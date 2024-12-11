https://sarabic.ae/20241211/بدعم-أفريقي-توافق-برلماني-وعسكري-وحكومي-على-المصالحة-في-ليبيا-1095697929.html
بدعم أفريقي... توافق برلماني وعسكري وحكومي على المصالحة في ليبيا
بدعم أفريقي... توافق برلماني وعسكري وحكومي على المصالحة في ليبيا
سبوتنيك عربي
اجتمع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، مساء أمس الثلاثاء، مع القيادة العامة للجيش والحكومة المكلفة من البرلمان، لمناقشة جهود المصالحة الوطنية في البلاد. 11.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-11T14:56+0000
2024-12-11T14:56+0000
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وشارك في الاجتماع رئيس جمهورية الكونغو برازافيل، دنيس ساسو نغيسو، الذي يرأس اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي والمعنية بملف المصالحة الوطنية في ليبيا.وقال طلال الميهوب، رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس النواب، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، إن الاجتماع ركز على تحقيق التوافق بشأن المصالحة الوطنية ووضع إطار قانوني لها.وأكد الميهوب أن جميع الأطراف الليبية المشاركة في اللقاء تعمل بتناغم.ومنذ عام 2011، تعاني ليبيا من انقسام رغم محاولات دولية ومحلية لتهيئة الظروف الملائمة من أجل حل الأزمة وإجراء انتخابات تنهي حالة التشتت وتوحد المؤسسات المنقسمة بين الشرق والغرب.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متفاقمة في ظل وجود حكومتين تتنافسان على السلطة؛ إحداهما في الشرق بقيادة أسامة حماد، والأخرى في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
https://sarabic.ae/20241204/الدبيبة-هناك-مؤامرة-لتعطيل-الاستفتاء-على-الدستور-في-ليبيا-1095487592.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, أفريقيا, العالم العربي, الأخبار, حصري
أخبار ليبيا اليوم, أفريقيا, العالم العربي, الأخبار, حصري
بدعم أفريقي... توافق برلماني وعسكري وحكومي على المصالحة في ليبيا
حصري
اجتمع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، مساء أمس الثلاثاء، مع القيادة العامة للجيش والحكومة المكلفة من البرلمان، لمناقشة جهود المصالحة الوطنية في البلاد.
وشارك في الاجتماع رئيس جمهورية الكونغو برازافيل، دنيس ساسو نغيسو، الذي يرأس اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي والمعنية بملف المصالحة الوطنية في ليبيا.
وقال طلال الميهوب، رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس النواب، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك
"، إن الاجتماع ركز على تحقيق التوافق بشأن المصالحة الوطنية ووضع إطار قانوني لها.
وأكد الميهوب أن جميع الأطراف الليبية المشاركة في اللقاء تعمل بتناغم.
كما أشار إلى أن مجلس النواب والقيادة العامة للجيش والحكومة المكلفة يسيرون في نفس الاتجاه لتحقيق هدف موحد، وهو تعزيز المصالحة الوطنية وإرساء أسس السلام والاستقرار في البلاد.
ومنذ عام 2011، تعاني ليبيا من انقسام رغم محاولات دولية ومحلية لتهيئة الظروف الملائمة من أجل حل الأزمة وإجراء انتخابات تنهي حالة التشتت وتوحد المؤسسات المنقسمة بين الشرق والغرب.
وتشهد ليبيا
أزمة سياسية متفاقمة في ظل وجود حكومتين تتنافسان على السلطة؛ إحداهما في الشرق بقيادة أسامة حماد، والأخرى في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.