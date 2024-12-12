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بعد لقاء سري في فيينا.. رئيس "الموساد" يلتقي وزير الخارجية القطري لبحث صفقة تبادل الأسرى مع "حماس"
بعد لقاء سري في فيينا.. رئيس "الموساد" يلتقي وزير الخارجية القطري لبحث صفقة تبادل الأسرى مع "حماس"
سبوتنيك عربي
أجرى رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد)، دافيد برنياع، أمس الأربعاء، مباحثات مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بهدف التوصل... 12.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-12T10:46+0000
2024-12-12T10:46+0000
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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن برنياع التقى عبد الرحمن آل ثاني بهدف العمل على تحقيق أي انفراجة في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة "حماس" بهدف التوصل إلى اتفاق يقضي بعودة المحتجزين الإسرائيليين إلى ديارهم.وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أن هذا اللقاء هو الثاني من نوعه بين رئيس الموساد ورئيس الوزراء القطري، بعد اجتماعهما بفيينا في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ضمن مفاوضات بشأن قطاع غزة.وفي السياق نفسه، أفادت تقارير أمريكية، نقلا عن وسطاء، أن حركة حماس للمرة الأولى قد توافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء مؤقتا في غزة بعد انتهاء القتال، وهو ما أنعش الآمال في التوصل إلى اتفاق.وقالت الصحيفة نقلا عن المصادر: "نتحدث عن وجود قوات إسرائيلية في ممر فيلادلفيا بين مصر وقطاع غزة وممر نتساريم الذي يقسم قطاع غزة إلى نصفين. كما وافقت الحركة على عدم التواجد على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بين مصر وقطاع غزة".وأضافت: "أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء مؤقتا في غزة بمجرد توقف القتال".وأوضحت أنه كجزء من الاقتراح الحالي، تدرس إسرائيل وحماس فترة وقف إطلاق نار مدتها 60 يومًا، سيتم خلالها إطلاق سراح ما يصل إلى 30 رهينة في قطاع غزة، وفي المقابل، ستطلق إسرائيل سراح عدد من السجناء الفلسطينيين وتسمح بزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.وقالت المصادر إن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان سيسافر إلى إسرائيل ومصر وقطر هذا الأسبوع للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر 2023، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.وأسفر الهجوم الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 44 ألف قتيل وأكثر من 105 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.
https://sarabic.ae/20241212/الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-تعتمد-قرارا-يطالب-بوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1095711345.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, أخبار قطر اليوم, قطر
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, أخبار قطر اليوم, قطر

بعد لقاء سري في فيينا.. رئيس "الموساد" يلتقي وزير الخارجية القطري لبحث صفقة تبادل الأسرى مع "حماس"

10:46 GMT 12.12.2024
© AP Photoجنازة أحد جنود الجيش الإسرائيلي خلال حرب لبنان
جنازة أحد جنود الجيش الإسرائيلي خلال حرب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أجرى رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد)، دافيد برنياع، أمس الأربعاء، مباحثات مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بهدف التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن برنياع التقى عبد الرحمن آل ثاني بهدف العمل على تحقيق أي انفراجة في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة "حماس" بهدف التوصل إلى اتفاق يقضي بعودة المحتجزين الإسرائيليين إلى ديارهم.
وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أن هذا اللقاء هو الثاني من نوعه بين رئيس الموساد ورئيس الوزراء القطري، بعد اجتماعهما بفيينا في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ضمن مفاوضات بشأن قطاع غزة.
تداعيات قصف الطيرن الحربي الإسرائيلي على مسجد في دير البلح، قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة
04:15 GMT
وفي السياق نفسه، أفادت تقارير أمريكية، نقلا عن وسطاء، أن حركة حماس للمرة الأولى قد توافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء مؤقتا في غزة بعد انتهاء القتال، وهو ما أنعش الآمال في التوصل إلى اتفاق.
وقالت الصحيفة نقلا عن المصادر: "نتحدث عن وجود قوات إسرائيلية في ممر فيلادلفيا بين مصر وقطاع غزة وممر نتساريم الذي يقسم قطاع غزة إلى نصفين. كما وافقت الحركة على عدم التواجد على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بين مصر وقطاع غزة".
وأضافت: "أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء مؤقتا في غزة بمجرد توقف القتال".
وأوضحت أنه كجزء من الاقتراح الحالي، تدرس إسرائيل وحماس فترة وقف إطلاق نار مدتها 60 يومًا، سيتم خلالها إطلاق سراح ما يصل إلى 30 رهينة في قطاع غزة، وفي المقابل، ستطلق إسرائيل سراح عدد من السجناء الفلسطينيين وتسمح بزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
النازحون الفلسطينيون يتوجهون من جنوب قطاع غزة إلى شماله عبر شارع الرشيد، للعودة إلى منازلهم في غزة، 14 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
إعلام: تنازل "حماس" عن بعض الاقتراحات يبعث الآمال في التوصل إلى اتفاق في القطاع
06:04 GMT
وقالت المصادر إن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان سيسافر إلى إسرائيل ومصر وقطر هذا الأسبوع للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر 2023، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 44 ألف قتيل وأكثر من 105 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.
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