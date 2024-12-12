https://sarabic.ae/20241212/الاتحاد-الإنجليزي-يكشف-أسباب-التصويت-لصالح-السعودية-في-كأس-العالم-2034-1095713224.html

الاتحاد الإنجليزي يكشف أسباب التصويت لصالح السعودية في كأس العالم 2034

الاتحاد الإنجليزي يكشف أسباب التصويت لصالح السعودية في كأس العالم 2034

سبوتنيك عربي

أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بيانا كشف فيه أسباب التصويت لصالح الملف السعودي لاستضافة كأس العالم 2034، وذلك عقب إعلان الفيفا عن تنظيم المملكة للحدث... 12.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-12T06:46+0000

2024-12-12T06:46+0000

2024-12-12T06:46+0000

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وقال الاتحاد الإنجليزي، في بيانه، إنه "حصل على ضمانات لسلامة جميع المشجعين بما في ذلك مجتمع الميم"، مؤكدا أن "عرضي كأس العالم 2030 و2034، قويان من الناحية الفنية، ويستوفيان معايير "فيفا" لاستضافة المونديال، وينصب تركيز الاتحاد الإنجليزي على ضمان تمكن جميع مشجعيهم من حضور البطولات والاستمتاع بها."وأضاف: "أن مجلس إدارة الاتحاد السعودي الشهر الماضي أكدوا التزامه تماما بتوفير بيئة آمنة ومرحب بجميع المشجعين بها"، متابعا: "كرة القدم لعبة عالمية وللجميع، والتزامنا بالتنوع والشمول يعني احترام الجميع، بما في ذلك جميع الأديان والثقافات، وسنعمل مع الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم، لضمان الوفاء بالالتزامات، باحترام جميع حقوق الإنسان".وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أمس الأربعاء، فوز المملكة العربية السعودية بملف استضافة كأس العالم 2034.وقال موقع "بطولات" إن إعلان "فيفا" بقيادة برئاسة جياني آنفانتينو، عن فوز السعودية باستضافة المونديال يأتي بعدما سلمت المملكة ملف ترشحها رسميًا لاحتضان كأس العالم 2034، في يوليو/ تموز الماضي تحت شعار "معا ننمو".وكانت السعودية قد كشفت عن خططها لاستضافة المونديال الأهم في عالم كرة القدم بـ 15 ملعبًا موزعين على خمس مدن مضيفة، وهم: الرياض وجدة والخبر وأبها ونيوم، إضافة إلى عشرة مواقع استضافة أخرى عبر المملكة.ونال ملف استضافة السعودية تقييم مقدر بـ 419.8 من 500، والذي يعد أعلى تقييمًا فنيًا يتم منحه من قبل "فيفا" عبر التاريخ لملف استضافة المونديال.وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، "رفع التهاني الصادقة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة فوز المملكة رسميًا باستضافة بطولة كأس العالم 2034".وقال ولي العهد السعودي إن "بلاده تعتزم المساهمة بفاعلية في تطوير لعبة كرة القدم حول العالم، ونشر رسائل المحبة والسلام والتسامح، متسلحة بقدراتها وإمكاناتها الكبيرة، علاوة على طاقات شعب المملكة وهممهم العالية لتحقيق الصعاب، والتي كان أحد ثمارها الفوز بملف استضافة كأس العالم بشكل رسمي".

https://sarabic.ae/20241211/السعودية-تشهد-حدثا-هو-الأول-في-تاريخها-ولي-العهد-يعلق-1095702400.html

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