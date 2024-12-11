https://sarabic.ae/20241211/ألمانيا-تعلن-تعزيز-وجودها-الدبلوماسي-قي-سوريا-1095697426.html
ألمانيا تعلن تعزيز وجودها الدبلوماسي في سوريا
ألمانيا تعلن تعزيز وجودها الدبلوماسي في سوريا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الأربعاء، أن بلادها تخطط لزيادة وجودها في سوريا، وستقوم الحكومة بتعيين ممثل خاص لهذا الغرض. 11.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-11T14:49+0000
2024-12-11T14:49+0000
2024-12-11T14:52+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
أخبار ألمانيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/02/1048555387_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_2d6c4851b140354462b79c5dfb4968bb.jpg
وكتبت بيربوك على منصة "إكس": "في ضوء تطور الوضع في سوريا، سنزيد بالتبعية تواجدنا على الأرض، ولهذا السبب قمت بتعيين منسق خاص لسوريا في الوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية، وسيتولى وزير الدولة، توبياس ليندنر هذه المهمة".وأشارت بيربوك إلى أنه يجب على حكومتي إسرائيل وتركيا، عدم تعريض وحدة أراضي سوريا للخطر، والسماح بتشكيل حكومة موحدة في البلاد.كما وصل الأسد وأفراد عائلته إلى موسكو وتم منحهم اللجوء لدواع إنسانية.وقال مصدر في تصريحات لـ"سبوتنيك": "وصل الرئيس السوري الأسد وأفراد من عائلته إلى موسكو، بعد منحهم حق اللجوء بناء على اعتبارات إنسانية".صحيفة تركية تكشف عن موعد انتهاء العملية الانتقالية في سورياكاتس: دمرنا وألحقنا ضررا كبيرا بأذرع إيران في غزة وسوريا ولبنان
https://sarabic.ae/20241211/كيف-تبدو-أسواق-سوريا-بعد-أيام-من-سيطرة-المعارضة-المسلحة-على-البلاد؟-1095694626.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/02/1048555387_118:0:1931:1360_1920x0_80_0_0_11c65b0779beb6f66a2baa4782905631.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن
ألمانيا تعلن تعزيز وجودها الدبلوماسي في سوريا
14:49 GMT 11.12.2024 (تم التحديث: 14:52 GMT 11.12.2024)
أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الأربعاء، أن بلادها تخطط لزيادة وجودها في سوريا، وستقوم الحكومة بتعيين ممثل خاص لهذا الغرض.
وكتبت بيربوك على منصة "إكس": "في ضوء تطور الوضع في سوريا، سنزيد بالتبعية تواجدنا على الأرض، ولهذا السبب قمت بتعيين منسق خاص لسوريا في الوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية، وسيتولى وزير الدولة، توبياس ليندنر هذه المهمة".
وتابعت بيربوك: "حافظت ألمانيا دائما على الحوار مع معظم ممثلي المجتمع السوري، والآن من المهم إعادة قنوات الاتصال هذه، وذلك لإجراء حوار سياسي وتقديم المساعدات الإنسانية".
وأشارت بيربوك إلى أنه يجب على حكومتي إسرائيل وتركيا، عدم تعريض وحدة أراضي سوريا للخطر، والسماح بتشكيل حكومة موحدة في البلاد.
وسيطرت المعارضة السورية المسلحة، على السلطة في البلاد، يوم الأحد الماضي 8 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، وتم تكليف رئيس الحكومة السورية المؤقتة الجديد محمد البشير، يوم أمس الثلاثاء، بتسيير أعمال الحكومة الانتقالية حتى 1 مارس/ آذار المقبل.
كما وصل الأسد وأفراد عائلته إلى موسكو وتم منحهم اللجوء لدواع إنسانية.
وقال مصدر في تصريحات لـ"سبوتنيك": "وصل الرئيس السوري الأسد وأفراد من عائلته إلى موسكو، بعد منحهم حق اللجوء بناء على اعتبارات إنسانية".