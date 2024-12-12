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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241212/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط--16-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1095712236.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 16 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 16 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت، خلال الليلة الماضية، 16 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية. 12.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-12T04:54+0000
2024-12-12T05:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 16 طائرة مسيرة أوكرانية، إذ تم تدميرأربع طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة كورسك، وواحدة فوق أراضي جمهورية الشيشان، وثلاث فوق أراضي جمهورية أوسيتيا الشمالية-ألانيا، وثمانية فوق أراضي جمهورية القرم".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241211/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-استخدمت-6-صواريخ-أتاكمز-لضرب-مطار-في-تاغانروغ-1095698784.html
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روسيا
روسيا

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 16 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

04:54 GMT 12.12.2024 (تم التحديث: 05:11 GMT 12.12.2024)
© Sputnik . Maxim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورمي-28إن
مي-28إن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت، خلال الليلة الماضية، 16 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".
وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 16 طائرة مسيرة أوكرانية، إذ تم تدميرأربع طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة كورسك، وواحدة فوق أراضي جمهورية الشيشان، وثلاث فوق أراضي جمهورية أوسيتيا الشمالية-ألانيا، وثمانية فوق أراضي جمهورية القرم".
راجمة اللهب سولنتسيبيوك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية استخدمت 6 صواريخ "أتاكمز" لضرب مطار تاغانروغ العسكري
أمس, 15:21 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.

بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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Бойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:16 GMT
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