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خبير بالشأن الإيراني لـ"سبوتنيك": كلام الشرع يؤكد اتهامات خامنئي لأمريكا وإسرائيل
خبير بالشأن الإيراني لـ"سبوتنيك": كلام الشرع يؤكد اتهامات خامنئي لأمريكا وإسرائيل
سبوتنيك عربي
وصف علاء حسن الباحث السياسي والخبير بالشأن الإيراني، خطاب المرشد الأعلى في إيران السيد خامنئي، بأنه أحد أهم الخطابات نظراً لصراحته في توصيف الأمور، مشيرا إلى... 12.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-12T10:50+0000
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حسن وفي حديث عبر "سبوتنيك"، اعتبر أن كلام قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، عن أن إسرائيل ليست الخطر وإنما إيران و"حزب الله"، فهو يؤكد بذلك ما تحدث به المرشد، واتهامه لإسرائيل وأمريكا أصبح حقيقة.وعن التسريبات التي أشارت إلى أن الشرع وعد بالعمل على إصدار قانون يسمح للعمال السوريين بالعمل داخل إسرائيل، وتوقيع اتفاقية سلام معها في الأسابيع المقبلة، استبعد حسن أن يكون الشرع تحدث بهذه الصراحة، خصوصا أن الأوضاع في سوريا لا تزال غامضة، ولم يتسلم أحد الحكم حتى اللحظة بشكل رسمي، والحكومة لم تتشكل أيضا رغم تسريب أسماء الوزراء.ورأى حسن أن سبب الغموض في سوريا اليوم يعود إلى تنافس داخلي بين الفصائل، إضافة إلى تنافس خارجي من قبل المشغلين لهذه الفصائل المعارضة. وشدد على أنه لا يمكن الجزم إلى أي اتجاه يمكن أن تذهب إليه الأمور في سوريا، هل إلى انتقال سلس لمقاليد الحكم من ثم التعامل مع الملفات الخارجية بشكل سريع، أم أن سوريا ذاهبة نحو النموذج الليبي.الحرس الثوري الإيراني: الأحداث الأخيرة في سوريا حافز لطرد أمريكا من المنطقة وتحرير القدسالحرس الثوري: علمنا بتحركات "المسلحين" في سوريا وأبلغنا المعنيين في سوريا
https://sarabic.ae/20241211/خامنئي-يكشف-لأول-مرة-التحذير-الذي-وجهته-إيران-لحكومة-بشار-الأسد-في-سبتمبر-الماضي-1095691133.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار إيران, إيران
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار إيران, إيران

خبير بالشأن الإيراني لـ"سبوتنيك": كلام الشرع يؤكد اتهامات خامنئي لأمريكا وإسرائيل

10:50 GMT 12.12.2024 (تم التحديث: 11:01 GMT 12.12.2024)
© AP Photo / Vahid Salemiعلم إيران
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
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وصف علاء حسن الباحث السياسي والخبير بالشأن الإيراني، خطاب المرشد الأعلى في إيران السيد خامنئي، بأنه أحد أهم الخطابات نظراً لصراحته في توصيف الأمور، مشيرا إلى أنه وجّه خلال الخطاب سهام الاتهام مباشرة إلى إسرائيل وأمريكا.
حسن وفي حديث عبر "سبوتنيك"، اعتبر أن كلام قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، عن أن إسرائيل ليست الخطر وإنما إيران و"حزب الله"، فهو يؤكد بذلك ما تحدث به المرشد، واتهامه لإسرائيل وأمريكا أصبح حقيقة.
وعن التسريبات التي أشارت إلى أن الشرع وعد بالعمل على إصدار قانون يسمح للعمال السوريين بالعمل داخل إسرائيل، وتوقيع اتفاقية سلام معها في الأسابيع المقبلة، استبعد حسن أن يكون الشرع تحدث بهذه الصراحة، خصوصا أن الأوضاع في سوريا لا تزال غامضة، ولم يتسلم أحد الحكم حتى اللحظة بشكل رسمي، والحكومة لم تتشكل أيضا رغم تسريب أسماء الوزراء.
المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي مع عدد من قادة الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
خامنئي يكشف لأول مرة التحذير الذي وجهته إيران لحكومة بشار الأسد في سبتمبر الماضي
أمس, 11:24 GMT
ورأى حسن أن سبب الغموض في سوريا اليوم يعود إلى تنافس داخلي بين الفصائل، إضافة إلى تنافس خارجي من قبل المشغلين لهذه الفصائل المعارضة.
وشدد على أنه لا يمكن الجزم إلى أي اتجاه يمكن أن تذهب إليه الأمور في سوريا، هل إلى انتقال سلس لمقاليد الحكم من ثم التعامل مع الملفات الخارجية بشكل سريع، أم أن سوريا ذاهبة نحو النموذج الليبي.
الحرس الثوري الإيراني: الأحداث الأخيرة في سوريا حافز لطرد أمريكا من المنطقة وتحرير القدس
الحرس الثوري: علمنا بتحركات "المسلحين" في سوريا وأبلغنا المعنيين في سوريا
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