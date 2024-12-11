https://sarabic.ae/20241211/الرئيس-الإثيوبي-يطالب-باتخاذ-إجراءات-قوية-للقضاء-على-عائق-خطير-أمام-تقدم-البلاد-1095705322.html

الرئيس الإثيوبي يطالب باتخاذ إجراءات قوية للقضاء على "عائق خطير" أمام تقدم البلاد

الرئيس الإثيوبي يطالب باتخاذ إجراءات قوية للقضاء على "عائق خطير" أمام تقدم البلاد

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الإثيوبي، تاي أتسكي سيلاسي، على ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة مشكلة الفساد في بلاده، تلك المشكلة التي ظلت تشكل عقبة رئيسية أمام دعم جهود التنمية وتحقيق... 11.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-11T18:26+0000

2024-12-11T18:26+0000

2024-12-11T18:26+0000

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ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا" كلمته بمناسبة اليوم الدولي الحادي والعشرون لمكافحة الفساد، أكد الرئيس على ضرورة مكافحة الفساد بحزم من خلال الأطر المؤسسية وتأثيره المدمر على المجتمع.وشدد الرئيس الإثيوبي على محاربة الفساد بلا هوادة، وكذلك على ضرورة دعم التنمية المستدامة في جميع القطاعات كخطوة حاسمة نحو الازدهار، مشيرا إلى أن البلاد تبذل جهوداً حثيثة لتحقيق الرخاء الشامل، وأكد أن منع العقبة الرئيسية، وهو الفساد، أمام هذا الهدف أمر ضروري.في السياق ذاته، دعا سيلاسي المؤسسات التعليمية الإثيوبية إلى تقديم تعليم أخلاقي، بعيداً عن المناهج الرسمية، كجزء من مكافحة الفساد.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إثيوبية رسمية أن شبكة الكهرباء في إثيوبيا تعطلت، يوم السبت الماضي، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على مستوى البلاد.وأعلن المركز الوطني للتحكم بالطاقة في إثيوبيا ببيان رسمي عبر "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أنه تمت استعادة أكثر من نصف انقطاعات التيار الكهربائي في جميع أنحاء الدولة.وبحسب المركز، فقد تمّت استعادة الكهرباء في معظم مناطق أديس أبابا التي تبلغ نسبة 85% منها، بما في ذلك أداما وحواسا وجيما وأربامينش وولايتا سودو وشاشمين وولكايت وميكيلي وأدوا وألاماتا وديلا وبونجا وميزان وهاجيماريام.وقال المركز، الذي أفاد بعودة التيار الكهربائي إلى أكثر من 50% من مناطق البلاد، إن الجهود مستمرة لإعادة توصيل الكهرباء بالمناطق المتبقية، كما طلب من العملاء الانتظار بصبر لحين حل المشكلة بالكامل.

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