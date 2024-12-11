https://sarabic.ae/20241211/ألمانيا-تعلن-تعزيز-وجودها-الدبلوماسي-قي-سوريا-1095697426.html

ألمانيا تعلن تعزيز وجودها الدبلوماسي في سوريا

ألمانيا تعلن تعزيز وجودها الدبلوماسي في سوريا

سبوتنيك عربي

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الأربعاء، أن بلادها تخطط لزيادة وجودها في سوريا، وستقوم الحكومة بتعيين ممثل خاص لهذا الغرض. 11.12.2024, سبوتنيك عربي

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وكتبت بيربوك على منصة "إكس": "في ضوء تطور الوضع في سوريا، سنزيد بالتبعية تواجدنا على الأرض، ولهذا السبب قمت بتعيين منسق خاص لسوريا في الوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية، وسيتولى وزير الدولة، توبياس ليندنر هذه المهمة".وأشارت بيربوك إلى أنه يجب على حكومتي إسرائيل وتركيا، عدم تعريض وحدة أراضي سوريا للخطر، والسماح بتشكيل حكومة موحدة في البلاد.كما وصل الأسد وأفراد عائلته إلى موسكو وتم منحهم اللجوء لدواع إنسانية.وقال مصدر في تصريحات لـ"سبوتنيك": "وصل الرئيس السوري الأسد وأفراد من عائلته إلى موسكو، بعد منحهم حق اللجوء بناء على اعتبارات إنسانية".صحيفة تركية تكشف عن موعد انتهاء العملية الانتقالية في سورياكاتس: دمرنا وألحقنا ضررا كبيرا بأذرع إيران في غزة وسوريا ولبنان

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