https://sarabic.ae/20241211/السعودية-تشهد-حدثا-هو-الأول-في-تاريخها-ولي-العهد-يعلق-1095702400.html

السعودية تشهد حدثا هو الأول في تاريخها.. ولي العهد يعلق

السعودية تشهد حدثا هو الأول في تاريخها.. ولي العهد يعلق

سبوتنيك عربي

علق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على حدث تنتظره المملكة العربية السعودية لأول مرة في تاريخها. 11.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-11T16:49+0000

2024-12-11T16:49+0000

2024-12-11T16:49+0000

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وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن ابن سلمان "رفع التهاني الصادقة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة فوز المملكة رسميًا باستضافة بطولة كأس العالم 2034".وقال ولي العهد السعودي إن "بلاده تعتزم المساهمة بفاعلية في تطوير لعبة كرة القدم حول العالم، ونشر رسائل المحبة والسلام والتسامح، متسلحة بقدراتها وإمكاناتها الكبيرة، علاوة على طاقات شعب المملكة وهممهم العالية لتحقيق الصعاب، والتي كان أحد ثمارها الفوز بملف استضافة كأس العالم بشكل رسمي".وكانت المملكة قد سلمت في الـ 29 من شهر يوليو الماضي ملف ترشحها الرسمي لتنظيم بطولة كأس العالم 2034 تحت شعار "معًا ننمو"، من خلال وفد رسمي في العاصمة الفرنسية، والذي شمل خططها الطموحة لتنظيم الحدث في (15) ملعبًا موزعة على خمس مدن مستضيفة وهي : الرياض وجدة والخبر وأبها ونيوم.وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، فوز المملكة العربية السعودية بملف استضافة كأس العالم 2034.وقال موقع "بطولات" إن إعلان "فيفا" بقيادة برئاسة جياني آنفانتينو، عن فوز السعودية باستضافة المونديال يأتي بعدما سلمت المملكة ملف ترشحها رسميًا لاحتضان كأس العالم 2034، في يوليو/ تموز الماضي تحت شعار "معا ننمو".وكانت السعودية قد كشفت عن خططها لاستضافة المونديال الأهم في عالم كرة القدم بـ 15 ملعبًا موزعين على خمس مدن مضيفة، وهم: الرياض وجدة والخبر وأبها ونيوم، إضافة إلى عشرة مواقع استضافة أخرى عبر المملكة.ونال ملف استضافة السعودية تقييم مقدر بـ 419.8 من 500، والذي يعد أعلى تقييمًا فنيًا يتم منحه من قبل "فيفا" عبر التاريخ لملف استضافة المونديال.

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رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار كرة القدم