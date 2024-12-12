https://sarabic.ae/20241212/رئيس-أركان-الجيش-العراقي-الوضع-في-سوريا-غير-مستقر-ولن-نسمح-بتهديد-حدودنا-1095714077.html

رئيس أركان الجيش العراقي: الوضع في سوريا غير مستقر ولن نسمح بتهديد حدودنا

رئيس أركان الجيش العراقي: الوضع في سوريا غير مستقر ولن نسمح بتهديد حدودنا

سبوتنيك عربي

نفى رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، وجود أي احتكاك مع القوات الموجودة بالجانب السوري. 12.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-12T08:22+0000

2024-12-12T08:22+0000

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وأجرى يار الله، تقييما للوضع اﻷمني في منفذ القائم الحدودي مع سوريا، وقال إن "الوضع في سوريا غير مستقر ولن نسمح بتهديد حدودنا"، مؤكدا أن الحدود العراقية مؤمنة بالكامل، حسب وكالة الأنباء العراقية - واع.وأضاف أن "العراق عزز قوات الحدود بخط دفاعي من الجيش والحشـد الشعبي"، متابعا: "حدودنا مع سوريا هي الأخطر وقد جرى تأمينها قبل الأحداث الأخيرة".وكان المتحدث باسم الجيش العراقي اللواء يحيى رسول، ‏أكد الأحد الماضي، أن الوضع على الحدود العراقية السورية، تحت سيطرة القطعات العراقية.ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن اللواء يحيى رسول، أن "الحدود محصنة بشكل كبير، وهناك تواجد لقوات الحدود العراقية، إضافة الى تواجد قطعات الجيش والحشد الشعبي".ولفت المتحدث باسم الجيش العراقي إلى أنه "تم تعزيز الحدود بقطعات إضافية في حال الحاجة لها أن تتدخل لكن الحدود محكمة ومحصنة بشكل كبير".وشدد اللواء يحيى رسول على أن "‏الوضع على الحدود العراقية السورية جيد جدا وتحت سيطرة القطعات العراقية البطلة وهي محكمة ومدعومة بالجهد الفني المتمثل في الكاميرات الحرارية والأجهزة الفنية".تأتي هذه التطورات بعد سيطرة المعارضة السورية المسلحة على العاصمة السورية دمشق، في الساعات الأولى من فجر الأحد، وذلك بعد شنها عملية واسعة النطاق، على حلب في الـ29 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.يذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد، وبعد مفاوضات مع عدد من المشاركين في الصراع، قرر الاستقالة من منصبه وغادر البلاد، معطيا تعليماته بانتقال السلطة سلميا، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية.من جهته، قال مصدر في الكرملين لوكالة "سبوتنيك"، إن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، وقدمت لهم روسيا حق اللجوء. وأشار مراسل وكالة "سبوتنيك" أيضًا إلى أن المسؤولين الروس على اتصال بممثلي المعارضة السورية المسلحة، التي يضمن قادتها أمن القواعد العسكرية والمؤسسات الدبلوماسية لروسيا.

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