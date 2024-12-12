https://sarabic.ae/20241212/قائد-عسكري-إسرائيلي-نخطط-للبقاء-في-المنطقة-العازلة-مع-سوريا-طالما-لا-يوجد-كيان-معترف-به-في-دمشق-1095714684.html

قائد عسكري إسرائيلي: نخطط للبقاء في المنطقة العازلة مع سوريا طالما لا يوجد كيان معترف به في دمشق

قائد عسكري إسرائيلي: نخطط للبقاء في المنطقة العازلة مع سوريا طالما لا يوجد كيان معترف به في دمشق

سبوتنيك عربي

صرح قائد عسكري إسرائيلي، أمس الأربعاء، بأن بلاده تخطط للبقاء في المنطقة العازلة مع سوريا طالما لا يوجد كيان دولة شرعي معترف به في دمشق. 12.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-12T08:25+0000

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ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، عن قائد عسكري أن الجيش الإسرائيلي يخطط للبقاء في المنطقة العازلة مع سوريا حتى نهاية الشتاء وربما أكثر من ذلك.وزعم القائد العسكري الإسرائيلي - لم تذكر الصحيفة اسمه أو كنيته - أن بقاء القوات الإسرائيلية في هذه المنطقة حتى لا تأتي منظمات وصفها بـ"الإرهابية" وتسيطر عليها، مضيفا أن بلاده لا تعتزم أن يكون لديها حدود أخرى مع "إرهابيين" على حد وصفه.ولم يكتف القائد العسكري بذلك، بل أوضح أن "الجيش الإسرائيلي لن يسلم المنطقة إلا إلى قوة منظمة وقوات حكومية، حتى لو استغرق الأمر عاما"، على حد قوله.وأمس الأربعاء، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي دمر 80% من القدرات العسكرية السورية، في البلد الذي يشهد تغيرات سياسية كبيرة بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.وأضافت أن سلاح الجو الإسرائيلي قضى على أنظمة الدفاع الجوي السورية، وخلق واقعا جديدا هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط منذ نحو ستين عاما، حيث ادعت الصحيفة أن سلاح الجو الإسرائيلي بات يتمتع بتفوق جوي كامل ومطلق على معظم مناطق الشرق الأوسط، سواء في لبنان أو سوريا أو العراق أو إيران.وسيطرت المعارضة السورية المسلحة، على السلطة في البلاد، يوم الأحد الماضي 8 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، وتم تكليف رئيس الحكومة السورية المؤقتة الجديد محمد البشير، يوم أمس الثلاثاء، بتسيير أعمال الحكومة الانتقالية حتى 1 مارس/ آذار المقبل.كما وصل الأسد وأفراد عائلته إلى موسكو وتم منحهم اللجوء لدواع إنسانية.وقال مصدر، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "وصل الرئيس السوري الأسد وأفراد من عائلته إلى موسكو، بعد منحهم حق اللجوء بناء على اعتبارات إنسانية".

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https://sarabic.ae/20241211/تقرير-الجيش-الإسرائيلي-دمر-80-من-القدرات-العسكرية-السورية-1095702638.html

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