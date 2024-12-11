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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241211/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-استخدمت-6-صواريخ-أتاكمز-لضرب-مطار-في-تاغانروغ-1095698784.html
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية استخدمت 6 صواريخ "أتاكمز" لضرب مطار تاغانروغ العسكري
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية استخدمت 6 صواريخ "أتاكمز" لضرب مطار تاغانروغ العسكري
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قوات نظام كييف شنت، صباح اليوم، ضربة صاروخية بأسلحة غربية دقيقة على مطار تاغانروغ العسكري في مقاطعة روستوف. 11.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-11T15:21+0000
2024-12-11T15:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في صباح يوم 11 ديسمبر/ كانون الأول 2024، شن نظام كييف ضربة صاروخية بأسلحة غربية دقيقة على مطار تاغانروغ العسكري في مقاطعة روستوف".وأكد البيان أن "صواريخ "أتاكمز" التي أطلقتها كييف على مطار تاغانروغ تم إسقاط 2 منها بصواريخ "بانتسير" والـ4 المتبقية تم تحييدها بمنظومات الحرب الإلكترونية".وتابع البيان: "وقعت إصابات في صفوف العسكريين نتيجة سقوط شظايا الصاروخ، ولم يكن هناك أي تدمير، فقط تعرض مبنيان في المنطقة الفنية للمطار، و3 مركبات عسكرية، وكذلك سيارات مدنية في موقف السيارات المجاور للمطار، لأضرار طفيفة (بسبب سقوط الشظايا)".وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، تعليقا على استخدام صواريخ "أتاكمز" في الضربة على أراضي مقاطعة بريانسك، إن هذه إشارة إلى أن الغرب يريد التصعيد.وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن السماح بضرب عمق الأراضي الروسية، إذا تم قبوله، يعني جولة جديدة من التوتر.الخصائص التقنية لصواريخ "أتاكمز" و"ستورم شادو" و"سكالب" إعلام: فرنسا وبريطانيا تسمحان لكييف بشن ضربات في العمق الروسي باستخدام أسلحتهما
https://sarabic.ae/20241211/الجيش-الروسي-يستهدف-قوات-نظام-كييف-بشكل-ممنهج-على-محور-خاركوف-1095696045.html
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روسيا

الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية استخدمت 6 صواريخ "أتاكمز" لضرب مطار تاغانروغ العسكري

15:21 GMT 11.12.2024 (تم التحديث: 15:57 GMT 11.12.2024)
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورراجمة اللهب "سولنتسيبيوك"
راجمة اللهب سولنتسيبيوك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
© Sputnik . Alexey Kudenko
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قوات نظام كييف شنت، صباح اليوم، ضربة صاروخية بأسلحة غربية دقيقة على مطار تاغانروغ العسكري في مقاطعة روستوف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في صباح يوم 11 ديسمبر/ كانون الأول 2024، شن نظام كييف ضربة صاروخية بأسلحة غربية دقيقة على مطار تاغانروغ العسكري في مقاطعة روستوف".

وتابع البيان: "خلال التحقيق، ثبت بشكل موثوق أنه تم استخدام 6 صواريخ باليستية أمريكية الصنع من طراز "أتاكمز".

وأكد البيان أن "صواريخ "أتاكمز" التي أطلقتها كييف على مطار تاغانروغ تم إسقاط 2 منها بصواريخ "بانتسير" والـ4 المتبقية تم تحييدها بمنظومات الحرب الإلكترونية".
أفراد قوات المدفعية الـ30 يستخدمون مركبة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز برادلي إم-2، التي تم الاستيلاء عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
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الجيش الروسي يستهدف قوات نظام كييف بشكل ممنهج على محور خاركوف
14:21 GMT
وتابع البيان: "وقعت إصابات في صفوف العسكريين نتيجة سقوط شظايا الصاروخ، ولم يكن هناك أي تدمير، فقط تعرض مبنيان في المنطقة الفنية للمطار، و3 مركبات عسكرية، وكذلك سيارات مدنية في موقف السيارات المجاور للمطار، لأضرار طفيفة (بسبب سقوط الشظايا)".

وأكد البيان أن الهجوم الذي شنته القوات الأوكرانية بصواريخ "أتاكمز" على مطار تاغونروغ لن يمر دون رد، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، تعليقا على استخدام صواريخ "أتاكمز" في الضربة على أراضي مقاطعة بريانسك، إن هذه إشارة إلى أن الغرب يريد التصعيد.
وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن السماح بضرب عمق الأراضي الروسية، إذا تم قبوله، يعني جولة جديدة من التوتر.
الخصائص التقنية لصواريخ "أتاكمز" و"ستورم شادو" و"سكالب"
إعلام: فرنسا وبريطانيا تسمحان لكييف بشن ضربات في العمق الروسي باستخدام أسلحتهما
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