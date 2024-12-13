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الجيش الإسرائيلي يأمر قواته بالاستعداد للبقاء على جبل الشيخ المطل على دمشق
الجيش الإسرائيلي يأمر قواته بالاستعداد للبقاء على جبل الشيخ المطل على دمشق
سبوتنيك عربي
أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، تعليماته للجيش بالاستعداد للمكوث في جبل الشيخ وهو موقع استراتيجي يطل على دمشق، خلال فصل الشتاء. 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T09:53+0000
2024-12-13T09:53+0000
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن بقاء الجيش الإسرائيلي في المنطقة يتطلب ترتيبا خاصا والقيام باستعدادات خاصة لنشر الجنود هناك رغم ظروف الطقس الصعبة. وأضافت "نظرا لما يحدث في سوريا، فإن هناك أهمية أمنية بالغة لبقائنا على قمة جبل الشيخ". يشار إلى أنه عقب سقوط نظام بشار الأسد، فرض الجيش الإسرائيلي سيطرته في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري على الجانب السوري من جبل الشيخ في مرتفعات الجولان، دون مواجهة أي مقاومة، كما نشر قواته في المنطقة العازلة على الحدود مع سوريا. فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تراقب عن كثب تطورات الوضع في سوريا وستفعل كل ما هو ضروري لحماية حدودها، معلنًا انتهاء اتفاقية فك الاشتباك الموقعة مع سوريا عام 1974. وعقب سيطرة المعارضة السورية المسلحة على دمشق مباشرة، شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية وبحرية استهدفت القدرات الاستراتيجية للجيش السوري، من مطارات وطائرات ومخازن أسلحة وسفن ومراكز للبحوث العلمية، وبررت إسرائيل ذلك بالخشية من سقوطها في أيدي أطراف غير مسؤولة.
https://sarabic.ae/20241212/إسرائيل-تدمير-الدفاعات-الجوية-السورية-يفتح-المجال-لضرب-منشآت-إيران-النووية-1095735937.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار

الجيش الإسرائيلي يأمر قواته بالاستعداد للبقاء على جبل الشيخ المطل على دمشق

09:53 GMT 13.12.2024
© AP Photo / Ariel Schalitالجيش الإسرائيلي في الجولان
الجيش الإسرائيلي في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، تعليماته للجيش بالاستعداد للمكوث في جبل الشيخ وهو موقع استراتيجي يطل على دمشق، خلال فصل الشتاء.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن بقاء الجيش الإسرائيلي في المنطقة يتطلب ترتيبا خاصا والقيام باستعدادات خاصة لنشر الجنود هناك رغم ظروف الطقس الصعبة.
وأضافت "نظرا لما يحدث في سوريا، فإن هناك أهمية أمنية بالغة لبقائنا على قمة جبل الشيخ".
يشار إلى أنه عقب سقوط نظام بشار الأسد، فرض الجيش الإسرائيلي سيطرته في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري على الجانب السوري من جبل الشيخ في مرتفعات الجولان، دون مواجهة أي مقاومة، كما نشر قواته في المنطقة العازلة على الحدود مع سوريا.
مقاتلة إف-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
إسرائيل: تدمير الدفاعات الجوية السورية يفتح المجال لضرب منشآت إيران النووية
أمس, 17:20 GMT
فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تراقب عن كثب تطورات الوضع في سوريا وستفعل كل ما هو ضروري لحماية حدودها، معلنًا انتهاء اتفاقية فك الاشتباك الموقعة مع سوريا عام 1974.
وعقب سيطرة المعارضة السورية المسلحة على دمشق مباشرة، شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية وبحرية استهدفت القدرات الاستراتيجية للجيش السوري، من مطارات وطائرات ومخازن أسلحة وسفن ومراكز للبحوث العلمية، وبررت إسرائيل ذلك بالخشية من سقوطها في أيدي أطراف غير مسؤولة.
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