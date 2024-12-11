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الدفاع التايوانية ترصد 53 طائرة حربية و19 سفينة صينية حول الجزيرة خلال الـ24 الساعة الماضية
الدفاع التايوانية ترصد 53 طائرة حربية و19 سفينة صينية حول الجزيرة خلال الـ24 الساعة الماضية
سبوتنيك عربي
صرحت وزارة الدفاع التايوانية عن رصد 53 طائرة حربية و19 سفينة صينية حول الجزيرة خلال الـ 24 الساعة الماضية. 11.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-11T04:59+0000
2024-12-11T04:59+0000
الصين
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وجاء ذلك في بيان نشرته وزارة الدفاع التايوانية، فجر اليوم الأربعاء، عبر حسابها على منصة "إكس" .وقالت الوزارة في البيان: "حتى الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي، اليوم الأربعاء (1.00 بتوقيت موسكو ) رصدت القوات المسلحة التايوانية 53 طائرة و 19 سفينة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني حول تايوان".وتعهدت الصين، يوم الاثنين الماضي، "بالدفاع بقوة" عن سيادتها، وأصرت على أن تايوان جزء "غير قابل للتصرف" من أراضيها، بعد أن قالت الجزيرة إنها رصدت سفنا حربية صينية وسفن خفر سواحل في مياهها.وتعتبر الصين الجزيرة ذات الحكم الذاتي، جزءا لا يتجزأ من أراضيها، متوعدة باستعادتها بالقوة إن لزم الأمر.تايوان تتهم الصين بترهيبها للتخلي عن الحكم الذاتيالجيش الصيني يجري تدريبات "السيف المشترك-2024 بي" حول جزيرة تايوان
https://sarabic.ae/20241014/الجيش-الصيني-يجري-تدريبات-السيف-المشترك-2024-بي-حول-جزيرة-تايوان-1093723926.html
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الصين
الصين

الدفاع التايوانية ترصد 53 طائرة حربية و19 سفينة صينية حول الجزيرة خلال الـ24 الساعة الماضية

04:59 GMT 11.12.2024
© AP Photo / Vincent Yuالأسطول الصيني - حاملة الطائرات الصينية لياونينغ
الأسطول الصيني - حاملة الطائرات الصينية لياونينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Vincent Yu
تابعنا عبر
صرحت وزارة الدفاع التايوانية عن رصد 53 طائرة حربية و19 سفينة صينية حول الجزيرة خلال الـ 24 الساعة الماضية.
وجاء ذلك في بيان نشرته وزارة الدفاع التايوانية، فجر اليوم الأربعاء، عبر حسابها على منصة "إكس" .
وقالت الوزارة في البيان: "حتى الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي، اليوم الأربعاء (1.00 بتوقيت موسكو ) رصدت القوات المسلحة التايوانية 53 طائرة و 19 سفينة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني حول تايوان".

وأشارت إلى ان 23 طائرة (من أصل 53 ) عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان، أو دخلت منطقة تحديد الهوية للدفاع الجوي.

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الجيش الصيني يجري تدريبات "السيف المشترك-2024 بي" حول جزيرة تايوان
14 أكتوبر, 03:23 GMT
وتعهدت الصين، يوم الاثنين الماضي، "بالدفاع بقوة" عن سيادتها، وأصرت على أن تايوان جزء "غير قابل للتصرف" من أراضيها، بعد أن قالت الجزيرة إنها رصدت سفنا حربية صينية وسفن خفر سواحل في مياهها.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، إنه "في الوقت الذي بدأ فيه جيش تايوان تدريبات على الاستعداد القتالي، ستدافع الصين بقوة عن سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها".
وتعتبر الصين الجزيرة ذات الحكم الذاتي، جزءا لا يتجزأ من أراضيها، متوعدة باستعادتها بالقوة إن لزم الأمر.
تايوان تتهم الصين بترهيبها للتخلي عن الحكم الذاتي
الجيش الصيني يجري تدريبات "السيف المشترك-2024 بي" حول جزيرة تايوان
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