقات، قائلا: "نريد أن نكون جزءا من العالم ولا نريد أن نكون عبئا على العالم".

فعالية الاحتفاء بعيد العلم الروسي في ساحة الأمويين وسط دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
الأمين العام للجبهة الديمقراطية السورية لـ"سبوتنيك": روسيا تلعب دورا مهما في سوريا
12:34 GMT
وردا على سؤال حول الفاتورة التي يتعين دفعها لتركيا نظير دعمها للفصائل خلال العقد الماضي واستقلالية قرار المعارضة، أوضح العبدة أن "هذه من التحديات غير السهلة، نتطلع لعملية انتقالية سلسة ودعم السلم الأهلي وإذا تفاهمنا مع بعض كسورييين يصبح التفاهم مع الآخر أسهل بكثير".
وأردف: "لانريد أن نكون أحزاب تعمل لأطراف خارجية يجب أن نسعى لزيادة عدد الأصدقاء خاصة الدول المجاورة".
كما أشار إلى أن "تركيا لديها أكبر حدود مع سوريا، وهذه الجغرافيا تتطلب علاقات ممتازة، و يمكن أن تلعب دورا ايجابيا، وأن تساهم تركيا بشكل ايجابي في العلاقات الاقتصادية ودعم إعادة الإعمار في سوريا".
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