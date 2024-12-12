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الدفاع التركية: لن نسمح للمنظمات الإرهابية باستغلال الوضع في سوريا
الدفاع التركية: لن نسمح للمنظمات الإرهابية باستغلال الوضع في سوريا
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، أنها لن تسمح لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب باستغلال الوضع في سوريا، مشيرة إلى مواصلة اتخاذ التدابير... 12.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-12T11:34+0000
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وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان "لن نسمح للمنظمات الإرهابية وخاصة حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب باستغلال الوضع في سوريا وسنواصل اتخاذ التدابير الوقائية والمدمرة". ونقلت وكالة "الأناضول" عن الوزارة بيانا تعهدت فيه بأن يواصل الجيش التركي عملياته "حتى تجفيف منابع الإرهاب"، على حد وصفه.وأوضح البيان التركي أن القوات "حيّدت 8 إرهابيين من "بي كي كي" في منطقتي حفتانين وعملية "المخلب - القفل" شمال العراق.
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أخبار تركيا اليوم, العالم
أخبار تركيا اليوم, العالم
الدفاع التركية: لن نسمح للمنظمات الإرهابية باستغلال الوضع في سوريا
أكدت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، أنها لن تسمح لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب باستغلال الوضع في سوريا، مشيرة إلى مواصلة اتخاذ التدابير الوقائية في هذا الصدد.
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان "لن نسمح للمنظمات الإرهابية وخاصة حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب باستغلال الوضع في سوريا وسنواصل اتخاذ التدابير الوقائية والمدمرة".
وأضافت "نتابع جميع الأنشطة الهادفة إلى خلق تصوير يوحي باستمرار تهديد داعش بهدف توفير مظلة حماية لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية".
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء 30 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، تحييد 8 عناصر من حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" شمالي العراق.
ونقلت وكالة
"الأناضول" عن الوزارة بيانا تعهدت فيه بأن يواصل الجيش التركي عملياته "حتى تجفيف منابع الإرهاب"، على حد وصفه.
وأوضح البيان التركي أن القوات "حيّدت 8 إرهابيين من "بي كي كي" في منطقتي حفتانين وعملية "المخلب - القفل" شمال العراق.