https://sarabic.ae/20241212/مجلة-أمريكية-تختار-ترامب-شخصية-العام-لسنة-2024-1095729599.html

مجلة أمريكية تختار ترامب "شخصية العام" لسنة 2024

مجلة أمريكية تختار ترامب "شخصية العام" لسنة 2024

سبوتنيك عربي

اختارت مجلة أمريكية الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اليوم الخميس، للفوز بلقب "شخصية العام". 12.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-12T14:29+0000

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2024-12-12T14:29+0000

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وذكرت مجلة "تايم" في بيان لها: "بسبب تنظيمه عودة تاريخية، وقيادته لإعادة تنظيم سياسي لا يحدث إلا مرة واحدة في الجيل، وإعادة تشكيل الرئاسة الأمريكية وتغيير دور أمريكا في العالم، فإن دونالد ترامب هو شخصية العام لمجلة "تايم" لعام 2024".ويقول رئيس تحرير المجلة، سام جاكوبس، إن ترامب هو الشخص الذي "كان له التأثير الأكبر على الأخبار في عام 2024، سواء للأفضل أو للأسوأ".وتابع جاكوبس أنه "كان هناك دائما نقاشا ساخنا" داخل المجلة حول منح ذلك التكريم السنوي، "على الرغم من أنني يجب أن أعترف بأن هذا العام 2024 كان اتخاذ القرار أسهل من الأعوام الماضية".وفي مقابلة له مع المجلة نُشرت، اليوم الخميس، تحدث الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب عن حملته الانتخابية الأخيرة، وفوزه في الانتخابات الرئاسية.وقال ترامب: "لقد أطلقت على تلك الفترة اسم 72 يوما من الغضب، لقد ضربنا عصب البلاد، لقد كانت البلاد غاضبة".يشار إلى أنه سبق وأن فاز دونالد ترامب بلقب "شخصية العام" من مجلة "تايم" الأمريكية، وذلك في عام 2016، عندما فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لأول مرة.

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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار