https://sarabic.ae/20241212/حماس-عبر-سبوتنيك-المفاوضات-تسير-بزخم-كبير-وهناك-سباق-مع-الوقت-لإنجاز-الاتفاق-قبل-مجيء-ترامب--1095729960.html

"حماس" عبر "سبوتنيك": المفاوضات تسير بزخم كبير وهناك سباق مع الوقت لإنجاز الاتفاق قبل مجيء ترامب

"حماس" عبر "سبوتنيك": المفاوضات تسير بزخم كبير وهناك سباق مع الوقت لإنجاز الاتفاق قبل مجيء ترامب

سبوتنيك عربي

أعلن بسام خلف، عضو القيادة السياسية لحركة "حماس" في لبنان أنه "بعد فترة من الانقطاع والحديث عن صفقة تبادل أو وقف للحرب، عادت المفاوضات من جديد وأخذت زخماً أكبر... 12.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-12T14:44+0000

2024-12-12T14:44+0000

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وأوضح في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "هناك سباقاً مع الزمن، حيث يسعى الأطراف المعنية لحل الأزمة قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الحكم". وأضاف أن "هناك محاولات جدية وحقيقية لإنجاز اتفاق رغم وجود بعض الخلافات"، مؤكدًا أنّه "من الممكن التوصل إلى صفقة يمكن التعويل عليها في المدى القريب". ومع ذلك، أشار إلى "وجود العديد من العوائق، خاصة في ملفي "نتساريم" و"محور فيلادلفيا"، بالإضافة إلى مسألة أسماء الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم".وفي ما يتعلق بمرونة "حماس" في المفاوضات، أوضح خلف أن "الحركة أبدت مرونة كبيرة خاصة في ما يتعلق بالمرحلة الأولى من صفقة التبادل التي تتحدث عن المدنيين وإدخال الأدوية والعلاج للمرضى، مقابل الإفراج عن المدنيين الذين اعتقلتهم إسرائيل في رأس غزة وأسماء أخرى"، لافتًا إلى أن "هذه المرحلة لم تنضج بعد، ورغم هذه المرونة، لم يتم التوصل إلى نتائج حاسمة بعد".وأعرب ضيف "سبوتنيك" عن قلقه من أن "تبقى إسرائيل في بعض المناطق في غزة عندما يتم الوصول إلى المرحلة الأخيرة".وتطرق خلف إلى "الضغوط التي تتعرض لها إسرائيل من الولايات المتحدة"، معتبرًا أن "هذه الضغوط قد تكون ورقة ضغط أمريكية على الجانب الإسرائيلي لقبول وقف إطلاق النار، وهذه الأسباب الموجبة قد تساعد في حل الأزمة والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".وكان هناك طرح لحكومة تكنوقراط، لكن خلف أشار إلى أنّ "هناك العديد من العقبات التي تواجهها هذه الفكرة". وذكر أنه "من المتوقع أن تتنحى حركة "حماس" عن الدور السياسي والمشاركة المباشرة في الحكومة المقبلة، وحماس لم تنجح في الوصول إلى الوحدة الفلسطينية"، مشيرًا إلى أنّ "السلطة الوطنية والشعب الفلسطيني يجب أن يتحملوا المسؤولية في المرحلة القادمة".

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