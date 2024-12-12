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مصر: لدينا خطط للتعامل مع السيناريوهات الأسوأ في المنطقة
مصر: لدينا خطط للتعامل مع السيناريوهات الأسوأ في المنطقة
سبوتنيك عربي
ردت مصر على استعداداتها بشأن التطورات الجارية في المنطقة، خاصة بعد الأحداث التي وقعت في سوريا. 12.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-12T16:08+0000
2024-12-12T16:08+0000
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وأكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة المصرية تتابع التحديات الإقليمية، وتعمل وفق سيناريوهات متعددة لمواجهة أي تفاقم في الأوضاع بالمنطقة.وأوضح خلال مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، أن الحكومة حددت مستهدفات واضحة للفترة المقبلة، وتستعد لمختلف المستجدات، من خلال خطط استراتيجية، تشمل تأمين الاحتياجات الأساسية للدولة المصرية لعام كامل، من أجل ضمان استمرار عجلة الاقتصاد والصناعة دون توقف.كما أشار مدبولي إلى أن "الحكومة تتعامل بجدية مع السيناريوهات الأسوأ، واضعة خططًا شاملة للتعامل مع أي تطورات سلبية".وواصل رئيس الوزراء المصري، مطمئنا المواطنين بأن "الدولة قادرة على تلبية احتياجاتهم الأساسية وسداد التزاماتها، مع الاستمرار في تسويق مصر كدولة مستقرة ذات سياسة مالية واضحة، واقتصاد مستقر".وسيطرت المعارضة السورية المسلحة، على السلطة في البلاد، يوم الأحد الماضي 8 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، وتم تكليف رئيس الحكومة السورية المؤقتة الجديد محمد البشير، يوم أمس الثلاثاء، بتسيير أعمال الحكومة الانتقالية حتى 1 مارس/ آذار المقبل.كما وصل الأسد وأفراد عائلته إلى موسكو وتم منحهم اللجوء لدواع إنسانية.وقال مصدر، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "وصل الرئيس السوري الأسد وأفراد من عائلته إلى موسكو، بعد منحهم حق اللجوء بناء على اعتبارات إنسانية".
https://sarabic.ae/20241210/مصر-ندعو-إلى-تبني-عملية-سياسية-شاملة-في-سوريا-دون-تدخلات-خارجية-1095665868.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم الآن

مصر: لدينا خطط للتعامل مع السيناريوهات الأسوأ في المنطقة

16:08 GMT 12.12.2024
© AP Photo / Peter Dejongمصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Peter Dejong
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ردت مصر على استعداداتها بشأن التطورات الجارية في المنطقة، خاصة بعد الأحداث التي وقعت في سوريا.
وأكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة المصرية تتابع التحديات الإقليمية، وتعمل وفق سيناريوهات متعددة لمواجهة أي تفاقم في الأوضاع بالمنطقة.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، أن الحكومة حددت مستهدفات واضحة للفترة المقبلة، وتستعد لمختلف المستجدات، من خلال خطط استراتيجية، تشمل تأمين الاحتياجات الأساسية للدولة المصرية لعام كامل، من أجل ضمان استمرار عجلة الاقتصاد والصناعة دون توقف.
وزارة الخارجية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
مصر: ندعو إلى تبني عملية سياسية شاملة في سوريا دون تدخلات خارجية
10 ديسمبر, 14:56 GMT
كما أشار مدبولي إلى أن "الحكومة تتعامل بجدية مع السيناريوهات الأسوأ، واضعة خططًا شاملة للتعامل مع أي تطورات سلبية".
وواصل رئيس الوزراء المصري، مطمئنا المواطنين بأن "الدولة قادرة على تلبية احتياجاتهم الأساسية وسداد التزاماتها، مع الاستمرار في تسويق مصر كدولة مستقرة ذات سياسة مالية واضحة، واقتصاد مستقر".
وسيطرت المعارضة السورية المسلحة، على السلطة في البلاد، يوم الأحد الماضي 8 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، وتم تكليف رئيس الحكومة السورية المؤقتة الجديد محمد البشير، يوم أمس الثلاثاء، بتسيير أعمال الحكومة الانتقالية حتى 1 مارس/ آذار المقبل.
كما وصل الأسد وأفراد عائلته إلى موسكو وتم منحهم اللجوء لدواع إنسانية.
وقال مصدر، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "وصل الرئيس السوري الأسد وأفراد من عائلته إلى موسكو، بعد منحهم حق اللجوء بناء على اعتبارات إنسانية".
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