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إعلام سوري: سلاح الجو الإسرائيلي يشن عدد من الهجمات الصاروخية على دمشق
إعلام سوري: سلاح الجو الإسرائيلي يشن عدد من الهجمات الصاروخية على دمشق
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الخميس، أن سلاح الجو الإسرائيلي شن سلسلة من الهجمات الصاروخية على أطراف دمشق. 12.12.2024, سبوتنيك عربي
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وأضافت صحيفة "الوطن" السورية، أنه "فقد سُمع دوي عدة انفجارات قوية في عدد من المناطق في دمشق ناتج عن هجمات صاروخية من الطيران الحربي الإسرائيلي، وحلقت الطائرات في سماء العاصمة السورية وتقوم بالمناورة على علو متوسط".وأشارت مصادر لـ"سبوتنيك" في سوريا، بوقوع غارات جديدة للطيران الحربي الإسرائيلي على موقع غربي العاصمة السورية دمشق.وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلا عن مراسلها العسكري، إن "سلاح الجو يواصل شن سلسلة هجمات واسعة النطاق في أنحاء سوريا".وتابع: "في أكثر من 250 غارة، دمرت القوات الجوية، الدبابات والطائرات والمروحيات والسفن وأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ والمصانع العسكرية ومنشآت الأمن".
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العالم العربي, إسرائيل
العالم العربي, إسرائيل

إعلام سوري: سلاح الجو الإسرائيلي يشن عدد من الهجمات الصاروخية على دمشق

12:22 GMT 12.12.2024 (تم التحديث: 12:30 GMT 12.12.2024)
© AP Photo / Str/HOطائرة إسرائيلية
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Str/HO
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أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الخميس، أن سلاح الجو الإسرائيلي شن سلسلة من الهجمات الصاروخية على أطراف دمشق.
وأضافت صحيفة "الوطن" السورية، أنه "فقد سُمع دوي عدة انفجارات قوية في عدد من المناطق في دمشق ناتج عن هجمات صاروخية من الطيران الحربي الإسرائيلي، وحلقت الطائرات في سماء العاصمة السورية وتقوم بالمناورة على علو متوسط".
وأشارت مصادر لـ"سبوتنيك" في سوريا، بوقوع غارات جديدة للطيران الحربي الإسرائيلي على موقع غربي العاصمة السورية دمشق.

وواصل الطيران الحربي الإسرائيلي، يوم الإثنين الفائت، استهداف مواقع ونقاط عسكرية في سوريا، لليوم الثاني على التوالي.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلا عن مراسلها العسكري، إن "سلاح الجو يواصل شن سلسلة هجمات واسعة النطاق في أنحاء سوريا".
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
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وأضاف: "لقد اتخذت إسرائيل قراراً استراتيجياً بتدمير جميع القدرات العسكرية المتقدمة والاستراتيجية المتبقية في سوريا".
وتابع: "في أكثر من 250 غارة، دمرت القوات الجوية، الدبابات والطائرات والمروحيات والسفن وأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ والمصانع العسكرية ومنشآت الأمن".
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