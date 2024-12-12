https://sarabic.ae/20241212/مجلة-أمريكية-تختار-ترامب-شخصية-العام-لسنة-2024-1095729599.html
مجلة أمريكية تختار ترامب "شخصية العام" لسنة 2024
مجلة أمريكية تختار ترامب "شخصية العام" لسنة 2024
سبوتنيك عربي
اختارت مجلة أمريكية الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اليوم الخميس، للفوز بلقب "شخصية العام". 12.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-12T14:29+0000
2024-12-12T14:29+0000
2024-12-12T14:29+0000
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وذكرت مجلة "تايم" في بيان لها: "بسبب تنظيمه عودة تاريخية، وقيادته لإعادة تنظيم سياسي لا يحدث إلا مرة واحدة في الجيل، وإعادة تشكيل الرئاسة الأمريكية وتغيير دور أمريكا في العالم، فإن دونالد ترامب هو شخصية العام لمجلة "تايم" لعام 2024".ويقول رئيس تحرير المجلة، سام جاكوبس، إن ترامب هو الشخص الذي "كان له التأثير الأكبر على الأخبار في عام 2024، سواء للأفضل أو للأسوأ".وتابع جاكوبس أنه "كان هناك دائما نقاشا ساخنا" داخل المجلة حول منح ذلك التكريم السنوي، "على الرغم من أنني يجب أن أعترف بأن هذا العام 2024 كان اتخاذ القرار أسهل من الأعوام الماضية".وفي مقابلة له مع المجلة نُشرت، اليوم الخميس، تحدث الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب عن حملته الانتخابية الأخيرة، وفوزه في الانتخابات الرئاسية.وقال ترامب: "لقد أطلقت على تلك الفترة اسم 72 يوما من الغضب، لقد ضربنا عصب البلاد، لقد كانت البلاد غاضبة".يشار إلى أنه سبق وأن فاز دونالد ترامب بلقب "شخصية العام" من مجلة "تايم" الأمريكية، وذلك في عام 2016، عندما فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لأول مرة.
https://sarabic.ae/20241212/ترامب-يصف-قرار-زيلينسكي-بشن-ضربات-على-روسيا-بـالغبي-1095727181.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
مجلة أمريكية تختار ترامب "شخصية العام" لسنة 2024
اختارت مجلة أمريكية الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اليوم الخميس، للفوز بلقب "شخصية العام".
وذكرت مجلة "تايم" في بيان لها: "بسبب تنظيمه عودة تاريخية، وقيادته لإعادة تنظيم سياسي لا يحدث إلا مرة واحدة في الجيل، وإعادة تشكيل الرئاسة الأمريكية وتغيير دور أمريكا في العالم، فإن دونالد ترامب هو شخصية العام لمجلة "تايم" لعام 2024".
ويقول رئيس تحرير المجلة، سام جاكوبس، إن ترامب هو الشخص الذي "كان له التأثير الأكبر على الأخبار في عام 2024، سواء للأفضل أو للأسوأ".
وأضاف: "هذا شخص حقق عودة تاريخية، وأعاد تشكيل الرئاسة الأمريكية، ويعيد ترتيب السياسة الأمريكية".
وتابع جاكوبس أنه "كان هناك دائما نقاشا ساخنا" داخل المجلة حول منح ذلك التكريم السنوي، "على الرغم من أنني يجب أن أعترف بأن هذا العام 2024 كان اتخاذ القرار أسهل من الأعوام الماضية".
وفي مقابلة له مع المجلة نُشرت، اليوم الخميس، تحدث الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب عن حملته الانتخابية الأخيرة، وفوزه في الانتخابات الرئاسية.
وقال ترامب: "لقد أطلقت على تلك الفترة اسم 72 يوما من الغضب، لقد ضربنا عصب البلاد، لقد كانت البلاد غاضبة".
يشار إلى أنه سبق وأن فاز دونالد ترامب بلقب "شخصية العام" من مجلة "تايم" الأمريكية، وذلك في عام 2016، عندما فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لأول مرة.