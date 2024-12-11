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بوتين يشارك في الجلسة العامة للمؤتمر الدولي "رحلة الذكاء الاصطناعي 2024"
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ألمانيا تعلن تعزيز وجودها الدبلوماسي في سوريا
ألمانيا تعلن تعزيز وجودها الدبلوماسي في سوريا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الأربعاء، أن بلادها تخطط لزيادة وجودها في سوريا، وستقوم الحكومة بتعيين ممثل خاص لهذا الغرض. 11.12.2024, سبوتنيك عربي
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وكتبت بيربوك على منصة "إكس": "في ضوء تطور الوضع في سوريا، سنزيد بالتبعية تواجدنا على الأرض، ولهذا السبب قمت بتعيين منسق خاص لسوريا في الوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية، وسيتولى وزير الدولة، توبياس ليندنر هذه المهمة".وأشارت بيربوك إلى أنه يجب على حكومتي إسرائيل وتركيا، عدم تعريض وحدة أراضي سوريا للخطر، والسماح بتشكيل حكومة موحدة في البلاد.كما وصل الأسد وأفراد عائلته إلى موسكو وتم منحهم اللجوء لدواع إنسانية.وقال مصدر في تصريحات لـ"سبوتنيك": "وصل الرئيس السوري الأسد وأفراد من عائلته إلى موسكو، بعد منحهم حق اللجوء بناء على اعتبارات إنسانية".صحيفة تركية تكشف عن موعد انتهاء العملية الانتقالية في سورياكاتس: دمرنا وألحقنا ضررا كبيرا بأذرع إيران في غزة وسوريا ولبنان
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن

ألمانيا تعلن تعزيز وجودها الدبلوماسي في سوريا

14:49 GMT 11.12.2024 (تم التحديث: 14:52 GMT 11.12.2024)
© flickr.com / Caribbعلم ألمانيا
علم ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
© flickr.com / Caribb
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أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الأربعاء، أن بلادها تخطط لزيادة وجودها في سوريا، وستقوم الحكومة بتعيين ممثل خاص لهذا الغرض.
وكتبت بيربوك على منصة "إكس": "في ضوء تطور الوضع في سوريا، سنزيد بالتبعية تواجدنا على الأرض، ولهذا السبب قمت بتعيين منسق خاص لسوريا في الوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية، وسيتولى وزير الدولة، توبياس ليندنر هذه المهمة".

وتابعت بيربوك: "حافظت ألمانيا دائما على الحوار مع معظم ممثلي المجتمع السوري، والآن من المهم إعادة قنوات الاتصال هذه، وذلك لإجراء حوار سياسي وتقديم المساعدات الإنسانية".

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وأشارت بيربوك إلى أنه يجب على حكومتي إسرائيل وتركيا، عدم تعريض وحدة أراضي سوريا للخطر، والسماح بتشكيل حكومة موحدة في البلاد.

وسيطرت المعارضة السورية المسلحة، على السلطة في البلاد، يوم الأحد الماضي 8 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، وتم تكليف رئيس الحكومة السورية المؤقتة الجديد محمد البشير، يوم أمس الثلاثاء، بتسيير أعمال الحكومة الانتقالية حتى 1 مارس/ آذار المقبل.

كما وصل الأسد وأفراد عائلته إلى موسكو وتم منحهم اللجوء لدواع إنسانية.
وقال مصدر في تصريحات لـ"سبوتنيك": "وصل الرئيس السوري الأسد وأفراد من عائلته إلى موسكو، بعد منحهم حق اللجوء بناء على اعتبارات إنسانية".
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