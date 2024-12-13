مواقع عربية تدخل ضمن تسميات مناطق في المريخ

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09:18 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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7 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
09:33 GMT
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لقاء سبوتنيك
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10:03 GMT
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:03 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:19 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:53 GMT
6 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
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183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الثورات العربية أمام امتحان عسير وحسنا فعل البعث بتجميد نشاطاته في سوريا
17:03 GMT
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ملفات ساخنة
ما أولويات الحكومة الإنتقالية لتجنب حدوث فوضى في سوريا؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:33 GMT
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19:03 GMT
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183 د
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مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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17 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
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عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:29 GMT
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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9 د
ملفات ساخنة
ما أولويات الحكومة الإنتقالية لتجنب حدوث فوضى في سوريا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
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https://sarabic.ae/20241213/مواقع-عربية-تدخل-ضمن-تسميات-مناطق-في-المريخ-1095761107.html
مواقع عربية تدخل ضمن تسميات مناطق في المريخ
مواقع عربية تدخل ضمن تسميات مناطق في المريخ
سبوتنيك عربي
في خطوة لافتة، أطلق فريق وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، أسماء متنزهات جزائرية على مواقع في سطح المريخ، بفضل الفيزيائي الجزائري نور الدين مليكشي، الذي يعمل ضمن... 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T14:01+0000
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وتأتي هذه المبادرة للإضاءة على هشاشة كوكب الأرض وضرورة الحفاظ على المحميات الطبيعية.المواقع المختارة شملت "طاسيلي ناجر"، "غوفي"، و"جرجرة"، وهي متنزهات جزائرية وطنية تتميز بتشابهها البصري مع سطح المريخ.مليكشي أوضح أن "طاسيلي ناجر"، المصنف ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، يُظهر تشابهاً لافتاً في تضاريسه ورماله الحمراء مع الكوكب الأحمر (المريخ).أما "غوفي" في الأوراس، فتبرز جماليات تكويناته الطبيعية ومدى تأثر الكواكب بمرور الزمن، بينما تشتهر "جرجرة" بقممها الثلجية التي ترسم لوحة طبيعية مبهرة طوال العام.ومنذ هبوط مركبة "برسيفيرنس" على كوكب المريخ عام 2021، تمت دراسة المواقع غير المستكشفة واقتُرحت أسماء متنزهات من مختلف أنحاء العالم، حيث قُبلت الأسماء الجزائرية لتضاف إلى خريطة الكوكب الأحمر.الخطوة لاقت إشادة واسعة في الجزائر، حيث وصفها السفير الجزائري لدى واشنطن، في بيان، بـ"التكريم التاريخي"، مؤكداً أنها "تبرز أهمية التراث الجزائري". كما عبّر مليكشي عن أمله في أن تسهم هذه التسميات في تعزيز السياحة في الجزائر، التي استقطبت رقماً قياسياً من الزوار العام الماضي بلغ 2.5 مليون سائح.مليكشي دعا أيضا إلى الحفاظ على هذا الإرث الطبيعي وتسليمه للأجيال القادمة، مشيراً إلى أن المحميات ليست فقط كنزا محليا، بل إرثا إنسانيا يتجاوز حدود الأرض.
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منوعات, علوم, ناسا, الفضاء, كوكب المريخ, الأخبار, الجزائر
منوعات, علوم, ناسا, الفضاء, كوكب المريخ, الأخبار, الجزائر

مواقع عربية تدخل ضمن تسميات مناطق في المريخ

14:01 GMT 13.12.2024
© AP Photoكوكب المريخ
كوكب المريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
في خطوة لافتة، أطلق فريق وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، أسماء متنزهات جزائرية على مواقع في سطح المريخ، بفضل الفيزيائي الجزائري نور الدين مليكشي، الذي يعمل ضمن مهمة "برسيفيرنس".
وتأتي هذه المبادرة للإضاءة على هشاشة كوكب الأرض وضرورة الحفاظ على المحميات الطبيعية.
المواقع المختارة شملت "طاسيلي ناجر"، "غوفي"، و"جرجرة"، وهي متنزهات جزائرية وطنية تتميز بتشابهها البصري مع سطح المريخ.
مليكشي أوضح أن "طاسيلي ناجر"، المصنف ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، يُظهر تشابهاً لافتاً في تضاريسه ورماله الحمراء مع الكوكب الأحمر (المريخ).
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أما "غوفي" في الأوراس، فتبرز جماليات تكويناته الطبيعية ومدى تأثر الكواكب بمرور الزمن، بينما تشتهر "جرجرة" بقممها الثلجية التي ترسم لوحة طبيعية مبهرة طوال العام.
ومنذ هبوط مركبة "برسيفيرنس" على كوكب المريخ عام 2021، تمت دراسة المواقع غير المستكشفة واقتُرحت أسماء متنزهات من مختلف أنحاء العالم، حيث قُبلت الأسماء الجزائرية لتضاف إلى خريطة الكوكب الأحمر.
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الخطوة لاقت إشادة واسعة في الجزائر، حيث وصفها السفير الجزائري لدى واشنطن، في بيان، بـ"التكريم التاريخي"، مؤكداً أنها "تبرز أهمية التراث الجزائري".
كما عبّر مليكشي عن أمله في أن تسهم هذه التسميات في تعزيز السياحة في الجزائر، التي استقطبت رقماً قياسياً من الزوار العام الماضي بلغ 2.5 مليون سائح.
مليكشي دعا أيضا إلى الحفاظ على هذا الإرث الطبيعي وتسليمه للأجيال القادمة، مشيراً إلى أن المحميات ليست فقط كنزا محليا، بل إرثا إنسانيا يتجاوز حدود الأرض.
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